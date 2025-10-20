U.E.
Nou plan de stimulare a extinderii, blocată de Viktor Orban. Noi țări ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline (Politico)
Noile țări ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline, într-o mișcare care ar putea face ca lideri precum Viktor Orban să fie mai receptivi la ideea ca țări precum Ucraina să devină parte a blocului, informează Politico Europe.
Propunerea de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui să fie aprobată de toate țările membre, potrivit a trei diplomați europeni și unui oficial al UE care are cunoștință despre discuții. Ideea este că noii membri ar obține drepturi depline odată ce UE și-ar revizui modul de funcționare, pentru a spori dificultatea ca țările individuale să poată exercita dreptul de veto asupra politicilor.
Este cea mai recentă încercare a guvernelor favorabile extinderii UE, precum Austria și Suedia, de a da un nou impuls procesului de extindere, care este în prezent blocat de Budapesta și câteva alte capitale, din cauza temerilor că ar putea genera o concurență nedorită pe piețele locale sau compromite interesele de securitate.
UE a făcut din extindere o prioritate strategică în contextul agendei expansioniste a președintelui rus Vladimir Putin, deși eforturile de a crește numărul membrilor de la 27 în prezent la 30 în următorul deceniu scot la iveală diviziunile interne ale blocului.
„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul lor de veto până când vor fi puse în aplicare reforme instituționale cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor politice. Extinderea nu trebuie încetinită de blocarea reformelor de către statele membre UE”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului german.
Inițiativa ar permite țărilor care se află în prezent pe calea aderării, precum Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru, să beneficieze de multe dintre avantajele aderării la UE, dar fără drept de veto – un instrument pe care guvernele UE l-au considerat întotdeauna ca fiind cel mai eficient mijloc de a împiedica adoptarea politicilor UE care nu le sunt pe plac.
Ideea din spatele propunerii – care este discutată în mod informal între țările UE și Comisie, potrivit acelorași diplomați și oficiali – este că aderarea de noi țări fără drept de veto, cel puțin la început, le-ar permite să devină membre UE în condiții mai flexibile, fără a fi necesară o revizuire a tratatelor de bază ale UE, considerată de mai multe guverne ca fiind imposibilă.
Anterior, liderii UE au insistat că o astfel de reformă este necesară înainte ca blocul să poată admite noi membri, precum Ucraina, subliniind riscul creșterii blocajelor la Bruxelles. Cu toate acestea, încercările de a elimina dreptul de veto și pentru membrii actuali ai UE s-au lovit de o opoziție fermă, nu numai din partea Ungariei, ci și din partea Franței și a Țărilor de Jos.
Planul ca noii membri să adere fără drepturi de vot depline ar „asigura că vom rămâne capabili să acționăm chiar și într-o UE extinsă. Din discuțiile cu reprezentanții statelor din Balcanii de Vest, primesc semnale clare că această abordare este considerată constructivă și viabilă”, a afirmat Hofreiter.
Această presiune coincide cu frustrarea crescândă din statele candidate din Europa de Est și Balcanii de Vest, care au întreprins reforme interne de amploare, dar nu sunt mai aproape de aderare la ani de zile după depunerea cererii. În cazul Muntenegrului, negocierile pentru aderarea la UE au început în 2012.
În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plasat extinderea în centrul agendei sale strategice, promovând potențiala aderare a Ucrainei și Republicii Moldova până în 2030, țările UE s-au opus până acum eforturilor de accelerare a procesului.
La începutul acestei luni, țările UE au respins o încercare a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prezentată pentru prima dată de POLITICO, de a continua procesul de extindere.
Liderii țărilor din Balcanii de Vest – Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia – se vor întâlni miercuri la Londra cu liderii europeni pentru un summit al „Procesului de la Berlin” axat pe stimularea integrării între aceste națiuni, ca precursor al extinderii UE.
Înaintea unei viitoare evaluări a Comisiei privind stadiul negocierilor de extindere derulate cu diferitele țări candidate, așa-numitul pachet de extindere, unul dintre diplomații UE a sugerat că Comisia ar putea, de asemenea, să încerce să accelereze procesul de extindere, continuând negocierile fără a solicita aprobarea formală a tuturor celor 27 de țări ale UE de fiecare dată. Acest lucru ar evita, de asemenea, un potențial blocaj al Ungariei în fiecare etapă a negocierilor.
Un aspect crucial este că, în cadrul pachetului de extindere, Comisia ar trebui să prezinte și o propunere de reforme interne ale UE pentru a pregăti blocul pentru admiterea de noi membri.
Proximitatea schimbă percepția. Cu cât o țară este mai aproape de Rusia, cu atât este mai mare probabilitatea ca populația acesteia să considere Moscova drept principală amenințare la adresa Europei (sondaj YouGov)
Cu cât o țară este mai aproape de Rusia, cu atât este mai mare probabilitatea ca populația acesteia să considere Kremlinul drept principala amenințare la adresa Europei — dar asta nu înseamnă că UE este văzută ca un salvator.
Potrivit unui nou sondaj multinațional realizat de YouGov în șapte țări ale UE, agresiunea rusă a fost considerată una dintre cele mai mari amenințări la adresa Europei de 51% dintre respondenții din Polonia, 57% din Lituania și 62% din Danemarca – o țară care se află mai departe de Rusia, dar care controlează intrarea în Marea Baltică, frecvent tranzitată de tancurile petroliere și navele militare ale flotei rusești, informează Politico Europe.
Danemarca este, de asemenea, cel mai important donator la nivel mondial de ajutor militar pentru Ucraina, exprimat ca procent din produsul intern brut.
În Germania, 36 % dintre respondenți considerau agresiunea rusă drept principala amenințare, urmată de 31 % în Franța, 22 % în Spania și 20 % în Italia. În Franța și Spania, imigrația era considerată cel mai mare pericol, în timp ce în Italia era conflictul armat.
Politica externă a SUA și Rusia sunt considerate de respondenții spanioli și italieni aproape la fel de amenințătoare: 22% dintre spanioli și 20% dintre italieni considerau Moscova ca fiind o amenințare majoră, în timp ce 19% dintre spanioli și 17% dintre italieni spuneau același lucru despre Washington.
Țările estice și Danemarca au avut, de asemenea, o opinie foarte puternică cu privire la apartenența lor la NATO, peste 80% aprobând-o, iar un procent similar considerând-o importantă pentru securitatea lor.
Cu toate acestea, aproximativ jumătate dintre italieni, spanioli și francezi au văzut apartenența la NATO în mod pozitiv, în timp ce doar 29% dintre francezi au considerat NATO importantă pentru apărarea națională a țării lor — cel mai scăzut procent dintre toate țările chestionate.
Sondajul YouGov a chestionat aproximativ 1.000 de persoane din fiecare țară, respectiv Danemarca, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia și Spania, începând cu sfârșitul lunii septembrie.
Opiniile erau foarte împărțite cu privire la rolul pe care ar trebui să îl joace UE în domeniul apărării.
UE a fost înființată ca un proiect de pace și, până de curând, avea foarte puțin de spus în domeniul militar.
Cu toate acestea, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a schimbat această situație, iar blocul european promovează acum măsuri precum programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” în valoare de 150 de miliarde de euro, care prevede acordarea de împrumuturi pentru achiziționarea de arme, și Programul european pentru industria de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro, care vizează promovarea achizițiilor comune și reconstrucția complexului industrial militar al blocului.
În Polonia, Italia și Germania, mai puțin de 40% dintre respondenți au afirmat că UE ar trebui să poată lua decizii în materie de apărare și securitate în numele țărilor membre. Respondenții din Lituania, Danemarca și Franța au fost împărțiți, aproximativ 40% fiind în favoarea procesului decizional al UE și un procent similar insistând asupra autonomiei naționale.
În Spania, 57% dintre respondenți au afirmat că UE ar trebui să ia decizii în materie de apărare în numele țărilor membre, cel mai ridicat procent dintre toate țările chestionate.
INTERNAȚIONAL
Ministrul lituanian de externe respinge ideea unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: „Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului”
Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, după ce președintele american Donald Trump a propus Ungaria ca țară gazdă, relatează Politico Europe.
Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, ministrul lituanian de externe a criticat dur planurile privind aceste discuții, care ar marca prima vizită a lui Putin într-un stat al Uniunii Europene de la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. „Nu-mi pot imagina că i s-ar permite să traverseze spațiul nostru aerian”, a declarat Budrys.
„Nu există loc pentru criminali de război în Europa. Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el.
Întrebat dacă refuzul de a sprijini potențialul summit, negociat de Casa Albă, ar risca să-l înfurie pe Trump, Budrys a răspuns doar că „există și alte modalități, știți, dacă el vrea să ajungă acolo, dar eu aș căuta și alternative”.
Premierul ungar Viktor Orbán și-a cultivat cu grijă relațiile atât cu Putin, cât și cu Trump, și a susținut cu entuziasm planurile ca țara sa să găzduiască summitul.
Între timp, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planurile privind o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta — lider care este vizat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război — „nu sunt deloc plăcute”.
Totuși, ea a adăugat: „Statele Unite au o forță semnificativă prin care pot exercita presiuni asupra Rusiei pentru a o aduce la masa negocierilor; dacă vor folosi această influență, desigur, este un lucru bun.”
La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a adăugat că discuțiile ar putea avea sens, dar doar dacă vor conduce la „încetarea imediată a focului.”
Comisia Europeană a reacționat cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace”.
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că în Budapesta au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta.
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
CONSILIUL UE
Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, subliniază Kaja Kallas: Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni
Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, unde România va fi reprezentantă de ministrul Oana Țoiu, Kallas a anunțat că Uniunea Europeană depune eforturi pentru ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene contra Moscovei să fie adoptat în această săptămână.
Russia only understands strength.
It only negotiates when put under pressure.
That’s why we are working towards adopting our 19th package of sanctions this week.
My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/ljiS0fD4uX
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 20, 2025
„Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia dorește cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța și negociază doar atunci când este cu adevărat obligată să negocieze. Așadar, în acest moment, nu vedem încă acest lucru. De aceea discutăm, desigur, ce mai putem face. Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Din păcate, nu astăzi, dar avem și o reuniune a liderilor, joi. Discutăm cu statele membre despre cum să ne coordonăm mai bine acțiunile în ceea ce privește flota fantomă”, a declarat Kaja Kallas înainte de reuniunea CAE.
Uniunea Europeană discută de aproape o lună cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, infrastructura petrolieră, „flota fantomă” și platformele de criptomonede, precum și deplasările diplomaților ruși în cele 27 de state membre.
Blocajul parte să fie la Slovacia care, cu ocazia întâlnirii ambasadorilor țărilor membre la Bruxelles, și-a exprimat opoziția față de acest set de măsuri punitive. Motivele invocate de premierul slovac Robert Fico țin de sectorul energiei și cel auto.
Slovacia, la fel ca Ungaria, rămâne dependentă de energia rusă și s-a opus vehement desprinderii energetice de Moscova, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, doar că, prin introducerea unor subiecte fără legătură cu discuția privind Ucraina, Fico folosește aceeași tehnică pe care a utilizat-o și în runda precedentă de sancțiuni, când a renunțat la dreptul de veto pentru a cere concesii în ceea ce privește eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta, propunere de întrevedere avansată în spațiul public după o discuție telefonică între președintele american Donald Trump și liderul rus.
Citiți și: Informații contradictorii “pe surse” după întâlnirea “nu atât de sumbră” Trump-Zelenski: Liderul SUA vrea să încheie conflictul pe “actuala linie” și “nu a aruncat nicio hartă de război”
Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.
