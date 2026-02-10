PARLAMENTUL EUROPEAN
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.
Textul, rezultat al unui acord politic cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 226 împotrivă și 12 abțineri și introduce pentru prima dată o țintă climatică intermediară obligatorie pentru perioada de după 2030.
Noua legislație prevede mecanisme de flexibilitate pentru statele membre în vederea atingerii obiectivului din 2040. Începând cu 2036, până la cinci puncte procentuale din reducerea emisiilor nete vor putea proveni din credite internaționale de carbon de înaltă calitate, obținute prin parteneriate cu țări terțe. Eurodeputații au inclus garanții pentru a evita finanțarea unor proiecte care ar contraveni intereselor strategice ale Uniunii.
Textul permite, de asemenea, utilizarea eliminărilor permanente de carbon realizate pe teritoriul UE pentru compensarea emisiilor greu de redus în cadrul sistemului ETS, precum și o flexibilitate mai mare între sectoare și instrumente, astfel încât obiectivele climatice să poată fi atinse la costuri cât mai eficiente. Deputații europeni subliniază că tranziția verde trebuie să fie compatibilă cu menținerea competitivității economice a Uniunii.
Introducerea ETS2, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii care va acoperi emisiile generate de combustibilii utilizați în clădiri și transportul rutier, a fost amânată cu un an, urmând să intre în vigoare în 2028.
Comisia Europeană va evalua progresul către atingerea obiectivului la fiecare doi ani, luând în considerare evoluțiile științifice și tehnologice, competitivitatea industrială a UE, evoluția prețurilor la energie și impactul acestora asupra gospodăriilor și companiilor. În urma acestor evaluări, executivul european ar putea propune modificări ale Legii climei sau măsuri suplimentare pentru a consolida cadrul de sprijin, inclusiv pentru protejarea competitivității și coeziunii sociale.
Legea europeană a climei transformă obiectivul neutralității climatice până în 2050 într-o obligație juridică pentru toate statele membre și stabilește deja o țintă intermediară de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. După aprobarea formală de către Consiliu, actul legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
Eurodeputații au sprijinit marți măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.
Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.
Potrivit unui comunicat al legislativului european, acesta stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.
În temeiul noilor norme, Comisia va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice și zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) și dacă, în același timp, prețurile de import sunt cu 5% mai mici decât prețul intern respectiv.
O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociație care acționează în numele industriei, în cazul unei amenințări de prejudiciu grav pentru industria în cauză.
Cel puțin o dată la șase luni, Comisia va trebui să prezinte Parlamentului un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.
Odată adoptat în mod oficial de Consiliu, regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta se va aplica după intrarea în vigoare a Acordului comercial interimar UE-Mercosur.
Clauzele de salvgardare bilaterale trebuie să facă parte atât din Acordul de parteneriat UE-Mercosur, cât și din Acordul comercial interimar UE-Mercosur.
Aceste două acorduri trebuie încă ratificate de Parlamentul European.
Parlamentul European a solicitat avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la compatibilitatea acordurilor cu tratatele UE.
Între timp, Parlamentul European nu poate ratifica acordurile, dar Comisia Europeană poate opta pentru aplicarea provizorie a acordului după ce cel puțin o țară Mercosur a finalizat ratificarea acestuia.
COMISIA EUROPEANA
PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE
Comisia specială a Parlamentului European privind criza locuințelor a adoptat luni raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe decente, sustenabile și accesibile în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii costurilor și al deteriorării condițiilor de locuire pentru milioane de europeni.
Raportul, adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri, subliniază necesitatea unor măsuri legislative la nivel european pentru a sprijini construcția de noi locuințe și pentru a reduce costurile asociate dezvoltării acestora, plasând creșterea ofertei de locuințe în centrul răspunsului la criza actuală.
Standardele de locuire și combaterea sărăciei energetice
Eurodeputații solicită ca o parte clară din fondurile prevăzute în viitorul Plan european pentru locuințe accesibile să fie direcționată către renovarea clădirilor rezidențiale și îmbunătățirea performanței energetice, în vederea reducerii sărăciei energetice. Totodată, noile locuințe ar trebui să respecte standarde minime privind izolarea, eficiența energetică și calitatea aerului interior.
Pentru orașele confruntate cu supraaglomerare și presiuni asupra pieței imobiliare, raportul cere ca viitoarea legislație europeană privind închirierile pe termen scurt să găsească un echilibru între dezvoltarea turismului și menținerea accesibilității locuințelor pentru rezidenți.
Eurodeputații susțin, de asemenea, creșterea ponderii locuințelor publice și sociale, pentru a sprijini persoanele vulnerabile și pentru a crește oferta de locuințe accesibile.
Investiții, stimulente fiscale și simplificarea procedurilor
Raportul recomandă statelor membre introducerea unor sisteme fiscale bazate pe stimulente pentru gospodăriile cu venituri mici și medii, eliminarea barierelor fiscale pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție și măsuri pentru încurajarea contractelor de închiriere pe termen lung.
Eurodeputații cer, totodată, o utilizare mai eficientă a fondurilor europene existente, inclusiv realocarea resurselor neutilizate din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru construcția și renovarea locuințelor sociale, publice sau cooperative.
În paralel, Comisia Europeană este invitată să propună un pachet de simplificare pentru sectorul locuințelor, care să reducă birocrația și să accelereze procedurile de autorizare, inclusiv prin digitalizarea proceselor și stabilirea unor termene limită de până la 60 de zile pentru proiectele sustenabile și accesibile.
Suveranitate industrială și forță de muncă în construcții
Raportul subliniază și necesitatea consolidării capacităților industriale europene în sectorul construcțiilor și renovării, inclusiv prin sprijinirea materialelor și tehnologiilor sustenabile și prin introducerea unor cerințe minime de origine „Made in EU” pentru componentele utilizate în proiectele cofinanțate de UE.
Totodată, eurodeputații cer ca viitoarea strategie europeană pentru construcția de locuințe să includă măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, formarea profesională și facilitarea mobilității lucrătorilor în interiorul Uniunii, pentru a reduce deficitul de forță de muncă din sector.
Raportorul dosarului, Borja Giménez Larraz (PPE, Spania), a declarat că documentul reflectă „un consens larg și responsabil între grupurile politice”, subliniind necesitatea construirii a aproximativ 10 milioane de locuințe suplimentare la nivel european și sprijinirea familiilor și tinerilor, cei mai afectați de criza locuințelor.
La rândul său, președinta comisiei speciale, Irene Tinagli (S&D, Italia), a afirmat că adoptarea raportului transmite „un mesaj clar” privind tratarea locuirii ca prioritate socială și consolidarea cooperării între nivelul european, național și local.
Statele membre discută implementarea Planului european pentru locuințe accesibile
În paralel, Comisia Europeană a reunit la Bruxelles reprezentanți ai ministerelor responsabile de locuire din statele membre pentru a discuta implementarea Planului european pentru locuințe accesibile, prezentat în decembrie 2025. Discuțiile au vizat operaționalizarea Alianței pentru locuințe, mobilizarea investițiilor, simplificarea procedurilor de autorizare, reglementarea închirierilor pe termen scurt și creșterea ofertei de locuințe în zonele aflate sub presiune.
Statele membre și-au exprimat angajamentul de a continua cooperarea cu instituțiile europene pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în întreaga Uniune Europeană.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii
Parlamentul European se reunește în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 9–15 februarie 2026, cu o agendă dominată de securitate și apărare, competitivitatea economică a Uniunii, politica climatică, migrația și sprijinul pentru sectorul agricol.
Apărarea europeană, în contextul unui mediu internațional volatil
Eurodeputații vor dezbate marți consolidarea capacităților europene de apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate global. Discuțiile vor viza intensificarea cooperării între statele membre, precum și aprofundarea parteneriatelor bilaterale în domeniul securității și apărării.
Un raport care stabilește direcțiile pentru întărirea cooperării în materie de securitate și apărare urmează să fie supus votului miercuri, pe fondul apelurilor tot mai frecvente pentru o autonomie strategică europeană sporită.
Competitivitatea UE și implementarea recomandărilor din raportul Draghi
Miercuri dimineață, Parlamentul European va dezbate, alături de Consiliu și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, măsurile urgente necesare pentru consolidarea competitivității economice a Uniunii.
Discuțiile vor aborda aprofundarea pieței unice, reducerea costului vieții pentru cetățeni și accelerarea investițiilor în sectoare strategice, în contextul recomandărilor formulate în raportul privind competitivitatea europeană coordonat de Mario Draghi.
Azil și migrație: prima listă europeană a țărilor de origine sigure
Parlamentul urmează să voteze marți instituirea primei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine considerate sigure pentru solicitanții de azil, precum și noi reguli privind criteriile prin care un stat din afara Uniunii poate fi considerat sigur.
Votul va fi precedat de o scurtă dezbatere, iar ulterior este programată o conferință de presă.
Ținta climatică pentru 2040: reducere cu 90% a emisiilor
Tot marți, eurodeputații vor decide asupra unei noi ținte climatice pentru 2040, care prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990, în vederea atingerii obiectivului de neutralitate climatică până în 2050.
Decizia face parte din cadrul mai larg al politicilor climatice europene și va influența viitoarele propuneri legislative privind energia, industria și transporturile.
Acordul UE–Mercosur și protejarea agriculturii europene
Parlamentul este așteptat să adopte un mecanism de salvgardare destinat să prevină impactul negativ al importurilor provenite din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) asupra sectorului agricol european.
Măsura vine în contextul preocupărilor fermierilor privind concurența externă și standardele de producție.
Fenomene meteorologice extreme și pregătirea UE pentru situații de criză
În urma episoadelor recente de vreme extremă din sudul Europei, eurodeputații vor dezbate marți dimineață consolidarea mecanismelor europene de pregătire, reacție și solidaritate în fața dezastrelor naturale.
Discuțiile vizează îmbunătățirea coordonării la nivel european și adaptarea la efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice.
Sprijin pentru producătorii de vin și protecția fermierilor
După o dezbatere programată luni, eurodeputații vor vota marți noi reguli pentru sprijinirea producătorilor de vin, iar joi vor analiza și vota măsuri menite să protejeze fermierii împotriva practicilor comerciale neloiale.
Dialog cu Banca Centrală Europeană și intervenția președintei Adunării Generale a ONU
Sesiunea plenară începe luni cu o dezbatere privind activitatea și prioritățile Băncii Centrale Europene, în prezența președintei BCE, Christine Lagarde, urmată marți de votul asupra raportului aferent.
Tot marți, președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, se va adresa eurodeputaților în cadrul unei ședințe solemne.
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate”
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei”
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
OECD accession: Exim Banca Românească strengthens Romania’s credibility as a predictable trade partner, aligned with international rules
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
