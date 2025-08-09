Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.

Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.

Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.

Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.

„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.

În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.

Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.

Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.

Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.

În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.

Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.