Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.

Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.

La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale, conchide sursa citată.

Relațiile României cu China s-au aflat recent în atenția publică în contextul paradei militare pe care liderul chinez Xi Jinping a organizat-o la Beijing pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Subiectul a căpătat un interes major în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.

După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.