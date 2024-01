Noul șef al diplomației franceze a mers la Kiev în prima sa vizită externă: Ucraina este și va rămâne prioritatea Franței

Noul ministru de externe al Franței, Stéphane Séjourné, a sosit sâmbătă în capitala ucraineană, Kiev, pentru a se întâlni cu omologul său, în semn de sprijin pentru Ucraina, în timp ce invazia la scară largă a Rusiei se apropie de a doua aniversare, relatează France Press, preluat de Agerpres.

Stéphane Séjourné a precizat că Ucraina a fost prima sa vizită în străinătate de la numirea în urma unei remanieri guvernamentale din această săptămână.

„Ucraina este și va rămâne prioritatea Franței”, a declarat Séjourné. „Apărarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional se joacă în Ucraina”, a adăugat acesta.

Séjourné, într-o conferință de presă comună alături de ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, a reiterat promisiunile guvernului său de sprijin pentru Ucraina „atât timp cât va fi necesar”, dar nu a anunțat noi livrări de arme.

„Rusia speră că Ucraina și susținătorii săi vor obosi înaintea ei. Noi nu vom fi slăbiți. Acesta este mesajul pe care îl transmit aici ucrainenilor. Determinarea noastră este intactă”, a declarat șeful diplomației franceze.

Franța s-a îndepărtat de la politica sa inițială de după invazie de a furniza Ucrainei sisteme complete de armament din propriile stocuri. Ea urmărește din ce în ce mai mult ceea ce guvernul descrie ca fiind un efort susținut pentru a ajuta producătorii din domeniul apărării – atât în țară, cât și în Ucraina – să își intensifice producția, astfel încât aceștia să poată satisface nevoile de armament pe termen lung ale țării aflate în conflict.

Séjourné a declarat că un fond de apărare francez destinat să permită Ucrainei să cumpere armament a primit, de asemenea, o nouă finanțare în ultimele săptămâni, dar nu a precizat suma.

De asemenea, Franța depune eforturi pentru a depăși obiecțiile Ungariei în ceea ce privește furnizarea de ajutor financiar din partea UE către Ucraina, necesar pentru finanțarea serviciilor publice esențiale și a reconstrucției. Séjourné a declarat că Franța își va folosi „toată greutatea” pentru a încerca să deblocheze pachetul de ajutor din partea UE la summit-ul care va avea loc la începutul lunii februarie.

Bienvenue en Ukraine, @Steph_Sejourne! Thank you for making your first foreign visit to Ukraine, despite Russia’s missile barrage this morning.

France remains steadfast in its support of Ukraine in the fight against Russian aggression and the defense of European freedom and… pic.twitter.com/wXb1YaeW0N

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2024