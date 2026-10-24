Noul șef al diplomației române, prima convorbire cu omologul turc: “Ca aliați riverani la Marea Neagră, trebuie să acționăm împreună”

Ministrul de externe, Dan Neculăescu, a avut o primă convorbire cu omologul său turc, Hakan Fidan, în cadrul căreia securitatea la Marea Neagră și intensificarea cooperării bilaterale au reprezentat priorități, în contextul atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.

„Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. Ca aliați riverani la Marea Neagră, trebuie să acționăm împreună”, a transmis șeful diplomației române într-o postare pe rețelele sociale.

Dan Neculăescu a precizat că România și Turcia vor lucra mai strâns în cadrul NATO și vor intensifica formatul trilateral de cooperare cu Bulgaria, pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

Ministrul a subliniat că evoluțiile din regiune au implicații care depășesc securitatea statelor riverane, afectând direct comerțul internațional și securitatea alimentară la nivel global.

„România și Turcia își vor întări cooperarea pentru o regiune stabilă și bine conectată”, a mai transmis ministrul de Externe, evidențiind agenda bilaterală și obiectivul comun de a asigura o Mare Neagră mai sigură.

Președintele Nicușor Dan a condamnat vineri escaladarea agresiunii Rusiei în Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța, incident soldat cu moartea unui marinar și rănirea altora, potrivit ministrului de externe, Dan Neculăescu. Șeful statului a anunțat că Garda de Coastă a salvat nouă marinari, iar ministrul de externe a calificat atacul drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație.

„Ne coordonăm îndeaproape cu aliații din NATO, inclusiv cu Bulgaria și Turcia, pentru a accelera furnizarea capacităților suplimentare de supraveghere convenite la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie”, a subliniat, vineri, ministrul Dan Neculăescu.

Reunit joi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat măsurile necesare pentru consolidarea capacităților de supraveghere și apărare în Marea Neagră, în contextul intensificării incidentelor maritime și al încălcărilor spațiului aerian național. Membrii Consiliului au subliniat că securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea națională și euroatlantică și au evidențiat necesitatea întăririi capacităților de combatere a dronelor, de supraveghere maritimă și de intervenție împotriva minelor marine, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reuniunea CSAT a avut loc la două zile după ce NATO a anunțat va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică. Concluzia aliată a venit după ce ambasadorii statelor membre s-au reunit în Consiliul Nord-Atlantic, la solicitarea României, pentru a discuta despre securitatea în regiune.