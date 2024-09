Noul premier francez Michel Barnier promite “schimbări şi rupturi”, în timp ce numirea sa este salutată de foști și actuali lideri UE, în frunte cu Jean-Claude Juncker: “Cunoaște tot ce contează în Europa”

Comisia Europeană a semnat astăzi, 5 septembrie, Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială (IA). Convenția este primul acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind inteligența artificială și este în deplină concordanță cu Actul UE privind inteligența artificială, primul regulament cuprinzător din lume privind inteligența artificială, informează un comunicat al Executivului European.

„Legea europeană privind inteligența artificială devine globală. Salut semnarea de astăzi a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind IA. În conformitate cu Legea noastră privind Inteligența Artificială, aceasta oferă o abordare comună pentru o IA inovatoare, demnă de încredere și compatibilă cu valorile democratice. UE va continua să susțină inovarea în serviciul oamenilor”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

Europe’s AI Act is going global.

I welcome today’s signature of the Council of Europe Framework Convention on AI.

In line with our AI Act, it provides a common approach for trustworthy, innovative AI compatible with democratic values.

The EU will continue to champion…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2024