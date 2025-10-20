Nou plan de stimulare a extinderii, blocată de Viktor Orban. Noi țări ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline (Politico)

Noile țări ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline, într-o mișcare care ar putea face ca lideri precum Viktor Orban să fie mai receptivi la ideea ca țări precum Ucraina să devină parte a blocului, informează Politico Europe.

Propunerea de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui să fie aprobată de toate țările membre, potrivit a trei diplomați europeni și unui oficial al UE care are cunoștință despre discuții. Ideea este că noii membri ar obține drepturi depline odată ce UE și-ar revizui modul de funcționare, pentru a spori dificultatea ca țările individuale să poată exercita dreptul de veto asupra politicilor.

Este cea mai recentă încercare a guvernelor favorabile extinderii UE, precum Austria și Suedia, de a da un nou impuls procesului de extindere, care este în prezent blocat de Budapesta și câteva alte capitale, din cauza temerilor că ar putea genera o concurență nedorită pe piețele locale sau compromite interesele de securitate.

UE a făcut din extindere o prioritate strategică în contextul agendei expansioniste a președintelui rus Vladimir Putin, deși eforturile de a crește numărul membrilor de la 27 în prezent la 30 în următorul deceniu scot la iveală diviziunile interne ale blocului.

„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul lor de veto până când vor fi puse în aplicare reforme instituționale cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor politice. Extinderea nu trebuie încetinită de blocarea reformelor de către statele membre UE”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului german.

Inițiativa ar permite țărilor care se află în prezent pe calea aderării, precum Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru, să beneficieze de multe dintre avantajele aderării la UE, dar fără drept de veto – un instrument pe care guvernele UE l-au considerat întotdeauna ca fiind cel mai eficient mijloc de a împiedica adoptarea politicilor UE care nu le sunt pe plac.

Ideea din spatele propunerii – care este discutată în mod informal între țările UE și Comisie, potrivit acelorași diplomați și oficiali – este că aderarea de noi țări fără drept de veto, cel puțin la început, le-ar permite să devină membre UE în condiții mai flexibile, fără a fi necesară o revizuire a tratatelor de bază ale UE, considerată de mai multe guverne ca fiind imposibilă.

Anterior, liderii UE au insistat că o astfel de reformă este necesară înainte ca blocul să poată admite noi membri, precum Ucraina, subliniind riscul creșterii blocajelor la Bruxelles. Cu toate acestea, încercările de a elimina dreptul de veto și pentru membrii actuali ai UE s-au lovit de o opoziție fermă, nu numai din partea Ungariei, ci și din partea Franței și a Țărilor de Jos.

Planul ca noii membri să adere fără drepturi de vot depline ar „asigura că vom rămâne capabili să acționăm chiar și într-o UE extinsă. Din discuțiile cu reprezentanții statelor din Balcanii de Vest, primesc semnale clare că această abordare este considerată constructivă și viabilă”, a afirmat Hofreiter.

Această presiune coincide cu frustrarea crescândă din statele candidate din Europa de Est și Balcanii de Vest, care au întreprins reforme interne de amploare, dar nu sunt mai aproape de aderare la ani de zile după depunerea cererii. În cazul Muntenegrului, negocierile pentru aderarea la UE au început în 2012.

În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plasat extinderea în centrul agendei sale strategice, promovând potențiala aderare a Ucrainei și Republicii Moldova până în 2030, țările UE s-au opus până acum eforturilor de accelerare a procesului.

La începutul acestei luni, țările UE au respins o încercare a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prezentată pentru prima dată de POLITICO, de a continua procesul de extindere.

Liderii țărilor din Balcanii de Vest – Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia – se vor întâlni miercuri la Londra cu liderii europeni pentru un summit al „Procesului de la Berlin” axat pe stimularea integrării între aceste națiuni, ca precursor al extinderii UE.

Înaintea unei viitoare evaluări a Comisiei privind stadiul negocierilor de extindere derulate cu diferitele țări candidate, așa-numitul pachet de extindere, unul dintre diplomații UE a sugerat că Comisia ar putea, de asemenea, să încerce să accelereze procesul de extindere, continuând negocierile fără a solicita aprobarea formală a tuturor celor 27 de țări ale UE de fiecare dată. Acest lucru ar evita, de asemenea, un potențial blocaj al Ungariei în fiecare etapă a negocierilor.

Un aspect crucial este că, în cadrul pachetului de extindere, Comisia ar trebui să prezinte și o propunere de reforme interne ale UE pentru a pregăti blocul pentru admiterea de noi membri.