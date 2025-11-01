REPUBLICA MOLDOVA
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat noul guvern să „valorifice fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană” pentru a transforma țara într-un „stat european modern”.
Noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă jurământul de învestire, după un vot pozitiv în Parlamentul de la Chișinău.
„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize și provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern. De aceea, este esențial ca, în perioada următoare, să vă îndreptați eforturile către îmbunătățirea guvernanței în toate domeniile – prin promovarea eficienței și integrității, precum și prin creșterea calității politicilor și serviciilor publice. De asemenea, este nevoie să continuați procesul de consolidare a rezilienței – în primul rând în instituțiilor statului, dar și a societății noastre în ansamblu. Doar astfel vom putea face față și în continuare riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră”, a transmis Maia Sandu în cadrul ceremoniei de învestire.
Aceasta a reliefat nevoia unor „măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității – pentru că doar așa putem nivelul de trai al oamenilor”, a arătat Sandu, completând că integrarea europeană reprezintă un drum care, „în următorii ani, va cere și mai multă perseverență – dar și o organizare și o colaborare mult mai eficientă între instituții”.
În context, președinta Republicii Moldova a făcut apel la o mai mare implicare din partea tuturor, la ambiție și la răbdare și disciplină.
„Știu că volumul de lucru este unul fără precedent pentru Republica Moldova și știu că adesea oamenii nu văd acest volum de munca care ține de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Dar tot ceea ce este bun și trainic așa se făurește – cărămidă cu cărămidă”, a continuat Maia Sandu.
Ea a evidențiat și nevoia de a finaliza „reforme importante pentru a progresa către aderare și pentru a prospera după aderare”.
„Reforma justiției – pentru ca toți moldovenii să simtă că, în sfârșit, se face dreptate și legea este aceeași pentru toți. Asigurarea securității energetice – importantă pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Reforma educației – pentru ca noile generații să fie competitive, capabile să facă față transformărilor tehnologice și economiei viitorului. Reforma administrativ-teritorială – pentru ca autoritățile locale să poată valorifica fondurile europene pentru dezvoltarea localităților”, a prezentat președinta Republicii Moldova o serie dintre domenii care necesită măsuri de reformare.
În paralel, a mai spus Sandu, „trebuie continuate programele care transformă încă de pe acum localitățile noastre: împădurirea, managementul deșeurilor, investițiile în infrastructură, în școli, spitale și drumuri. Acestea contribuie la creșterea calității vieții și la modernizarea satelor și orașelor noastre”.
„Doar astfel oamenii își vor recăpăta credința că merită să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova – că aici au perspectivă, siguranță și speranță”, a continuat Maia Sandu.
Aceasta a ținut să mulțumească Guvernului condus de Dorin Recean pentru că „a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța cetățenilor, a realizat programe importante de dezvoltare a țării și localităților, a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova”.
În încheiere, președinta Republicii Moldova a transmis noului guvern putere de muncă, înțelepciune în decizii și unitate în acțiune”.
„În fața dumneavoastră se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate. Să fie într-un ceas bun și să aveți spor în tot ceea ce faceți pentru binele Republicii Moldova și al oamenilor ei”, a conchis Maia Sandu.
Parlamentul Republicii Moldova a acordat vineri vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu.
Potrivit unui comunicat al legislativului del a Chișinău, proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.
În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor. Documentul conține și cele mai importante priorități sectoriale, care se referă la guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, sănătate accesibilă, justiție corectă, infrastructură și localități moderne etc. De asemenea, obiectivul Guvernului este finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până în anul 2028, cu avantaje pentru cetățeni.
„Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor, încă înainte de finalizarea procesului formal – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație publică prietenoasă și eficientă”, a subliniat Alexandru Munteanu.
În domeniul economic, Guvernul Munteanu își propune să valorifice Planul de Creștere al UE de 1,9 miliarde de euro prin finanțarea a 25 000 de întreprinderi, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde de euro, precum și finanțarea proiectelor majore de infrastructură.
Printre acestea figurează 20 de parcuri industriale, ecologice și tehnologice, huburi logistice, infrastructură de transport.
De asemenea, se urmărește dublarea exporturilor de produse și servicii moldovenești, precum și deschiderea piețelor noi pentru acestea.
La capitolul susținerii cetățenilor, se planifică creșterea treptată a salariului minim și a celui mediu.
De asemenea, urmează să fie extins accesul la servicii și prestații pentru familii, vârstnici și persoane cu dizabilități, inclusiv pentru cei care revin din diasporă. Executivul își mai propune să continue creșterea pensiilor și extinderea acordurilor internaționale de protecție în domeniu.
Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare” mai conține măsuri pentru modernizarea infrastructurii în localitățile din toată țara. Astfel, vor continua programele „Satul European” și „Curtea Europeană” cu investiții de cel puțin 9 miliarde de lei în comunitățile din țară.
La fel, vor fi modernizate până la 3 000 de kilometri de drumuri naționale și regionale, vor fi accelerate lucrările la centura Chișinău, vor fi construite poduri noi peste Prut, va fi reabilitată calea ferată și pregătit ecartamentul european spre Chișinău.
În Programul de guvernare mai este prevăzută dotarea centrelor de sănătate, spitalelor și agențiilor cu echipamente moderne, extinderea listei medicamentelor care vor fi compensate.
De asemenea, sunt planificate investiții în grădinițe, școli, universități și cercetare, modernizarea programelor de educație, extinderea rețelei școlilor-model și a programului național „Voucherul cultural”.
Guvernul și-a mai asumat măsuri pentru o justiție corectă, modernizarea frontierei, energie sigură, mediu curat și agricultură performantă.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Platformele de socializare, odinioară promisiunea libertății, au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimurile autoritare
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat miercuri la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne, context în care a subliniat că platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice.
Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.
“Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea,” a menționat șefa statului moldovean, conform unui comunicat de presă.
Președinta Maia Sandu a evidențiat, de asemenea, că platformele online poartă responsabilitate în combaterea manipulării și dezinformării.
„Platformele trebuie să respecte propriile reguli — și legea. Ele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește pentru amplificare și să accepte audituri independente privind moderarea conținutului și publicitatea politică”, a mai adăugat ea.
În marja Forumului, Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Cei doi lideri au discutat despre pace și stabilitate în Europa, protejarea integrității proceselor electorale, combaterea amenințărilor la adresa suveranității ambelor țări și consolidarea rezilienței instituțiilor democratice.
De asemenea, Președinta Sandu s-a întâlnit cu Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover, cu care a discutat despre sprijinul Belgiei pentru parcursul european al Moldovei.
Investițiile în economia moldovenească au fost principalul subiect al discuției cu directorul general al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Rémy Rioux. Grupul AFD sprijină proiecte de dezvoltare care îmbunătățesc viețile oamenilor din Moldova, inclusiv în domeniile eficienței energetice, împăduririi și finanțării întreprinderilor mici și mijlocii.
REPUBLICA MOLDOVA
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind combaterea dezinformării.
Proiectul reunește expertiza sociologică și de analiză a fenomenelor sociale a partenerilor din Republica Moldova cu expertiza tehnică a ICI București, vizând dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și analiză a conținutului digital, în sprijinul unei informări corecte și echilibrate a publicului.
„Combaterea dezinformării este o provocare complexă, care necesită soluții tehnologice performante și o înțelegere profundă a mecanismelor sociale care stau la baza răspândirii informațiilor false. Colaborarea cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ne permite să unim știința datelor cu științele sociale, pentru a construi împreună un model interdisciplinar de analiză,” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.
Această inițiativă consolidează cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, promovând schimbul de cunoștințe și bune practici între comunitățile academice și științifice ale celor două țări.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris șefa statului într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Desemnarea noului premier vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul odată cu desemnarea noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare.
Potrivit Constituției, Alexandru Munteană urmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și mista membrilor Cabinetului, pentru obținerea votului de încredre.
Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier, potrivit Agerpres.
„Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.
