Noua alianță Canada-UE nu este o “reacție” la Trump și va respecta “suveranitatea” canadienilor, asigură Mark Carney: Nu urmărim să devenim membru cu drepturi depline al UE

Premierul canadian Mark Carney a clarificat, în conferința de presă susținută alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, că Ottawa nu urmărește aderarea deplină la Uniunea Europeană, ci construirea unui cadru distinct de cooperare, în contextul propunerii Ursulei von der Leyen ca Canada să devină primul „membru asociat” al UE.

„Canada nu se află într-o poziție și nici nu urmărește să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Prin urmare, este vorba despre un cadru diferit. Un cadru relevant pentru o țară care are legături profunde cu Europa”, a spus Carney, citat de Euronews.

Premierul canadian a precizat că denumirea exactă a noului aranjament va fi stabilită de Europa, subliniind că importantă este substanța relației. „Ceea ce contează este substanța. Ce construim, de fapt, împreună? Cum ne combinăm punctele forte într-un mod care să ne servească mai bine oamenii, să ne protejeze drepturile fundamentale și să creeze prosperitate?”, a afirmat el.

Europe and Canada share a deep friendship, rooted in a history that shaped who we are. Now, we’re breaking new ground. Expanding our alliance to boost trade, protect communities and improve lives. Together, we’re stronger.@CanadianPM @MarkJCarney 🇪🇺🇨🇦https://t.co/VBAHNjoHSb — Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2026

În ceea ce privește suveranitatea Canadei, Carney a respins ideea că apropierea de UE ar presupune cedarea acesteia. „Căutăm parteneriate complementare, care să ne consolideze suveranitatea, iar acesta este lucrul care ne este oferit aici”, a spus premierul.

„Canadienii sunt uniți în convingerea că nimeni nu ne va spune ce limbă să vorbim. Nimeni nu ne va dicta cultura sau cu cine putem încheia acorduri internaționale.”

Întrebat despre amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea unor tarife dacă apropierea Canada–UE ar fi considerată un „act ostil”, Carney a respins ideea că noua alianță ar reprezenta o reacție la Washington.

„Aceasta este o inițiativă pozitivă. Este ambițioasă și este pozitivă. Este despre a construi pentru oameni, despre a crea oportunități”, a spus el, indicând inclusiv posibilitatea ca tinerii europeni și canadieni să studieze, să trăiască și să muncească mai ușor în cele două spații.

„Acesta este un punct fundamental. Este pentru un viitor mai bun pentru cetățenii noștri. Nu este o reacție la altceva. Este o mișcare către viitor”, a insistat Mark Carney

La rândul său, Roberta Metsola a apărat caracterul inovator al formulei propuse de Comisia Europeană, afirmând că UE nu ar trebui „să se teamă de ceva nou”.

„Europa nu s-a temut niciodată să deschidă noi drumuri și să creeze noi frontiere”, a spus președinta Parlamentului European, care a subliniat și potențialul extinderii cooperării prin programe precum Erasmus și Horizon.

Carney a anunțat, de asemenea, că noua structură a alianței Canada–UE va fi, în cele din urmă, supusă votului în Parlamentul canadian, după o serie de dezbateri și consultări. Următorul moment important în acest proces va fi summitul UE–Canada de la Montreal, programat la sfârșitul lunii octombrie.

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Mark Carney a salutat joi, în plenul Parlamentului European, propunerea istorică prin care Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene, lansată cu o zi înainte de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU). Într-un discurs prevestitor al unei noi epoci, Carney a prezentat apropierea dintre Ottawa și Bruxelles drept o „alianță pentru viitor”, construită în jurul rezilienței economice și strategice, al apărării, energiei, materiilor prime critice și tehnologiilor de vârf.

Discursul premierului canadian a venit într-un moment în care președintele american Donald Trump a avertizat că o eventuală apropiere instituțională a Canadei de UE ar putea fi considerată un „act ostil” și a amenințat Uniunea Europeană cu tarife foarte ridicate pe produse-cheie și chiar cu limitarea sau ruperea relațiilor comerciale cu Europa. Trump a calificat totodată ideea drept „ridicolă”.

În acest context, Carney a insistat că proiectul european-canadian nu urmărește constituirea unui nou bloc de putere îndreptat împotriva altora.

„Vreau, de asemenea, să fiu precis în privința a ceea ce nu propun. Nu propun un al treilea bloc care să devină o rivală a marilor puteri, doar cu maniere mai bune”, a spus Carney, provocând râsete în sala Parlamentului European.

Separat, Comisia Europeană i-a răspuns liderului de la Casa Albă, transmițându-i lui Trump că planul său de a aprofunda parteneriatul cu Canada „nu este îndreptat împotriva nimănui”.

„Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți. Dimpotrivă, urmărim reziliența. Astfel încât nimeni, nimeni să nu ne poată controla piețele deschise, să ne afecteze suveranitatea, să ne amenințe integritatea teritorială sau să ne submineze libertățile, democrațiile și statul de drept”, a adăugat el, amintind indirect de pledoaria sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, când a cerut puterilor mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive și cu tendințe hegemonice și a avertizat că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.

Mark Carney a prezentat alianța aflată în formare dintre Canada și UE drept un „far pentru democrații”, care poate fi suficient de „deschisă” pentru ca și alte state să i se alăture.