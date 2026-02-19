SĂNĂTATE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
De la 12 ianuarie 2025, Regulemantul (UE) 2021/2282 privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) a devenit aplicabil, marcând începutul unei noi etape în cooperarea europeană în domeniul medicamentelor inovatoare. Implementarea regulamentului este realizată cu ajutorul Grupului de Coordonare al statelor membre privind HTA, din care face parte și România, fiind reprezentată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Astfel, începând cu anul trecut, analiza clinică a anumitor medicamente nu mai este realizată separat de fiecare stat, ci în comun, la nivel european, prin mecanismul Joint Clinical Assessment (JCA).
Primul raport anual de activitate publicat de Comisia Europeană, analizat de CaleaEuropeană.ro, explică principalele etape de evaluare ale unui medicament inovativ în cadrul JCA, cum se sincronizează Unitatea HTA a Comisiei Europene cu Agențiea Europeană a Medicamentelor (EMA) și ce beneficii rezultă pentru pacienți din acest nou mod de lucru.
Join Clinical Assessment, ce este, de fapt?
JCA reprezintă „motorul” regulamentului HTA. Este o analiză amplă care măsoară eficacitatea relativă a unui medicament (comparativ cu tratamentele existente), calitatea și robustețea datelor clinice, siguranța relativă, dar și rezultatele relevante pentru pacienți.
Important:
- Analiza va fi utilizată de statele membre în decizia națională privind stabilirea prețului și rambursarea.
- JCA se realizează în paralel cu procedura centralizată de autorizare din cadrul EMA. Această sincronizare JCA-EMA are ca scop reducerea întârzierilor dintre autorizare și evaluare, dar și evitarea solicitărilor duble de către industrie.
- JCA nu autorizează medicamentul și nu stabilește prețul.
În conformitate cu abordarea eșalonată a regulamentului HTA, în perioada 2025-2027, domeniul de aplicare al evaluării clinice comune a medicamentelor se concentrează pe substanțele active noi pentru tratamentul cancerului și pe medicamentele pentru terapii avansate (ATMP).
Cum este evaluat un medicament în cadrul JCA? (5 pași)
- Inițiere: EMA notifică depunerea cererii de autorizare. Sunt desemnate două state membre: assessor și co-assessor.
- Scoping: Se stabilește ce va fi analizat (comparatoare, populație, rezultate clinice). Statele membre și experții contribuie cu observații.
- Pregătirea dosarului: Compania transmite documentația conform cerințelor. Comisia verifică conformitatea dosarului.
- Evaluarea prorpiu-zisă: Se redactează raportul de evaluare clinică. Documentele sunt revizuite de statelel membre și experți. Compania verifică exactitatea factuală.
- Aprobare și publicare: Raportul este aprobat (endorsement). Devine document oficial utilizat de toate statele membre.
Primele date pentru 2025: 13 evaluări în curs
În 2025 au fost demerate 13 evaluări clinice comune, dintre care 10 produse oncologice și 3 terapii avansate.
La finalul anului 2025, nicio evaluare comună nu a ajuns încă la faza finala de endorsment. 4 dintre acestea se aflau în etapa de scoping, 5 în pregătirea dosarului, 3 în verificarea conformității dosarului și 1 în faza de evaluare prorpiu-zisă.
Fiecare evaluare este condusă de un assessor și un co-assessor din două state diferite. Până la finalul lui 2025, 15 state membre au deținut aceste roluri. Potrivit raportului, România nu a deținut pe perioada anului trecut unul dintre cele două roluri.
În schimb, țara noastră se regăsește printre statele reprezentate la nivel de experți și pacienți. Pentru fiecare evaluare a fost selectate cel puțin un pacient și un clinician expert. Până la finalul lui 2025, au fost implicați 38 de pacienți și/sau clinicieni.
JCA rămâne un mecanism care își propune să elimine duplicarea evaluărilor clinice și să accelereze procesul dintre autorizare și rambursare.
JCA armonizează analiza științifică în UE, dar nu poate garanta acces uniform la noiile terapii, în contextul în care decizia de rambursare rămâne națională, iar diferențele bugetare și administrative pot menține decalaje între statele membre.
Concluzionând, 2025 marchează începutul unei noi arhitecturi europene în evaluarea medicamentelor, cu ajutorul Joint Clinical Assessment. Rămâne de văzut dacă această nouă practică va reuși să se traducă într-un acces mai rapid și echitabil pentru pacienții din toate statele membre, inclusiv din România.
Reamintim că ultimul „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024” arată că pacienții din România așteaptă mai mult de doi ani de zile până când pot accesa un medicament inovativ, mai exact 828 de zile. De asemenea, pacienții din România au acces la un număr foarte limitat de tratamente inovative, în comparație cu pacienții din Germania sau Italia. În România erau disponibile la 5 ianuarie 2024 doar 33 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 19%.
SĂNĂTATE
BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie.
BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat.
Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale comune anuale care vor încuraja colaborarea în Europa și în afara acesteia, cu scopul de a spori cunoștințele și de a consolida pregătirea pentru amenințările emergente la adresa sănătății.
„Pregătirea Europei pentru pandemii trebuie să se bazeze pe fundamente științifice solide. De aceea, punem la dispoziția parteneriatului BE READY 120 de milioane de euro din bugetul programului Orizont Europa. Prin BE READY, acordăm prioritate sănătății cetățenilor noștri, consolidând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul inovării”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
La rândul său, Hadja Lahbib, comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, a declarat că „BE READY este următorul pas curajos al Europei, care transformă cercetarea în reziliență reală. Acesta plasează cercetarea în centrul pregătirii, astfel încât oamenii să poată obține medicamente, vaccinuri și instrumente vitale mai rapid atunci când survine o criză. Lucrăm la nivel transfrontalier și interinstituțional pentru a construi o Europă mai puternică, pregătită să anticipeze amenințările la adresa sănătății și să reacționeze rapid atunci când sunt în joc vieți omenești.”
Reunind 81 de organizații din 27 de țări, BE READY este coordonat de organizația franceză ANRS-MIE. Acesta reprezintă punctul culminant al investițiilor europene în cercetarea în domeniul pregătirii și răspunsului la pandemii, realizate prin programul-cadru european pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), care a alocat peste 1,8 miliarde de euro în acest scop începând din 2020.
Prima cerere de propuneri transnațională comună va fi lansată cu 21 de organizații de finanțare și se va concentra pe cercetarea care vizează o mai bună înțelegere a potențialului pandemic al agenților patogeni emergenți și dezvoltarea de contramăsuri medicale inovatoare.
SĂNĂTATE
PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial.
De asemenea, deputații europeni cer ca viitorul buget al UE pe termen lung să dispună de o finanțare dedicată sănătății, pentru pentru a realiza inițiativele emblematice ale UE în domeniul sănătății care necesită continuitate multianuală și capacitate de punere în aplicare.
Deputații europeni mai solicită:
- Crearea unei infrastructuri de înaltă calitate pentru furnizarea de tratamente, pe baza orientărilor europene și în conformitate cu cele mai recente dovezi științifice.
- Acces echitabil și la prețuri accesibile la medicamente împotriva cancerului și la medicamente inovative în întreaga UE: „Parlamentul European ia act cu îngrijorare de disparitățile persistente dintre statele membre în ceea ce privește accesul pacienților la astfel de medicamente și terapii, în pofida autorizației de introducere pe piața UE, și constată că acest lucru afectează în special piețele mai mici”.
Citiți și: ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
Reamintim că în perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.
Astfel, europarlamentarii invită Executivul European ca, în cooperare cu statele membre, să faciliteze achizițiile publice comune voluntare, acolo unde este posibil: „Să promoveze transparența prețurilor în conformitate cu competențele naționale, să sprijine intrarea mai devreme pe piață și să abordeze întârzierile nejustificate dintre autorizarea de către Agenția Europeană pentru Medicamente și accesul pacienților, în special pentru tratamentele oncologice care salvează vieți.”
Totodată, Comisia Europeană este invitată să sprijine statele membre în punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind screeningul pentru cancer și a recomandării privind cancerele care pot fi prevenite prin vaccinare, pentru a sprijini statele să consolideze eforturile de prevenire și depistare timpurie a cancerului.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Parlamentul European invită Comisia Europeană să își intensifice eforturile de protejare a supraviețuitorilor cancerului din întreaga UE împotriva discriminării financiare, inclusiv prin promovarea efectivă a dreptului de a fi uitat, și îndeamnă statele membre să adopte o legislație obligatorie pentru a consacra acest drept la nivel național.
Inițiator al rezoluției este eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
SĂNĂTATE
Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, nu introducerea unor constrângeri.
Declarațiile vin în contextul dezbaterilor din spațiul public privind oportunitatea unor măsuri care să limiteze plecarea medicilor din România după finalizarea studiilor, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat recent că statul investește în formarea acestora și că ar trebui analizate soluții pentru ca medicii să rămână în sistemul public.
„Este importantă preocuparea autorităților pentru asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Totuși, orice măsură adoptată trebuie să țină seama de prevederile legale în vigoare și de respectarea dreptului fiecărui cetățean al Uniunii Europene la libera circulație și la libera alegere a locului de muncă”, a transmis Rafila.
Acesta a adăugat că „soluția nu este constrângerea, ci crearea unor condiții care să facă sistemul sanitar românesc cu adevărat atractiv”.
Potrivit fostului ministru al Sănătății, există deja exemple de medici care, după o carieră în străinătate, au ales să revină în România, iar politicile publice ar trebui să pornească de la analiza factorilor care au determinat aceste decizii.
„Este esențial să înțelegem ce i-a determinat să facă acest drum invers. Care au fost resursele, oportunitățile, schimbările sau motivațiile care i-au convins că pot performa și în România? Acolo trebuie să intervenim și să construim politici publice sustenabile”, a arătat acesta.
Rafila a subliniat că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura medicală au contribuit la creșterea atractivității unor localități mai mici pentru tinerii medici, însă trebuie avute în vedere și aspectele sociale, precum integrarea acestora în comunitățile în care profesează.
Totodată, acesta a apreciat poziția Colegiului Medicilor din România, potrivit căreia, în cazul rezidenților care își desfășoară pregătirea într-un spital care le oferă un post la finalizarea rezidențiatului, este firesc ca aceștia să rămână pentru o perioadă determinată în unitatea respectivă, având în vedere că posturile au fost blocate ani de zile în așteptarea ocupării lor.
În acest context, Rafila a amintit și elaborarea documentului „Ghidul de acțiuni locale – soluții pentru resursa umană în sănătate”, destinat sprijinirii autorităților locale în atragerea și menținerea personalului medical în unitățile sanitare.
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna”
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unui grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
