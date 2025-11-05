Noul premier al Republicii Moldova va efectua primele sale vizite externe la București și Bruxelles

Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană, marți, a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

“MAE salută în mod deosebit reiterarea de către Comisia Europeană a faptului că extinderea este un instrument geopolitic cheie care contribuie la siguranța, prosperitatea și securitatea comună, care unifică Europa pe baza valorilor și identității comune, în timp ce modelul său economic, social și democratic continuă să inspire și să atragă. Ministerul Afacerilor Externe apreciază și împărtășește evidențierea de către Comisia Europeană a faptului că procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, ce ține cont de progresul obiectiv obținut de fiecare stat în parte. Din acest punct de vedere, MAE salută reiterarea de către Comisie a faptului că țările candidate trebuie să continue pe calea unor reforme sustenabile, ancorate în respectul față de statul de drept și drepturile fundamentale, ca și într-o adeziune clară a acestora la orientarea geopolitică a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

De asemenea, “MAE salută menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european”.

“Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare. Ministerul Afacerilor Externe salută, în același timp, sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. În această perspectivă, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora R. Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului”, subliniază sursa citată.

Conform comunicatului, “România va rămâne ferm angajată, la nivel bilateral și la nivel european, pentru sprijinirea puternică a autorităților R. Moldova în procesul de integrare europeană”.

România apreciază, de asemenea, progresele “semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei țări. În deplin acord cu evaluările Comisiei Europene, România susține “ferm” obiectivul deschiderii negocierilor cu Ucraina asupra clusterului 1 – Elemente fundamentale, cât mai curând posibil, ca și asupra celorlalte clustere până la sfârșitul acestui an”.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe salută evaluările Comisiei Europene privind progresele realizate de partenerii din Balcanii de Vest și susține avansarea perspectivei europene a regiunii. Ministerul Afacerilor Externe amintește, în acest sens, progresul negocierilor cu Muntenegru și Albania și se alătură Comisiei Europene în exprimarea speranței că ritmul reformelor celor două state va continua să fie unul alert, care să permită avansarea în continuare a parcursului lor european și realizarea obiectivelor lor de aderare, informează comunicatul.

Ministerul Afacerilor Externe susține intensificarea cooperării cu Turcia, ca stat candidat și partener cheie al UE, pe multiple domenii de interes comun, în linie cu concluziile Consiliului European din aprilie 2024.

“Totodată, Ministerul Afacerilor Externe evidențiază menționarea, pentru prima dată, în Pachetul Extindere publicat de Comisia Europeană, a importanței regiunii Mării Negre, prin referirea la Abordarea strategică pentru o regiune a Mării Negre sigură și stabilă, care urmărește întărirea conectivității și a creșterii, prin legarea Europei de Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ministerul Afacerilor Externe susține viziunea Comisiei potrivit căreia această strategie va întări rolul geopolitic al Uniunii și va aduce beneficii tangibile UE și partenerilor de la Marea Neagră, prin parteneriate și cooperare regională în domeniul conectivității. Recomandările Comisiei reprezintă un reper extrem de important din perspectiva discuțiilor de la nivelul Consiliului UE, vizând adoptarea de concluzii politice care vor creiona următorii pași în parcursul european al partenerilor angajați pe calea europeană”, se mai evidențiază în comunicatul MAE.