Noul șef al Statului Major al Franței pregătește armata “pentru un șoc în trei, patru ani”: “Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”
Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”, în fața unei Rusii „care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”.
„Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a declarat generalul Fabien Mandon miercuri, în fața parlamentarilor din Comisia pentru apărare a Adunării Naționale, potrivit Politico Europe.
„Primul obiectiv pe care l-am stabilit forțelor armate este să fie pregătite, în trei sau patru ani, pentru un șoc care ar reprezenta un fel de test. Testul există deja sub forme hibride, dar ar putea deveni mai violent”, a adăugat el.
Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.
În mod tradițional, ofițerii francezi au fost mai reticenți decât unii dintre omologii lor europeni în a oferi termene precise și a vorbi deschis despre posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO.
Totuși, în ultimele luni, discursul Franței cu privire la Moscova a devenit mai ferm, președintele Emmanuel Macron afirmând că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.
„A presupune că invazia Ucrainei din 2022 a fost ultimul atac și că un astfel de eveniment nu se va mai repeta pe continentul nostru înseamnă a ignora riscul cu care se confruntă societățile noastre. Ruşii se reorganizează cu un singur scop: confruntarea cu NATO”, le-a spus Mandon parlamentarilor.
Cu toate acestea, generalul francez a adăugat: „Europa este nivelul potrivit la care trebuie abordate provocările noastre”.
El a explicat că efortul Franței de reînarmare reprezintă deja un semnal de descurajare pentru Rusia.
„Dacă rivalii noștri percep că facem acest efort, s-ar putea să renunțe. Dacă simt însă că nu suntem pregătiți să ne apărăm, nu văd ce i-ar putea opri”, a conchis generalul francez
În același timp, generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), a indicat miercuri că Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă a apreciat că Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței.
Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătorul avionului de luptă JAS 39 Gripen, al aeronavei de supraveghere GlobalEye, al sistemelor de rachete, armelor antitanc și altor echipamente militare.
Kristersson a declarat într-o conferință de presă că cele două țări au semnat un acord de cooperare pe termen lung privind apărarea aeriană. Cooperarea include posibilitatea exportului a 100–150 de noi avioane de luptă Gripen E, ceea ce ar reprezenta, de departe, cea mai mare comandă de export de aeronave din istoria Suediei, relatează Reuters.
„Înțelegem pe deplin că drumul este lung înaintea noastră. Dar, începând de astăzi, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile pentru a oferi Ucrainei, în viitor, un număr mare de avioane Gripen”, a spus Kristersson, având în fundal un avion Gripen în culorile Suediei.
Now boarding pic.twitter.com/gPvRSk0ZZS
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
Posibilitatea de a furniza avioane Gripen Ucrainei a fost luată în considerare în ultimii doi ani, dar a fost suspendată pentru a permite Kievului să se concentreze pe introducerea avioanelor F-16 de fabricație americană, pe care a început să le desfășoare în august anul trecut.
„Am început procesul de obținere a avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziționarea a cel puțin 100 de astfel de aparate”, a declarat Zelenski, vorbind prin intermediul unui traducător.
Piloți ucraineni au fost deja în Suedia pentru a testa avionul Gripen și pentru a facilita eventualul proces de export al acestor aparate, considerate o opțiune robustă și relativ accesibilă comparativ cu aeronave precum F-35 american.
Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen anul viitor. „Pentru armata noastră, Gripen reprezintă o prioritate. Este vorba de bani, de manevrabilitate”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.
Kristersson a spus că, deocamdată, nu a fost luată nicio decizie finală, dar a estimat că producția și livrarea primelor avioane noi ar putea dura aproximativ trei ani. Nu a fost luată o decizie privind livrarea unor modele Gripen mai vechi într-un termen mai scurt, deși această opțiune nu este exclusă, a adăugat el.
Taking Gripen for a test drive together pic.twitter.com/HjlGDOrujs
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
Finanțarea achiziției ar putea proveni din activele rusești înghețate în țările occidentale și din contribuțiile statelor aliate din „coaliția celor dispuși”, dar mai este nevoie de o muncă substanțială înainte de semnarea unui acord final, a precizat Kristersson.
Avionul Gripen se află în serviciu din 1996, iar compania Saab a produs până acum aproximativ 280 de unități. Acțiunile companiei au crescut cu 3,3% după anunțul acestei intenții de colaborare cu Ucraina.
Suedia a comandat 60 de aparate din cel mai nou model, Gripen E, iar Saab își extinde capacitatea de producție la Linköping, vizând o producție anuală de 20–30 de avioane în următorii ani. Compania produce, de asemenea, avioane Gripen și în Brazilia.
Înainte de a ajunge la Linköping, Zelenski a făcut o oprire scurtă la Oslo, unde guvernul norvegian a anunțat o nouă donație de 1,5 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 149,4 milioane de dolari) pentru Ucraina, destinată achiziționării de gaze naturale, pentru asigurarea electricității și încălzirii.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston timp de 12 minute. NATO a ridicat imediat avioane de vânătoare, care le-au escortat în afara teritoriului eston, iar Washington-ul a reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.
Cu nouă zile mai devreme, peste 20 de drone rusești pătrunseseră în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioanele Alianței – o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.
Într-un interviu acordat marți Reuters, generalul Grynkewich a declarat că răspunsurile ferme ale NATO au transmis un mesaj clar Moscovei.
„Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai atenți, că recunosc că s-au apropiat de o limită sau au depășit-o în câteva cazuri, în special dacă luăm în considerare incidentul cu drone din Polonia”, a spus el. „Vom avea un efect de descurajare, dar ei vor continua să încerce mutări și să adopte abordări hibride pentru a provoca Alianța”, a adăugat Grynkewich.
Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare a spațiului aerian eston, susținând că aparatele sale au survolat doar ape neutre, în timp ce, în cazul incidentului din Polonia, Moscova a afirmat că dronele vizau ținte militare din Ucraina.
Grynkewich a menționat că, după escortarea avioanelor în afara spațiului eston, acestea „s-au îndepărtat foarte mult și au ocolit larg Estonia”.
„Deci, pentru mine, asta arată că au înțeles că vom răspunde, că suntem capabili să răspundem și că nu au vrut ca situația să se repete”, a explicat el.
În contextul intensificării atacurilor ruse cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, Grynkewich a precizat că Statele Unite vor continua livrarea de sisteme Patriot „într-un ritm care răspunde la nevoile Ucrainei”.
Țările europene consideră că Rusia a fost probabil implicată în valul recent de incursiuni cu drone care a provocat perturbări pe aeroporturi din Danemarca și Norvegia, precum și deasupra câmpurilor petroliere daneze din Marea Nordului.
În total, de la primele incidente de la începutul lui septembrie, au fost înregistrate peste 38 de incursiuni similare în Scandinavia, Belgia și statele baltice, potrivit Centrului de Analize Politice Europene din Washington.
Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în aceste activități.
Șeful apărării olandeze, Onno Eichelsheim, a declarat că NATO va răspunde oricăror incursiuni ruse, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau accidentale, și că lucrează îndeaproape cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților anti-dronă.
„Lucrul bun este că ei (ucrainenii) produc ei înșiși o mulțime de capabilități anti-dronă. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să le dăm banii necesari pentru a produce și mai multe”, a spus Eichelsheim după întâlniri cu Grynkewich. „Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem în perioada următoare pentru a le oferi mai multe capabilități anti-dronă”, a conchis generalul olandez.
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico.
Un comunicat scurt emis de NATO a confirmat vizita de două zile și faptul că Rutte se va întâlni cu Trump, fără a oferi, însă, detalii suplimentare despre motivul deplasării.
Rutte se numără printre liderii europeni care, în ultimele luni, au încercat să-l convingă pe Trump să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina. Anunțul vizitei are loc la scurt timp după schimbarea bruscă de ton a președintelui american, care l-a adus mai aproape de poziția Kremlinului.
După o convorbire telefonică de două ore cu Putin, desfășurată joi, Trump a anunțat că cei doi lideri au convenit să se întâlnească din nou la Budapesta pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului.
O zi mai târziu, în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, descrisă de oficiali drept „dificilă”, Trump a respins cererea Ucrainei de a primi rachete de croazieră Tomahawk. Ulterior, într-o postare pe rețelele de socializare, a îndemnat Kievul „să cedeze vaste teritorii Rusiei în schimbul păcii.”
Planurile pentru un nou summit Trump–Putin au eșuat marți, după o convorbire telefonică între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a arătat clar că Moscova nu este dispusă să renunțe la cererile sale privind condițiile de încheiere a conflictului.
Cu toate acestea, schimbarea de atitudine a lui Trump a provocat frustrare în rândul liderilor europeni, care de luni de zile îl susțin pe Zelenski și îl lăudau pe Trump pentru încercările sale de a media pacea, în timp ce încercau să-l convingă că Rusia, și nu Ucraina, este cea responsabilă pentru izbucnirea conflictului și lipsa de progres în negocieri.
Vizita de urgență a lui Mark Rutte la Washington este văzută în capitalele europene drept o tentativă de a realinia pozițiile Alianței Nord-Atlantice cu cele ale Washingtonului, după ce recentele declarații ale președintelui american au ridicat îngrijorări serioase privind unitatea transatlantică în privința sprijinului pentru Ucraina.
