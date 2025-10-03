ROMÂNIA
Nouă proiecte spitalicești finanțate din PNRR vor fi finalizate cu fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Sănătate 2021–2027
Investițiile în spitale vor continua prin fonduri europene nerambursabile, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, nouă proiecte aflate deja în derulare au fost transferate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în Programul Operațional Sănătate 2021–2027, pentru a fi finalizate fără întreruperi.
„Am spus de la început: investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanțate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile”, a precizat Rogobete.
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat un memorandum pentru transferul acestor obiective. Ministrul a mulțumit premierului Ilie Bolojan, precum și miniștrilor Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene) și Alexandru Nazare (Finanțe) pentru sprijinul acordat.
Lista celor nouă proiecte care merg mai departe include:
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;
- Centrul de Politraumă de la Pitești;
- laboratorul de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești;
- construirea și dotarea unui corp nou la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;
- sediu nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București;
- etapa I a noului spital din Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie);
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara;
- construcția unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui;
- finalizarea Pavilionului Municipal și integrarea sa în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
„Este o decizie strategică de a continua să investim consecvent și sustenabil în infrastructura spitalicească din România. Sunt nouă spitale în acest moment pentru care continuăm finanțarea prin investiții consistente. România are nevoie de aceste spitale, iar pacienții așteaptă să le vadă funcționale cât mai repede”, a subliniat ministrul Sănătății.
România a găzduit în premieră „Market Access Day”, confirmând angajamentul pentru politica comercială a UE și sprijinirea accesului companiilor românești pe piețele externe
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în parteneriat cu Direcția Generală Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, aorganizat în premieră la București, în perioada 25–26 septembrie 2025, evenimentul intitulat Market Access Day – Ziua Accesului pe Piață, potrivit unui comunicat.
Evenimentul, organizat la Palatul Parlamentului și la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Guvernului României, ai camerelor de comerț și ai mediului de afaceri.
Ziua Accesului pe Piață oferă o oportunitate de a demonstra angajamentul comun al UE în ceea ce privește accesul pe piață, accentul pus pe implementare și asigurarea respectării legislației și de a organiza întâlniri între comisar/reprezentanții Comisiei Europene și miniștrii comerțului/ economiei/ reprezentanții ministerelor statelor membre, organizațiile de afaceri și companiile exportatoare și importatoare din UE.
La eveniment au participat Radu Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Denis Redonnet, Deputy Director-General DG Trade și Chief Trade Enforcement Officer, alături de delegația Comisiei Europene, de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și de reprezentanți ai mediului de afaceri din România.
„Faptul că România găzduiește pentru prima dată un eveniment Market Access Day confirmă angajamentul nostru de a sprijini companiile românești să valorifice oportunitățile oferite de piețele internaționale. Accesul echitabil la piețele externe înseamnă dezvoltare economică, investiții, locuri de muncă mai bine plătite și transfer de tehnologie. România își propune să fie un actor activ în acest proces, prin vocea mediului său de afaceri și prin implicarea directă a instituțiilor publice”, a declarat Radu Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, la deschiderea evenimentului.
În cadrul evenimentului au fost prezentate instrumentele și resursele care ajută întreprinderile să navigheze în comerțul internațional și să abordeze barierele comerciale, cum ar fi portalul Access2Markets și Punctul Unic de Intrare (Single Entry Point). Dezbaterile au pus accentul pe provocările și oportunitățile legate de accesul companiilor pe piețele internaționale prin intermediul acordurilor de comerț liber încheiate de Uniunea Europeană cu state terțe și au adus în atenție atât dificultățile întâmpinate de exportatori, cât și exemplele de succes ale unor companii românești. Totodată, au avut loc discuții cu privire la aplicarea instrumentelor de apărare comercială în vederea asigurării condițiilor de concurență echitabilă pentru operatorii economici din Uniunea Europeană și implicit din România.
În marja evenimentului, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului a avut o întâlnire cu reprezentantul la nivel înalt al Comisiei Euorpene, Denis Redonnet, Deputy Director-General DG Trade, prezentându-i acestuia situația industriei producătoare de ciment din România care se confruntă cu o concurență neloială. Aceasta este cauzată de creșterea masivă a importurilor de ciment din țările vecine non-UE, deoarece aceștia nu sunt obligaţi să respecte aceleaşi condiţii de mediu şi nici să plătească certificate de carbon.
„Cu toţii avem o relaţie de bună vecinătate, dar concurenţa trebuie să fie echitabilă. România este ţară de graniţă a UE. Produsele grele şi voluminoase ajung la noi ca destinaţie finală, pentru că transportul lor mai departe devine prea scump. Aşadar, România are un specific diferit şi trebuie tratată echitabil. Asta facem: cu cifre, cu respect, dar şi cu fermitate atunci când industria noastră este pusă în pericol de concurenţa neloială”, a subliniat ministrul Radu Miruță.
Organizarea Market Access Day la București reprezintă un moment de referință pentru România în promovarea politicii comerciale europene și a angajamentului comun de a sprijini companiile să acceseze mai ușor piețele externe.
România ironizează declarațiile lui Putin: Înțelegem că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia, dar Moscova a eșuat să influențeze alegerile din România și R. Moldova
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective, a afirmat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea.
“Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentăm iarăși și iarăși exact aceleași afirmații venite de la Kremlin doar pentru ca sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui’, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE privind declarațiile de joi ale președintelui rus.
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România.
„Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a spus Putin, conform TASS.
Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste state, a menționat el.
Citiți și Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, își înșală fățiș propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern și recurge la orice fel de tertipuri în interiorul propriilor țări – din ce în ce mai mult la limita sau chiar dincolo de lege. Însă transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.
Este pentru prima dată când Vladimir Putin se referă la România și la contextul alegerilor prezidențiale anulate, chiar și indirect. Totodată, mențiunile liderului rus la interdicțiile unor oameni politici ar putea fi înțeleasă ca o referire la Călin Georgescu, fostul candidat surpriză la alegerile din România, suspectat că ar fi beneficiat de scheme de susținere electorală din partea Rusiei.
Nu este însă prima dată când Rusia transmite un mesaj, fie și voalat, de susținere pentru Georgescu. În luna martie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat UE că duce un război împotriva lui Călin Georgescu și a liderilor europeni care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Comentariul liderului rus a fost făcut în timp ce președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni joi, la Copenhaga, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
ICI București își reafirmă angajamentul de a promova siguranța în mediul digital prin participarea la conferința „10 S pentru o Viață de Succes”
ICI București a participat în calitate de speaker la pilonul „S – Siguranță Cibernetică” în cadrul Conferinței Naționale „10 S pentru o Viață de Succes” – ediția a II-a, un eveniment dedicat educației integrative și dezvoltării sustenabile a tinerilor.
Conferința a fost organizată de Fundația „Florina Manea – Dreptul de a Visa” și ZN PR & EVENTS, având ca parteneri Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Emblematic România, reunind lideri și specialiști din domeniile siguranță, sănătate, educație, știință, sport, business, presă și administrație publică.
Potrivit unui comunicat al institutului, un obiectiv central al acestei ediții l-a reprezentat avansarea lucrului la „Ghidul de bune practici pentru elevi și studenți – 10 S pentru o Viață de Succes”, un proiect educațional colectiv menit să devină un instrument util în școli și universități.
Documentul va include recomandări, exerciții și povești inspiraționale, contribuind la dezvoltarea integrativă a noilor generații.
Prin participarea sa ca speaker pe tema siguranței cibernetice, ICI București își reconfirmă angajamentul de a sprijini proiectele educaționale și de a promova o cultură a siguranței în mediul digital, susținând formarea unei societăți reziliente și adaptate erei tehnologice.
Conferința 10 S pentru o Viață de Succes – ediția a II-a este un proiect educațional inițiat de Fundația Florina Manea – Dreptul de a Visa, care a demonstrat încă o dată puterea colaborării între mediul academic, autorități, mediul privat și societatea civilă.
