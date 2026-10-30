Nou apel SAFE de 21,3 mld. de euro: România poate accesa o nouă finanțare pentru consolidarea capacității de apărare și sprijinirea Ucrainei

Comisia Europeană a invitat joi statele membre să participe la o a doua rundă de finanțare prin instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), punând la dispoziție împrumuturi de 21,3 miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare și sprijinirea Ucrainei. Apelul este deschis tuturor statelor UE, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Suma a rămas disponibilă după ce unele dintre cele 19 state participante au solicitat, în planurile de investiții depuse în noiembrie 2025, împrumuturi mai mici decât alocările convenite inițial. Cele 21,3 miliarde de euro fac parte din plafonul existent de 150 miliarde de euro al SAFE, aprobat în mai 2025, și vor fi repartizate prin noua rundă de solicitări.

Italia a anunțat că își va reduce solicitarea de la peste 14 miliarde de euro la aproximativ 8 miliarde, ceea ce eliberează circa 6 miliarde de euro. În cazul Ungariei, suma ar urma să scadă de la aproximativ 16 miliarde de euro la circa 5,4 miliarde, lăsând disponibile alte 10–11 miliarde de euro. Aceste sume se adaugă disponibilităților rămase de la alte state membre, a explicat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

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România beneficiază deja de o alocare de aproximativ 16,68 miliarde de euro prin SAFE, a doua cea mai mare acordată unui stat membru, și a primit, la 26 august 2026, o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din împrumut. Plata urmărește accelerarea investițiilor prioritare în apărare, consolidarea rezilienței și modernizarea capacităților militare.

Pentru noua rundă, statele membre trebuie să comunice sumele pe care doresc să le acceseze. Comisia le va informa asupra alocărilor indicative în termen de două săptămâni de la încheierea perioadei de depunere a solicitărilor.

Pe lângă propriile necesități și priorități naționale de apărare, guvernele sunt încurajate să includă în planurile de investiții achiziții comune cu Ucraina.

Executivul european recomandă acordarea priorității nevoilor urgente ale forțelor armate ucrainene și ale statelor membre în domeniul sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă, al dronelor și sistemelor de combatere a acestora, precum și al munițiilor și rachetelor.

Până în prezent, UE a aprobat acordurile de împrumut pentru toate cele 19 state membre care au ales să participe la SAFE. Comisia a semnat deja acordurile cu 16 dintre acestea și a plătit aproape 13,5 miliarde de euro către 11 state care au solicitat prefinanțare.

SAFE oferă împrumuturi cu scadențe îndelungate și este o componentă a planului european „Readiness 2030”. Instrumentul urmărește accelerarea investițiilor în capacități de apărare, îmbunătățirea pregătirii și rezilienței, precum și consolidarea industriei europene de apărare prin cooperare și achiziții comune.