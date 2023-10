Nouă sesiune plenară a PE în perioada 16-19 octombrie. Dezbaterile vor fi axate pe conflictul Israel-Hamas, reconstrucția Ucrainei, summit-ul UE de la finele lunii sau eficacitatea sancțiunilor împotriva Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au sosit vineri, cu puțin înainte de prânz, în Israel, pentru a-și exprima solidaritatea cu această țară în urma atacurilor teroriste comise sâmbătă de Hamas.

„Am sosit în Israel împreună cu președinta Parlamentului European pentru a ne exprima solidaritatea cu poporul israelian după teribilul atac terorist comis de Hamas”, a scris Von der Leyen pe rețeaua de socializare X. „Suntem aici cu un mesaj de solidaritate.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14

„Ne aflăm aici cu un mesaj de solidaritate după cel mai grav atac terorist pe care Israelul l-a suferit în ultimii ani. Teroarea nu va învinge. Contează modul în care răspundem. Putem și trebuie să oprim Hamas și să facem tot ce putem pentru a atenua consecințele umanitare”, a declarat Metsola pe aceeași platformă.

Back in Israel.

We are here with a message of solidarity after the worst terror attack #Israel has endured in generations.

Terror will not prevail. How we respond matters.

We can – we must – stop Hamas. And do what we can to mitigate humanitarian consequences.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU

— Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023