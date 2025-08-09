SUA
Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat oficial pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington pe 3 septembrie, pentru o întâlnire de lucru, a anunțat sâmbătă șeful de cabinet al liderului polonez, Paweł Szefernaker, informează Politico.
Într-o postare pe platforma X, Szefernaker a precizat că Trump i-a trimis lui Nawrocki „o scrisoare oficială de felicitare” în care l-a invitat la Casa Albă.
W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA @realDonaldTrump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem! 🇵🇱
— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 9, 2025
Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale din Polonia, desfășurate la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului conservator din opoziție Lege și Justiție (PiS) și al administrației Trump. El a depus jurământul miercuri, într-o zi pe care principalul său rival politic, premierul Donald Tusk, a numit-o „o zi tristă”. O delegație americană a fost prezentă la ceremonie.
Deși președintele polonez are mandat național și poate propune sau bloca adoptarea legilor – prerogative pe care coaliția lui Tusk nu le poate contracara prin vot – controlul asupra politicilor interne și externe ale țării aparține în mare parte guvernului condus de prim-ministru.
În discursul de învestitură, Nawrocki a criticat executivul centrist al lui Tusk, afirmând: „Este imposibil să continuăm să guvernăm în acest mod, iar Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată astăzi.”
Noul președinte este așteptat să blocheze agenda de reforme a premierului până la următoarele alegeri parlamentare, programate în 2027, ceea ce ar putea însemna doi ani de conflict politic și blocaj instituțional. Campania electorală a lui Nawrocki a fost marcată de o serie de scandaluri care, potrivit presei, ar putea continua să îi creeze probleme în timpul mandatului.
INTERNAȚIONAL
Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, cu câteva zile înainte de întâlnirea programată între liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în care se va discuta despre viitorul războiului din Ucraina, relatează BBC.
Întâlnirea dintre Statele Unite și Rusia este prevăzută să aibă loc pe 15 august, în Alaska.
Cu doar câteva ore înainte de a anunța această întrevedere, Trump sugerase că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului, declanșat în februarie 2022 prin invazia pe scară largă a Rusiei.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și a subliniat că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. El a adăugat că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru o pace „reală” și „durabilă”.
„Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus președintele ucrainean. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
Declarațiile sale vin după ce Trump afirmase vineri, la Casa Albă, că „va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți”. „Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a spus liderul american, fără a oferi detalii suplimentare despre cum ar arăta un astfel de plan.
Poziția de a sacrifica teritorii pentru pace a fost, potrivit presei, poziția constantă a lui Trump, însă Zelenski a arătat în mod repetat că acest lucru este inacceptabil conform Constituției Ucrainei și ar însemna să fie recompensată Rusia pentru declanșarea războiului.
Deși Zelenski a evitat să-l critice direct pe Trump, mesajul său pe rețelele sociale arată clar că nu acceptă o astfel de abordare.
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a spus președintele ucrainean. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat el.
Întâlnirea Trump–Putin a fost anunțată vineri de liderul de la Casa Albă și confirmată ulterior de Kremlin, urmând ca detaliile să fie comunicate. Potrivit CBS News, care citează un oficial de rang înalt de la Casa Albă, există posibilitatea ca Zelenski să fie implicat în discuții, deoarece planificarea reuniunii este încă în curs.
INTERNAȚIONAL
Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE
Azerbaidjan și Armenia au semnat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, un acord de pace intermediat de Statele Unite, care va consolida legăturile economice bilaterale după decenii de conflict și le va apropia de o normalizare deplină a relațiilor.
Acordul dintre rivalii din Caucazul de Sud – dacă va fi menținut – ar reprezenta o realizare semnificativă pentru administrația Trump și este sigur că va provoca nemulțumirea Moscovei, care consideră regiunea parte a sferei sale de influență. Înțelegerea a fost salutată de liderii instituțiilor UE, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas.
„Au trecut 35 de ani – au luptat, iar acum sunt prieteni și vor fi prieteni pentru mult timp”, a declarat Trump la ceremonia de semnare desfășurată la Casa Albă, unde a fost flancat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, relatează Reuters.
Armenia și Azerbaidjan sunt în conflict încă de la sfârșitul anilor 1980, când Nagorno-Karabah, o regiune muntoasă din Azerbaidjan populată majoritar de etnici armeni, s-a desprins de Azerbaidjan cu sprijinul Armeniei, în 1988. Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra regiunii în 2023, determinând aproape toți cei 100.000 de etnici armeni din zonă să se refugieze în Armenia.
Trump a declarat că cele două țări s-au angajat să înceteze luptele, să deschidă relații diplomatice și să își respecte integritatea teritorială reciproc.
Acordul include drepturi exclusive pentru Statele Unite de a dezvolta un coridor strategic de tranzit prin Caucazul de Sud, despre care Casa Albă a afirmat că va facilita exporturi mai mari de energie și alte resurse.
Trump a precizat că Statele Unite au semnat acorduri separate cu fiecare țară pentru extinderea cooperării în domeniul energiei, comerțului și tehnologiei, inclusiv al inteligenței artificiale. Detaliile nu au fost făcute publice.
El a mai spus că au fost ridicate restricțiile privind cooperarea în domeniul apărării între Azerbaidjan și Statele Unite, un aspect care ar putea îngrijora Moscova.
Ambii lideri l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la încheierea conflictului și au declarat că îl vor nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.
Trump încearcă să se prezinte ca un factor global de pace în primele luni ale celui de-al doilea mandat. Casa Albă îl creditează cu intermedierea unui armistițiu între Cambodgia și Thailanda și cu încheierea de acorduri de pace între Rwanda și Republica Democrată Congo, precum și între Pakistan și India.
Însă, el nu a reușit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, sau conflictului Israelului cu Hamas în Fâșia Gaza. Trump a declarat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, pentru a lucra la încheierea războiului.
RUSIA
Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.
Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.
Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.
Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.
„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.
În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.
În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.
Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.
Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.
Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.
De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.
În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.
Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.
Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.
Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.
