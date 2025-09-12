CHINA
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.
La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale, conchide sursa citată.
Relațiile României cu China s-au aflat recent în atenția publică în contextul paradei militare pe care liderul chinez Xi Jinping a organizat-o la Beijing pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Subiectul a căpătat un interes major în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.
După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
CHINA
Marco Rubio și ministrul de externe chinez continuă dialogul bilateral, subliniind importanța unei comunicări deschise și constructive între SUA și China
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul de externe chinez Wang Yi și cu directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a Partidului Comunist Chinez.
Potrivit comunicatului oficial, Marco Rubio a subliniat importanța unei comunicări deschise și constructive cu privire la o serie de chestiuni bilaterale. De asemenea, oficialii au discutat și alte chestiuni globale și regionale, ca o continuare a discuțiilor purtate la Kuala Lumpur.
Discuția marchează un nou pas în eforturile diplomatice de stabilizare a relațiilor SUA–China, într-un moment în care echilibrul geopolitic global rămâne într-o continuă dinamică.
Amintim că în luna iulie, Marco Rubio a avut o întâlnire cu Wang Yi și cu ministrul de externe al Chinei, într-o încercare de consolidare a diagolui bilateral între cele două mari puteri. În cadrul întrevederii, secretarul Rubio a subliniat importanța menținerii canalelor de comunicare deschise, în contextul unei relații marcate atât de interese comune, cât și de tensiuni persistente. Discuția a fost descrisă de ambele părți drept „constructivă și pragmatică”.
La acel moment, oficialii au convenit să exploreze domenii potențiale de cooperare, punând accent pe identificarea unor puncte comune și pe gestionarea diferențelor existente într-un mod responsabil.
Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia „conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea „sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
CHINA
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.
Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.
Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.
Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.
Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.
Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.
El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
CHINA
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”.
“La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă“, a scris Năstase pe blog.
El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase s-a aflat și Viorica Dăncilă.
Într-o postare pe Facebook, și Ambasada Chinei a mulțumit foștilor premieri ai României “pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.
Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.
În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.
„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie
FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA3 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial