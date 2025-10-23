Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”

Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”, în fața unei Rusii „care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”.

„Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a declarat generalul Fabien Mandon miercuri, în fața parlamentarilor din Comisia pentru apărare a Adunării Naționale, potrivit Politico Europe.

„Primul obiectiv pe care l-am stabilit forțelor armate este să fie pregătite, în trei sau patru ani, pentru un șoc care ar reprezenta un fel de test. Testul există deja sub forme hibride, dar ar putea deveni mai violent”, a adăugat el.

Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.

În mod tradițional, ofițerii francezi au fost mai reticenți decât unii dintre omologii lor europeni în a oferi termene precise și a vorbi deschis despre posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO.

Totuși, în ultimele luni, discursul Franței cu privire la Moscova a devenit mai ferm, președintele Emmanuel Macron afirmând că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.

„A presupune că invazia Ucrainei din 2022 a fost ultimul atac și că un astfel de eveniment nu se va mai repeta pe continentul nostru înseamnă a ignora riscul cu care se confruntă societățile noastre. Ruşii se reorganizează cu un singur scop: confruntarea cu NATO”, le-a spus Mandon parlamentarilor.

Cu toate acestea, generalul francez a adăugat: „Europa este nivelul potrivit la care trebuie abordate provocările noastre”.

El a explicat că efortul Franței de reînarmare reprezintă deja un semnal de descurajare pentru Rusia.

„Dacă rivalii noștri percep că facem acest efort, s-ar putea să renunțe. Dacă simt însă că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce i-ar putea opri”, a conchis generalul francez

În același timp, generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), a indicat miercuri că Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă a apreciat că Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței.