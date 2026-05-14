Noul premier al Ungariei „condamnă ferm” atacurile Rusiei asupra Transcarpatiei. Ambasadorul rus a fost convocat pentru a-l întreba „când intenționează Putin să pună capăt războiului sângeros” din Ucraina 

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
© Péter Magyar/ Facebook

Noul guvern al Ungariei condus de Peter Magyar a condamnat recentele atacuri cu drone ale Rusiei asupra regiunilor ucrainene din apropierea graniței ungare și a anunțat că Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul rus, în semn de protest, informează The Guardian

„Guvernul maghiar condamnă cu fermitate atacul rus asupra Transcarpatiei”, a declarat Magyar jurnaliștilor, arătând astfel o atitudine diferită a Guvernului de la Budapesta față de Moscova. 

Potrivit noului premier ungar, ministrul de Externe îl va întreba pe ambasadorul rus „când intenționează Rusia și Vladimir Putin să pună capăt, în sfârșit, acestui război sângeros”.

Într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Peter Magyar pentru „compasiune și pentru poziția fermă”.

În timpul zilei de miercuri, Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 800 de drone, la câteva ore după un atac anterior. Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața.

Atacurile au avut loc pe fondul unui schimb de lovituri cu rază lungă de acțiune între Kiev și Moscova, după o scurtă încetare a focului, și în ciuda ultimei sugestii a lui Donald Trump că războiul s-ar putea încheia în curând.

Observatorii ucraineni au detectat cel puțin opt salve de drone rusești, inclusiv unele care au intrat din Belarus, ținta aparentă fiind infrastructura critică a Kievului.

Slovacia a anunțat că va închide punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din motive de securitate, până la noi dispoziții, conform The Guardian. 

Ultimele afirmații ale lui Trump privind progresele înregistrate în negocierile dintre Kiev și Moscova au fost făcute fără prea multe detalii și vin în continuarea unor afirmații similare, lipsite de temei. „Cred cu adevărat că sfârșitul războiului din Ucraina se apropie cu pași mari”, a declarat președintele SUA reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a se îndrepta spre summitul de la Beijing.

Afirmațiile sale vin după remarcile lui Putin din weekend, conform cărora războiul pe care l-a pornit în Ucraina se apropie de final.

Europenii au privit cu scepticism aceste declarații, oficiali de la Berlin și Bruxelles recunoscând metodele de diversiune la care apelează constant Kremlinul pentru a distrage atenția de la realitate, anume că nu a reușit să obțină victorii notabile în ultima perioadă. 

BSDA 2026 | Nicoleta Pauliuc: Securitatea este condiția fără de care nu există economie, educație, sănătate sau libertate
BSDA 2026 | Nicoleta Pauliuc: Securitatea este condiția fără de care nu există economie, educație, sănătate sau libertate
Un sfert din România se află la risc de sărăcie și excluziune socială. Bulgaria și Grecia, în aceeași situație
Un sfert din România se află la risc de sărăcie și excluziune socială. Bulgaria și Grecia, în aceeași situație
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

