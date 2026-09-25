Noua aplicație European Job Days, disponibilă pe iOS și Android: Locuri de muncă în Europa, interviuri online și contact cu angajatorii

Persoanele care caută un loc de muncă în Europa pot consulta oferte, participa la evenimente de recrutare și programa interviuri online din noua aplicație mobilă European Job Days. Serviciul este gratuit și disponibil pentru iOS și Android, potrivit unui anunț EURES (Serviciile europene de ocupare a forței de muncă) publicat joi.

Aplicația completează platforma European Job Days și le permite utilizatorilor să caute posturi după ocupație, studii, limbi cunoscute și experiență profesională. O funcție arată cât de bine corespunde profilul candidatului cerințelor unui loc de muncă, iar alertele personalizate îl informează despre oferte și evenimente relevante.

Cei care au deja un cont European Job Days se pot conecta folosind aceleași date. Utilizatorii noi își pot crea un profil și încărca CV-ul pentru candidaturi. Pentru posturile marcate EURES, candidatura se trimite însă prin e-mail, iar CV-ul trebuie atașat separat de fiecare dată.

Din aplicație pot fi urmărite candidaturile și, atunci când angajatorul oferă această opțiune, poate fi ales un interval pentru interviul online. Utilizatorii pot participa și la evenimente de recrutare, pot discuta în direct și pot intra în legătură cu angajatorii.