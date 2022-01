Noua Agenție a UE pentru Azil își începe activitatea. 500 de experți vor oferi sprijin pentru sistemele naționale de azil care se confruntă cu un număr mare de cazuri

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, contează pe noua președintă a Parlamentului European, Roberta Metsola, și pe președinția franceză a Consiliului UE pentru restabilirea echilibrului de gen în funcțiile importante de conducere.

„Un nou model economic are nevoie de toate talentele la bord. Asta înseamnă: mai multe femei. Sper ca noua președintă a Parlamentului European și președinția franceză a Consiliului UE să dea un nou impuls”, a scris șefa Executivului European pe contul de Twitter.

A new economic model needs all talents on board. This means: more women.

A @EU_Commission proposal for targets for women on company boards has been blocked for 10 years.

I hope that the election of @EP_President Metsola and @Europe2022FR’s commitment will give fresh impetus.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022