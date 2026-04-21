Norvegia respinge criticile lui Trump privind sprijinul Aliaților în conflictul cu Iran: NATO este o alianță defensivă. Nu este o alianță de atac

Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a respins criticile formulate de președintele american Donald Trump, afirmând că statele europene contribuie la securizarea rutelor maritime globale, inclusiv a Strâmtorii Ormuz, fără ca NATO să fie implicată ca parte în conflictul cu Iranul, relatează Euronews.

„NATO este o alianță defensivă. Nu este o alianță de atac”, a declarat Eide, subliniind că rolul statelor membre vizează protejarea infrastructurii critice și a fluxurilor comerciale esențiale.

El a precizat că țările NATO acționează pentru menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, însă „nu ca parte într-un conflict”.

Declarațiile vin în contextul în care Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru lipsa de sprijin față de Washington în confruntarea cu Iranul, inclusiv în cadrul unei întâlniri recente de la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit șefului diplomației norvegiene, absența unei pregătiri prealabile și a unui consens în cadrul Alianței explică „apetitul foarte limitat” al statelor membre pentru o implicare directă în conflict.

În același timp, Eide a apreciat că, deși atât Statele Unite, cât și Iranul ar avea motive să pună capăt confruntării, „pozițiile sunt foarte îndepărtate”, iar negocierile sunt îngreunate de cerințe divergente.

Luni, Trump a anunțat că Statele Unite vor menține blocada asupra porturilor iraniene până când Teheranul va accepta un acord de pace.

Cu toate acestea, oficialul norvegian a indicat existența unor semnale de „progres”, subliniind impactul global al conflictului. „Aceasta nu este doar o problemă între două părți, ci afectează întreaga economie mondială”, a afirmat el.

Referindu-se la inițiativele diplomatice europene privind recunoașterea unui stat palestinian, Eide și-a reafirmat sprijinul pentru soluția celor două state, bazată pe principiile consacrate ale Organizației Națiunilor Unite, dar a admis că o astfel de evoluție „nu este iminentă”.

El a adăugat că soluția celor două state este și în interesul Israelului, descriind-o drept „singura soluție viabilă pentru o pace reală într-o regiune profund marcată de tensiuni”.

Norvegia, alături de Spania și Irlanda, a recunoscut statul Palestina în 2024, într-un demers coordonat la nivel european.