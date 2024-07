Noul premier al Olandei, prima vizită la Bruxelles în această calitate. Președinții Comisiei Europene și Consiliului European: Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm pentru unitate și pentru poziția UE în lume

Noul premier al Olandei, Dick Schoof, a avut o întâlnire la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul primei sale vizite în capitala Uniunii Europene în această calitate.

”UE și Țările de Jos împărtășesc priorități importante. De la sprijinul pentru Ucraina, apărare, competitivitate, migrațiune și viitorul agriculturii noastre. Aștept cu nerăbdare să cooperăm”, a menționat Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

