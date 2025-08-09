Connect with us

SUA

Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie

Published

13 minutes ago

on

© colaj foto ( Official White House Photo by Molly Roberts -

Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat oficial pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington pe 3 septembrie, pentru o întâlnire de lucru, a anunțat sâmbătă șeful de cabinet al liderului polonez, Paweł Szefernaker, informează Politico.

Într-o postare pe platforma X, Szefernaker a precizat că Trump i-a trimis lui Nawrocki „o scrisoare oficială de felicitare” în care l-a invitat la Casa Albă.

 

Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale din Polonia, desfășurate la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului conservator din opoziție Lege și Justiție (PiS) și al administrației Trump. El a depus jurământul miercuri, într-o zi pe care principalul său rival politic, premierul Donald Tusk, a numit-o „o zi tristă”. O delegație americană a fost prezentă la ceremonie.

Deși președintele polonez are mandat național și poate propune sau bloca adoptarea legilor – prerogative pe care coaliția lui Tusk nu le poate contracara prin vot – controlul asupra politicilor interne și externe ale țării aparține în mare parte guvernului condus de prim-ministru.

În discursul de învestitură, Nawrocki a criticat executivul centrist al lui Tusk, afirmând: „Este imposibil să continuăm să guvernăm în acest mod, iar Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată astăzi.”

Noul președinte este așteptat să blocheze agenda de reforme a premierului până la următoarele alegeri parlamentare, programate în 2027, ceea ce ar putea însemna doi ani de conflict politic și blocaj instituțional. Campania electorală a lui Nawrocki a fost marcată de o serie de scandaluri care, potrivit presei, ar putea continua să îi creeze probleme în timpul mandatului.

Related Topics:

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

INTERNAȚIONAL

Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului

Published

5 hours ago

on

August 9, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, cu câteva zile înainte de întâlnirea programată între liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în care se va discuta despre viitorul războiului din Ucraina, relatează BBC.

Întâlnirea dintre Statele Unite și Rusia este prevăzută să aibă loc pe 15 august, în Alaska.

Cu doar câteva ore înainte de a anunța această întrevedere, Trump sugerase că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului, declanșat în februarie 2022 prin invazia pe scară largă a Rusiei.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și a subliniat că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. El a adăugat că este pregătit să colaboreze cu partenerii pentru o pace „reală” și „durabilă”.

„Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus președintele ucrainean. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

Declarațiile sale vin după ce Trump afirmase vineri, la Casa Albă, că „va exista un schimb de teritorii, spre binele ambelor părți”. „Este vorba despre teritorii pentru care s-a luptat de trei ani și jumătate, mulți ruși au murit. Mulți ucraineni au murit”, a spus liderul american, fără a oferi detalii suplimentare despre cum ar arăta un astfel de plan.

Poziția de a sacrifica teritorii pentru pace a fost, potrivit presei, poziția constantă a lui Trump, însă Zelenski a arătat în mod repetat că acest lucru este inacceptabil conform Constituției Ucrainei și ar însemna să fie recompensată Rusia pentru declanșarea războiului.

Deși Zelenski a evitat să-l critice direct pe Trump, mesajul său pe rețelele sociale arată clar că nu acceptă o astfel de abordare.

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a spus președintele ucrainean. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat el.

Întâlnirea Trump–Putin a fost anunțată vineri de liderul de la Casa Albă și confirmată ulterior de Kremlin, urmând ca detaliile să fie comunicate. Potrivit CBS News, care citează un oficial de rang înalt de la Casa Albă, există posibilitatea ca Zelenski să fie implicat în discuții, deoarece planificarea reuniunii este încă în curs.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE

Published

8 hours ago

on

August 9, 2025

By

© The White House

Azerbaidjan și Armenia au semnat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, un acord de pace intermediat de Statele Unite, care va consolida legăturile economice bilaterale după decenii de conflict și le va apropia de o normalizare deplină a relațiilor.

Acordul dintre rivalii din Caucazul de Sud – dacă va fi menținut – ar reprezenta o realizare semnificativă pentru administrația Trump și este sigur că va provoca nemulțumirea Moscovei, care consideră regiunea parte a sferei sale de influență. Înțelegerea a fost salutată de liderii instituțiilor UE, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas.

„Au trecut 35 de ani – au luptat, iar acum sunt prieteni și vor fi prieteni pentru mult timp”, a declarat Trump la ceremonia de semnare desfășurată la Casa Albă, unde a fost flancat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, relatează Reuters.

 

Armenia și Azerbaidjan sunt în conflict încă de la sfârșitul anilor 1980, când Nagorno-Karabah, o regiune muntoasă din Azerbaidjan populată majoritar de etnici armeni, s-a desprins de Azerbaidjan cu sprijinul Armeniei, în 1988. Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra regiunii în 2023, determinând aproape toți cei 100.000 de etnici armeni din zonă să se refugieze în Armenia.

Trump a declarat că cele două țări s-au angajat să înceteze luptele, să deschidă relații diplomatice și să își respecte integritatea teritorială reciproc.

Acordul include drepturi exclusive pentru Statele Unite de a dezvolta un coridor strategic de tranzit prin Caucazul de Sud, despre care Casa Albă a afirmat că va facilita exporturi mai mari de energie și alte resurse.

Trump a precizat că Statele Unite au semnat acorduri separate cu fiecare țară pentru extinderea cooperării în domeniul energiei, comerțului și tehnologiei, inclusiv al inteligenței artificiale. Detaliile nu au fost făcute publice.

El a mai spus că au fost ridicate restricțiile privind cooperarea în domeniul apărării între Azerbaidjan și Statele Unite, un aspect care ar putea îngrijora Moscova.

Ambii lideri l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la încheierea conflictului și au declarat că îl vor nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.

 

Trump încearcă să se prezinte ca un factor global de pace în primele luni ale celui de-al doilea mandat. Casa Albă îl creditează cu intermedierea unui armistițiu între Cambodgia și Thailanda și cu încheierea de acorduri de pace între Rwanda și Republica Democrată Congo, precum și între Pakistan și India.

Însă, el nu a reușit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, sau conflictului Israelului cu Hamas în Fâșia Gaza. Trump a declarat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, pentru a lucra la încheierea războiului.

Continue Reading

RUSIA

Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina

Published

8 hours ago

on

August 9, 2025

By

© Trump White House/ Flickr

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.

Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.

Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.

Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.

„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.

În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.

Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.

Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.

Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.

În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.
Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.

Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
SUA13 minutes ago

Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie
ROMÂNIA22 minutes ago

Ministrul Sănătății: Vrem să extindem dotarea și reabilitarea cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene
INTERNAȚIONAL5 hours ago

Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului
INTERNAȚIONAL8 hours ago

Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE
RUSIA8 hours ago

Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina
INTERNAȚIONAL8 hours ago

Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană
ROMÂNIA8 hours ago

România se alătură SUA și semnează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală
INTERNAȚIONAL23 hours ago

Donald Tusk, optimist privind o înghețare a conflictului din Ucraina: Este mai aproape decât s-ar putea crede
PARLAMENTUL EUROPEAN24 hours ago

Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
INTERNAȚIONAL1 day ago

Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
ROMÂNIA1 week ago

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
ROMÂNIA1 week ago

Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE2 weeks ago

Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
INTERNAȚIONAL3 weeks ago

Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
MAREA BRITANIE4 weeks ago

Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
CHINA1 month ago

UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
ROMÂNIA1 month ago

Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
ROMÂNIA2 months ago

Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE2 months ago

Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”

Trending