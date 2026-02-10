Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice

Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.

Textul, rezultat al unui acord politic cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 226 împotrivă și 12 abțineri și introduce pentru prima dată o țintă climatică intermediară obligatorie pentru perioada de după 2030.

Noua legislație prevede mecanisme de flexibilitate pentru statele membre în vederea atingerii obiectivului din 2040. Începând cu 2036, până la cinci puncte procentuale din reducerea emisiilor nete vor putea proveni din credite internaționale de carbon de înaltă calitate, obținute prin parteneriate cu țări terțe. Eurodeputații au inclus garanții pentru a evita finanțarea unor proiecte care ar contraveni intereselor strategice ale Uniunii.

Textul permite, de asemenea, utilizarea eliminărilor permanente de carbon realizate pe teritoriul UE pentru compensarea emisiilor greu de redus în cadrul sistemului ETS, precum și o flexibilitate mai mare între sectoare și instrumente, astfel încât obiectivele climatice să poată fi atinse la costuri cât mai eficiente. Deputații europeni subliniază că tranziția verde trebuie să fie compatibilă cu menținerea competitivității economice a Uniunii.

Introducerea ETS2, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii care va acoperi emisiile generate de combustibilii utilizați în clădiri și transportul rutier, a fost amânată cu un an, urmând să intre în vigoare în 2028.

Comisia Europeană va evalua progresul către atingerea obiectivului la fiecare doi ani, luând în considerare evoluțiile științifice și tehnologice, competitivitatea industrială a UE, evoluția prețurilor la energie și impactul acestora asupra gospodăriilor și companiilor. În urma acestor evaluări, executivul european ar putea propune modificări ale Legii climei sau măsuri suplimentare pentru a consolida cadrul de sprijin, inclusiv pentru protejarea competitivității și coeziunii sociale.

Legea europeană a climei transformă obiectivul neutralității climatice până în 2050 într-o obligație juridică pentru toate statele membre și stabilește deja o țintă intermediară de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. După aprobarea formală de către Consiliu, actul legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.