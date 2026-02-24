Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă

Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește gradul de conștientizare și a spori capacitatea de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și de a consolida reziliența democratică.

„Într-o lume în care informațiile sunt din ce în ce mai des utilizate ca arme pentru a submina democrațiile noastre, noi luăm măsuri. Cu ajutorul Centrului european pentru reziliență democratică, vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea din străinătate. Acest lucru va consolida reziliența noastră, va asigura că dezbaterea publică din Europa rămâne deschisă și echitabilă și va permite cetățenilor să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea de răspunsuri eficiente la amenințările comune, pentru a obține rezultate tangibile pentru cetățenii noștri.

Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și că va fi pusă în aplicare în mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care reflectă prioritățile statelor membre.

Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.

Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:

Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.

Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.

Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.

Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.

Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.

Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.

Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, va sprijini activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.

Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliență democratică, facem un pas înainte în consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterii publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.