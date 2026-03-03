“Nu avem de-a face cu Churchill”: Trump denunță lipsa sprijinului Marii Britanii și Spaniei în atacul asupra Iranului, amenințând că va pune capăt “relațiilor comerciale” cu Madridul

Președintele american Donald Trump a criticat marți Marea Britanie și Spania pentru faptul că nu i-au susținut pe deplin atacul asupra Iranului, amenințând că va pune capăt „tuturor relațiilor comerciale” cu Spania și afirmând că în situația premierului britanic Keir Starmer nu are de-a face cu ilustrul său predecesor, Winston Churchill, relatează France24.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste comentarii în cadrul unor declarații de presă susținute în Biroul Oval alături de cancelarul german Friedrich Merz, pe care l-a primit marți la Washington, cu conflictul din Orientul Mijlociu dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iranul, pe de altă parte, eclipsând agenda discuțiilor

„Nu sunt mulțumit de Marea Britanie”, a declarat Trump, spunând despre premierul britanic Keir Starmer: „Nu avem de-a face cu Winston Churchill”.

Marea Britanie, un aliat constant al Statelor Unite de-a lungul celor două războaie mondiale, precum și în conflictele din Irak și Afganistan, a decis să nu se alăture atacului asupra Iranului lansat sâmbătă de Trump împreună cu Israelul.

Starmer a precizat că avioanele de luptă americane pot utiliza două baze aeriene britanice pentru un „scop defensiv specific și limitat” — una în Gloucestershire, în vestul Angliei, și cealaltă la baza comună britanico-americană din Diego Garcia, în Oceanul Indian.

Premierul britanic a declarat că Statele Unite nu au fost autorizate să folosească bazele britanice din Cipru, dintre care una a fost lovită de o dronă de fabricație iraniană.

„Ne-au trebuit trei, patru zile să stabilim unde putem ateriza. Ar fi fost mult mai convenabil să aterizăm acolo, în loc să zburăm multe ore în plus”, a spus Trump, făcând aparent referire la Diego Garcia.

Trump l-a criticat pe Starmer pentru că a fost de acord să retrocedeze Insulele Chagos, unde se află Diego Garcia și ale căror populații au fost expulzate de Marea Britanie, către Mauritius, urmând ca baza să fie închiriată ulterior.

„Voi spune că Marea Britanie a fost foarte, foarte necooperantă în privința acelei insule stupide pe care o au”, a declarat Trump, aflat alături de cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă.

Trump și-a exprimat furia și față de Spania, unde guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez nu a permis Statelor Unite să atace Iranul prin intermediul bazelor utilizate de mult timp de forțele americane.

„Spania a fost teribilă”, a spus Trump, adăugând că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, „să întrerupă toate relațiile cu Spania”.

El a amintit, de asemenea, refuzul public al lui Sanchez de a se alătura aliaților din NATO într-un angajament de a crește cheltuielile pentru apărare la cinci la sută din PIB, nivel promovat de Trump, care susține că Statele Unite suportă o povară prea mare.

„Așa că vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a spus el.

Rămâne neclar ce prerogative ar avea Trump pentru a „încheia” relațiile comerciale cu Spania, după ce Curtea Supremă i-a anulat utilizarea puterilor de urgență pentru a impune tarife arbitrare altor țări.

Anterior, ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares a declarat că guvernul său va permite utilizarea Bazei Navale Rota și a bazei aeriene Moron doar pentru activități conforme cu Carta Organizației Națiunilor Unite.

În schimb, cancelarul german Friedrich Merz a susținut marți obiectivele războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în timpul vizitei la Casa Albă, dar a cerut încheierea rapidă a conflictului, avertizând că majorarea prețurilor la petrol și gaze afectează economia globală.

Merz, care s-a numărat printre vocile europene mai ferme în privința Iranului, a devenit primul lider străin care s-a întâlnit cu Trump după ce Statele Unite și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului sâmbătă.