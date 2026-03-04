Noul prim-ministru olandez pledează pentru reducerea deciziilor UE adoptate prin unanimitate, după ce Viktor Orban a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei

„Olanda s-a întors”, a declarat prim-ministrul olandez Rob Jetten în cadrul primei sale vizite la Bruxelles de la preluarea mandatului.

Veto-ul de ultim moment al Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să renunțe la sistemul unanimității, a afirmat Rob Jetten, noul prim-ministru al Olandei, în cadrul primei sale vizite la Bruxelles de la preluarea mandatului.

„Noul guvern olandez este în favoarea reducerii numărului de decizii luate cu unanimitate la nivel european”, a declarat Jetten marți unui grup de jurnaliști, printre care și Euronews.

„Acesta este un exemplu clar al importanței acestui aspect, deoarece nu putem explica alegătorilor noștri că Europa reacționează uneori prea timid la problemele majore care ne afectează pe toți”, a adăugat el.

Jetten a făcut apel la omologul său maghiar, Viktor Orbán, să respecte acordul delicat la care au ajuns cei 27 de lideri ai UE în decembrie, după negocieri tensionate. Compromisul a prevăzut ca Ungaria, Slovacia și Republica Cehă să promită unanimitatea necesară pentru modificarea regulilor bugetare ale UE, în schimbul scutirii de la împrumutul comun.

Funcționarii și diplomații de la Bruxelles consideră că, prin exercitarea dreptului de veto asupra unei părți importante a împrumutului în ultima etapă a procesului legislativ, Orbán a încălcat principiul cooperării loiale care stă la baza procesului decizional al blocului.

„Dacă se ajunge la un acord politic la nivelul Consiliului, ne așteptăm ca fiecare stat membru să respecte acest acord. În caz contrar, Comisia Europeană are o sarcină dificilă de îndeplinit”, a declarat Jetten.

În noul program de coaliție, Olanda solicită „simplificarea” procedurii prevăzute la articolul 7, care poate priva statele membre de drepturile de vot atunci când comit încălcări grave ale statului de drept. Ungaria se află de ani de zile sub incidența articolului 7, dar nu a existat niciodată un impuls politic suficient pentru a trece la faza de aplicare mai strictă.

„Este absolut necesar să sprijinim Ucraina în lunile următoare pentru a ne asigura că poate continua lupta împotriva agresiunii ruse. Având în vedere că sprijinul american pentru ucraineni în termeni de bani și arme este din ce în ce mai redus, este de datoria europenilor să intervină”, a continuat Jetten.

Premierul ungar Viktor Orban a recurs a exercitarea dreptului de veto după ce conducta Drujba, prin care Ungaria se alimenta cu petrol rusesc, a devenit nefuncțională în urma unor atacuri cu drone rusești la 27 ianuarie.

Orban, care se confruntă cu probleme în sondajele de opinie, susține însă că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a închis în mod deliberat conducta din „motive politice”, pentru a influența rezultatele viitoarelor alegeri din Ungaria.

Prinsă la mijloc, Comisia Europeană i-a solicitat lui Zelenski să repare conducta Drujba, iar lui Orban să-și ridice veto-ul. Între timp, Ungaria și Slovacia au propus o misiune de anchetă pentru a inspecta secțiunea avariată a conductei.

„Ne așteptăm ca Comisia Europeană să rezolve această problemă. Dacă este util să se organizeze misiuni de anchetă privind conducta pentru a rezolva această problemă, sunt deschis la această idee. Dar totul începe cu: un acord politic la nivelul Consiliului este un acord politic”, a spus Jetten.

Olanda s-a întors

Partidul liberal D66 al lui Jetten a format un guvern minoritar împreună cu partidul centrist VVD și partidul conservator CDA, toate susținând integrarea europeană. Mandatul său pune capăt coaliției instabile formate din patru partide, condusă de Partidul pentru Libertate al lui Geert Wilders, de dreapta și eurosceptic, care a fost marcată de dezacorduri constante.

Printre priorități, executivul său s-a angajat să crească cheltuielile pentru apărare, să simplifice reglementările, să promoveze noile tehnologii și să extindă energia regenerabilă.

„În calitate de membru fondator și a cincea economie din UE, Olanda s-a întors la masa negocierilor pentru a colabora strâns cu toți cei de aici, de la Bruxelles, și cu aliații noștri din UE. Vedem multe oportunități de a consolida economia și competitivitatea europeană, precum și de a ne asigura că ne facem treaba cu o mulțime de bani proveniți din impozite pentru a investi în apărarea europeană și în industria europeană de apărare”, a declarat Jetten.