Noua revizuire specifică a Politicii Agricole Comune reduce birocrația și asigură simplificarea pentru fermieri raportat la condiționalitățile de mediu

Uniunea Europeană a protestat duminică la adresa noii președinte a Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, după ce aceasta a refuzat să pronunţe noul nume al ţării sale stabilit în urma unui acord cu Grecia în 2018 în cadrul jurământului de învestitură în funcție.

“Jur că voi exercita funcţia de preşedintă a Macedoniei în mod consecvent şi responsabil, că voi respecta Constituţia şi legile şi voi apăra suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa Macedoniei”, a spus preşedinta Gordana Siljanovska-Davkova în faţa deputaţilor parlamentului de la Skopje şi a invitaţilor la ceremonia de învestitură.

În textul oficial privind depunerea jurământului, pe care în mod normal ea ar fi trebuit să-l repete, era cuprins numele oficial al țării, respectiv Macedonia de Nord.

Astfel, după ce au felicitat-o pentru că a devenit prima femeie președintă a acestei țări, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Charles Michel și Ursula von der Leyen, au reacționat la gestul șefei statului nord-macedonean. Cel mai vehement protest diplomatic a fost înregistrat din partea Ministerului de Externe grec.

Purtătorul de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, a comunicat “regretul” că noua preşedintă a Macedoniei de Nord nu a folosit “numele constituţional al ţării”.

Apoi, Ursula von der Leyen a indicat într-un mesaj pe platforma X că “pentru ca Macedonia de Nord să continue cu succes drumul său către aderarea la UE este primordial să continue pe calea reformelor şi respectării depline a acordurilor sale cu caracter obligatoriu, inclusiv a acordului de la Prespa”.

Congratulations, Gordana Siljanovska-Davkova, on becoming the first female President of North Macedonia.

Your leadership comes at a crucial time, as your country advances its reforms and continues on its path towards the EU.

I’m looking forward to working with you.

