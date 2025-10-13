Noul ambasador al Israelului la UE pledează pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva țării sale, în contextul armistițiului în Gaza: „Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”

Noul ambasador al Israelului la Uniunea Europeană solicită blocului să ridice sancțiunile impuse țării sale ca urmare a situației dificile a palestinienilor din Gaza, acum că a început încetarea focului negociată cu sprijinul lui Donald Trump.

În primul său interviu de la preluarea oficială a funcției săptămâna trecută, Avi Nir-Feldklein s-a declarat „optimist” că încetarea focului va permite o resetare a relațiilor Israelului cu UE, care au fost grav afectate de consecințele crizei umanitare din Gaza, informează Politico Europe.

Ambasadorul a recunoscut că a fost o perioadă „dificilă” pentru relațiile dintre Israel și UE. Dar el a minimizat disensiunile și a susținut că acum există o oportunitate „de a depăși această situație neplăcută și de scurtă durată care există între noi în acest moment și de a relua relațiile bune pe care le-am avut”, având în vedere că inițiativa de pace era în curs de desfășurare.

„Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”, a declarat ambasadorul. „Sunt optimist, deoarece cred că majoritatea țărilor membre ale UE ar dori să vadă acest lucru realizându-se, iar în acest moment inițiativa lui Trump a început într-un mod foarte bun și cred că UE ar dori să facă parte din ea. Și dacă doriți să faceți parte din ea, trebuie, într-adevăr, să clarificați ceea ce planează asupra relației noastre”, a mai spus Nir-Feldklein.

Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat planuri de restricționare a comerțului cu Israelul și de impunere a sancțiunilor asupra „miniștrilor extremiști” din administrația lui Benjamin Netanyahu.

De asemenea, ea a suspendat finanțarea Comisiei pentru sprijinirea Israelului, în valoare totală de aproximativ 14 milioane de euro, cerând „încetarea evenimentelor îngrozitoare care au loc zilnic în Gaza”.

Oficialii UE au criticat dur Israelul pentru ceea ce au descris drept „foamete provocată de om” care afectează zeci de mii de palestinieni și pentru eșecul de a distribui ajutoare celor care au nevoie de ele. Unele personalități importante au calificat acțiunile Israelului în Gaza drept „genocid”.

Luna trecută, o serie de țări din UE au decis să recunoască statul palestinian, stârnind furia guvernului israelian.

Ambasadorul a declarat că trebuie rezolvate două probleme pentru a permite o resetare a relațiilor cu Bruxelles. În primul rând, finanțarea UE pentru cooperarea cu instituțiile israeliene, suspendată de von der Leyen, ar trebui restabilită. „Sperăm că această problemă va fi rezolvată și că proiectele suspendate vor fi reluate”, a afirmat el.

Al doilea aspect pe care Comisia trebuie să îl abordeze este propunerea de suspendare a unor părți din acordul de asociere UE-Israel privind programul de cercetare Orizont Europa și condițiile comerciale preferențiale. „Nu mai există niciun motiv pentru asta”, a spus el. „Acest aspect trebuie să fie complet eliminat de pe ordinea de zi.”

Oficialii UE și ai Regatului Unit au declarat că doresc ca Europa să aibă un loc în „consiliul de pace”, organismul care are rolul de a supraveghea guvernarea tranzitorie a Gazei de către un comitet palestinian. Nir-Feldklein a afirmat că ministrul de externe al Israelului va fi cel care va discuta cu Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, problema componenței consiliului de pace.

„Dar probabil că va exista o oarecare reticență la Ierusalim înainte de a clarifica problemele care „plutesc deasupra relațiilor noastre”.

Oficialii palestinieni nu cred că este momentul potrivit pentru ca UE să ridice presiunea asupra Israelului, potrivit unei persoane familiarizate cu problema. Situația de pe teren – în special în Cisiordania – nu este mai bună, chiar dacă inițiativa de pace este în curs de desfășurare, a spus persoana respectivă.

Nir-Feldklein a declarat că succesul inițiativei lui Trump a fost „extrem de important” pentru Israel, punând capăt conflictului și aducând înapoi ostaticii israelieni capturați de Hamas în urmă cu doi ani.

UE, Marea Britanie și alte puteri occidentale consideră că soluția cu două state, cu un stat palestinian alături de Israel, este singura opțiune viabilă pe termen lung pentru pacea în Orientul Mijlociu.

Netanyahu a exclus categoric o astfel de opțiune, iar noul ambasador a declarat că acest lucru ar fi imposibil cât timp Hamas rămâne activ în Gaza și palestinienii continuă să nege dreptul statului Israel de a exista, două probleme care nu au fost abordate în cadrul actualului armistițiu.

Dar Nir-Feldklein nu a exclus posibilitatea ca, la un moment dat în viitor, dacă palestinienii vor adopta o abordare radical diferită, soluția celor două state să revină ca opțiune.