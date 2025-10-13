U.E.
Noul ambasador al Israelului la UE pledează pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva țării sale, în contextul armistițiului în Gaza: „Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”
Noul ambasador al Israelului la Uniunea Europeană solicită blocului să ridice sancțiunile impuse țării sale ca urmare a situației dificile a palestinienilor din Gaza, acum că a început încetarea focului negociată cu sprijinul lui Donald Trump.
În primul său interviu de la preluarea oficială a funcției săptămâna trecută, Avi Nir-Feldklein s-a declarat „optimist” că încetarea focului va permite o resetare a relațiilor Israelului cu UE, care au fost grav afectate de consecințele crizei umanitare din Gaza, informează Politico Europe.
Ambasadorul a recunoscut că a fost o perioadă „dificilă” pentru relațiile dintre Israel și UE. Dar el a minimizat disensiunile și a susținut că acum există o oportunitate „de a depăși această situație neplăcută și de scurtă durată care există între noi în acest moment și de a relua relațiile bune pe care le-am avut”, având în vedere că inițiativa de pace era în curs de desfășurare.
„Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”, a declarat ambasadorul. „Sunt optimist, deoarece cred că majoritatea țărilor membre ale UE ar dori să vadă acest lucru realizându-se, iar în acest moment inițiativa lui Trump a început într-un mod foarte bun și cred că UE ar dori să facă parte din ea. Și dacă doriți să faceți parte din ea, trebuie, într-adevăr, să clarificați ceea ce planează asupra relației noastre”, a mai spus Nir-Feldklein.
Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat planuri de restricționare a comerțului cu Israelul și de impunere a sancțiunilor asupra „miniștrilor extremiști” din administrația lui Benjamin Netanyahu.
De asemenea, ea a suspendat finanțarea Comisiei pentru sprijinirea Israelului, în valoare totală de aproximativ 14 milioane de euro, cerând „încetarea evenimentelor îngrozitoare care au loc zilnic în Gaza”.
Oficialii UE au criticat dur Israelul pentru ceea ce au descris drept „foamete provocată de om” care afectează zeci de mii de palestinieni și pentru eșecul de a distribui ajutoare celor care au nevoie de ele. Unele personalități importante au calificat acțiunile Israelului în Gaza drept „genocid”.
Luna trecută, o serie de țări din UE au decis să recunoască statul palestinian, stârnind furia guvernului israelian.
Ambasadorul a declarat că trebuie rezolvate două probleme pentru a permite o resetare a relațiilor cu Bruxelles. În primul rând, finanțarea UE pentru cooperarea cu instituțiile israeliene, suspendată de von der Leyen, ar trebui restabilită. „Sperăm că această problemă va fi rezolvată și că proiectele suspendate vor fi reluate”, a afirmat el.
Al doilea aspect pe care Comisia trebuie să îl abordeze este propunerea de suspendare a unor părți din acordul de asociere UE-Israel privind programul de cercetare Orizont Europa și condițiile comerciale preferențiale. „Nu mai există niciun motiv pentru asta”, a spus el. „Acest aspect trebuie să fie complet eliminat de pe ordinea de zi.”
Oficialii UE și ai Regatului Unit au declarat că doresc ca Europa să aibă un loc în „consiliul de pace”, organismul care are rolul de a supraveghea guvernarea tranzitorie a Gazei de către un comitet palestinian. Nir-Feldklein a afirmat că ministrul de externe al Israelului va fi cel care va discuta cu Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, problema componenței consiliului de pace.
„Dar probabil că va exista o oarecare reticență la Ierusalim înainte de a clarifica problemele care „plutesc deasupra relațiilor noastre”.
Oficialii palestinieni nu cred că este momentul potrivit pentru ca UE să ridice presiunea asupra Israelului, potrivit unei persoane familiarizate cu problema. Situația de pe teren – în special în Cisiordania – nu este mai bună, chiar dacă inițiativa de pace este în curs de desfășurare, a spus persoana respectivă.
Nir-Feldklein a declarat că succesul inițiativei lui Trump a fost „extrem de important” pentru Israel, punând capăt conflictului și aducând înapoi ostaticii israelieni capturați de Hamas în urmă cu doi ani.
UE, Marea Britanie și alte puteri occidentale consideră că soluția cu două state, cu un stat palestinian alături de Israel, este singura opțiune viabilă pe termen lung pentru pacea în Orientul Mijlociu.
Netanyahu a exclus categoric o astfel de opțiune, iar noul ambasador a declarat că acest lucru ar fi imposibil cât timp Hamas rămâne activ în Gaza și palestinienii continuă să nege dreptul statului Israel de a exista, două probleme care nu au fost abordate în cadrul actualului armistițiu.
Dar Nir-Feldklein nu a exclus posibilitatea ca, la un moment dat în viitor, dacă palestinienii vor adopta o abordare radical diferită, soluția celor două state să revină ca opțiune.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară din Parlamentul European, a co-semnat și susținut prin vot un amendament privind introducerea principiului „preferinței europene”.
În poziția de negociere cu țările membre, Parlamentul European a votat pentru întărirea regulilor care îi protejează pe producătorii agricoli în fața practicilor comerciale neloiale. Marile lanțuri de magazine nu trebuie să își folosească puterea de negociere în detrimentul fermierilor.
Uniunea Europeană are deja reguli pentru a corecta aceste dezechilibre, dar acestea trebuie permanent îmbunătățite, pentru protejarea celor care produc hrana zilnică.
Datorită amendamentului co-semnat de Motreanu, statele membre trebuie să se asigure că produsele europene vor avea prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agricole și alimentare.
„Fermierii merită un venit echitabil pentru munca lor. Contractele scrise între fermieri și cumpărători pentru livările de produse agricole trebuie să devină obligatorii, statele membre putând introduce excepții doar la cererea unor organizații care reprezintă un anumit sector”, a precizat eurodeputatul.
În plus, acesta susține creșterea puterii de negociere a organizațiilor de producători.
Potrivit lui, statele membre vor putea să le acorde mai mult sprijin financiar în cadrul intervențiilor sectoriale din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).
De asemenea, UE va putea sprijini financiar organizațiile de producători care ar lua inițiative private pentru a gestiona crizele, mai arată Dan Motreanu.
În egală măsură, ”alimentele și furajele de origine vegetală și animală pot fi importate din țări terțe numai dacă nivelurile lor de reziduuri de pesticide sunt sub nivelul maxim permis pentru cele produse în UE”, dezvăluie eurodeputatul, care arată că „denumiri precum friptura, escalopul, cârnații sau burgerul trebuie rezervate exclusiv produselor care conțin carne și trebuie să excludă produsele derivate din culturi celulare”.
Discuțiile cu statele membre cu privire la forma finală a legii urmează să înceapă marți, 14 octombrie.
CONSILIUL UE
Comerțul UE-Ucraina: Consiliul UE decide reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare
Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina (în configurația comercială) în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele din carne.
Potrivit unui comunicat al instituției, aceasta urmează acordului preliminar privind revizuirea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) UE-Ucraina, la care au ajuns Comisia Europeană și Ucraina la 30 iunie 2025, cu scopul de a stabili un cadru comercial pe termen lung, previzibil și reciproc, în contextul mai larg al procesului de aderare a Ucrainei.
„Decizia de astăzi reafirmă sprijinul ferm și multidimensional al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată și nejustificată din partea Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar și financiar, dar trebuie să o ajutăm și prin promovarea liberalizării comerțului. Atât UE, cât și Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va conduce la o stabilitate economică durabilă, la relații comerciale durabile și la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez pentru afaceri externe.
Poziția UE convenită astăzi va spori fluxurile comerciale între UE și Ucraina, asigurând în același timp că accesul Ucrainei pe piață este condiționat de alinierea treptată la standardele de producție ale UE în materie de bunăstare a animalelor, pesticide și medicamente veterinare.
În plus, aceasta ține seama de nevoile specifice ale anumitor sectoare agricole din UE prin instituirea unui mecanism de salvgardare robust pe care fiecare parte îl poate activa în cazul perturbării pieței.
De asemenea, poziția asigură că accesul pe piață al produselor cele mai sensibile, precum zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, rămâne mai limitat și mai gradual.
Liberalizarea completă va fi luată în considerare numai pentru anumite produse nesensibile, precum laptele și produsele lactate.
După adoptarea deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comercială, va adopta decizia în cadrul procesului de revizuire prevăzut la articolul 29 alineatul (4) din Acordul de asociere UE-Ucraina.
Scopul procesului de revizuire este de a accelera și de a extinde domeniul de aplicare al eliminării taxelor vamale în comerțul dintre UE și Ucraina.
INTERNAȚIONAL
Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, transmite EFE, potrivit Agerpres.
De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.
„Este pentru prima dată când văd că toată lumea este unită. Toți sunt de acord cu această înțelegere. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus președintele american, adăugând că „războiul s-a terminat”.
Întrebat dacă este încrezător că încetarea focului va fi respectată, Trump a afirmat: „Da, cred că va rezista. Oamenii s-au săturat. A durat secole”, scrie Euronews.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat, subliniind că întoarcerea ostaticilor israelieni reprezintă „un moment de bucurie pură” pentru familiile acestora și un prilej de ușurare pentru întreaga comunitate internațională.
„Înseamnă că o pagină poate fi întoarsă. Un nou capitol poate începe. Europa sprijină pe deplin planul de pace negociat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia. Finalizarea acordului care pune capăt războiului astăzi la Sharm el-Sheikh va fi o etapă istorică”, a scris von der Leyen, pe X.
The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families.
And a moment of relief for the entire world.
It means that a page can be turned. A new chapter can begin.
Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025
Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul acordului cu toate instrumentele disponibile, oferind în mod special sprijin pentru guvernanță și pentru reformarea Autorității Palestiniene.
„Vom fi o forță activă în cadrul Grupului Donatorilor pentru Palestina și vom furniza finanțare din partea UE pentru reconstrucția Gazei”, a adăugat aceasta.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un succes major pentru diplomație și o etapă crucială în direcția păcii, menționând că președintele american Donald Trump a făcut posibilă această realizare.
„Ziua de astăzi marchează un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu. Asigurarea păcii în Gaza va fi extrem de complexă. Pentru a avea succes, planul de pace necesită un sprijin internațional puternic. UE este pregătită să își aducă contribuția. Miercuri, se va relua o misiune civilă de monitorizare a trecerii frontierei între Gaza și Egipt. Această misiune poate juca un rol important în sprijinirea încetării focului”, a scris Kallas, pe X.
Today marks a rare moment of hope in the Middle East.
The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.
Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2)
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului președintelui Trump, alături de partenerii arabi pe care i-a sprijinit în eforturile de mobilizare.
„Împărtășesc bucuria familiilor și a poporului israelian, întrucât șapte ostatici tocmai au fost predați Crucii Roșii. Echipa mea și cu mine ne-am întâlnit recent cu părinții lor. Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal sunt în siguranță. În curând, vor fi liberi. Odată cu eliberarea lor – și a celorlalte treisprezece ostatici așteptați în această dimineață – pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron, pe X.
I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.
Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025
Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă granița cu Fâșia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală și se vor putea reuni cu familiile lor.
Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reținuți în Gaza și îi vor preda autorităților israeliene. Într-o operațiune separată, echipele CICR vor transfera deținuți palestinieni reținuți în centre de detenție israeliene către Gaza și Cisiordania.
De asemenea, CICR a menționat că „va facilita transferul rămășițelor celor decedați pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”.
