MAREA BRITANIE
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Marea Britanie și Suedia, subliniază că Rusia are „cea mai slabă economie de la începutul războiului”, iar ceea ce face Putin reprezintă doar o încercare de a „submina sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică”.
Într-un articol de opinie pentru Politico Europe, Rachel Reeves, cancelar al Trezoreriei Marii Britanii, poziţie echivalentă celei de ministru de Finanțe, și Elisabeth Svantesson, ministrul de Finanțe din Suedia, semnalează că mașinăria de propagandă al lui Vladimir Putin a funcționat la turație maximă de la începutul războiului declanșat de Moscova în Ucraina pentru „a răspândi narațiunea falsă a unei economii rusești puternice.”
„Un raport comandat de guvernul suedez anul trecut a arătat semne de dezechilibre crescânde în economia rusă, sugerând că indicatorii economici cheie, precum inflația și creșterea PIB-ului real, au fost probabil manipulați. De atunci, am avut acces la informații care confirmă că guvernul rus minte în mod deliberat lumea cu privire la starea economiei ruse. Putin dorește să submineze sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică. Prin amenințări exagerate și prin semnalarea problemelor din alte economii, el încearcă să distragă atenția de la dificultățile cu care se confruntă propria populație ca urmare a războiului său ilegal. Inflația cauzată de cheltuielile Kremlinului pentru războiul din Ucraina înseamnă acum că gospodăriile rusești reduc cheltuielile pentru alimente sub povara creșterii costurilor”, au explicat cei doi oficiali în articolul de opinie.
Rachel Reeves și Elisabeth Svantesson au amintit de eforturile occidentale pentru a sprijini curajosul popor ucrainean, care apără pacea și securitatea de mai bine de patru ani, printre acțiuni fiind impunerea de sancțiuni asupra sectorului energetic din Rusia.
„Este important să continuăm să exercităm presiuni asupra exporturilor rusești de petrol. De aceea, ar trebui să adoptăm o interdicție globală privind serviciile maritime pentru toate exporturile rusești de țiței și produse rafinate. Reducerea veniturilor rămase ale Rusiei va diminua și mai mult capacitatea acesteia de a finanța războiul”, a fost apelul lansat de cele două.
În paralel, spun cei doi miniștri, trebuie continuat sprijinul pentru Ucraina astfel încât aceasta să poată continua lupta.
„Salutăm acordul Consiliului European din decembrie de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Acesta este un pas esențial, iar acest sprijin atât de necesar trebuie să ajungă în Ucraina cât mai curând posibil. Menținerea unității europene este esențială pentru a ne apropia de o pace justă și durabilă. Prin întărirea poziției Ucrainei, se transmite un semnal clar lui Putin că nu poate aștepta ca Ucraina să cedeze. Nu trebuie să ne lăsăm intimidați de amenințările lui Putin și nu putem permite Rusiei să ne dicteze acțiunile. Ar trebui să luăm toate măsurile posibile pentru a crește presiunea asupra economiei ruse și a consolida poziția Ucrainei. Numai astfel Rusia va renunța la războiul său ilegal și se va angaja în mod semnificativ în direcția unei păci juste și durabile”, arată Rachel Reeves și Elisabeth Svantesson.
În încheiere, Marea Britanie și Suedia reiterează că rămân unite în sprijinul acordat Ucrainei.
MAREA BRITANIE
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Este timpul să resetăm parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit într-un mod care să respecte alegerea poporului britanic, dar care să poată răspunde realităților actuale într-o manieră pragmatică, bazată pe buna-credință și avantajoasă pentru toate părțile, este apelul lansat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui discurs susținut la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra, cu prilejul unei vizite efectuate în capitala britanică ce a cuprins mai multe întâlniri, printre care și una cu premierul Keir Starmer, la aproape zece ani de când cetățenii britanici au decis în cadrul unui referendum să părăsească Uniunea Europeană.
Într-o referire la esența pragmatismului politic definită de aforismul atribuit lui Otto von Bismarck – „politica este arta posibilului” – Metsola a reliefat că „o relație mai strânsă și puternică, bazată pe pragmatism, este în interesul tuturor” într-o „ lume care pare adesea în flăcări.”
„Este vorba despre găsirea de soluții care să ne permită să avansăm mai repede împreună, făcând ceea ce este mai bine pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit în prezent. Trebuie să înțelegem ceea ce Bismarck numea <<arta posibilului>>, iar astăzi sunt posibile multe lucruri care ieri nu erau posibile și care mâine s-ar putea să nu mai fie”, a descris președinta Parlamentului European oportunitățile de apropiere dintre cele două părți ale Canalului Mânecii într-o configurație geopolitică turbulentă ce determină Europa, în lumina declarațiilor și repoziționărilor unor parteneri strategici precum Statele Unite, să își consolideze capacitatea de a se apăra singură, gestionând în același timp tensiunile comerciale cu Washington, privind către zările noilor acorduri cu alte piețe.
The European Union and the United Kingdom can steer their own ships.
But we must also know when it is wiser to sail in a convoy.
Watch my speech at @ChathamHouse on resetting the EU-UK partnership 🇪🇺🇬🇧 https://t.co/D5FSajyWGU
— Roberta Metsola (@EP_President) February 25, 2026
Făcând trimitere la noțiunea duală a conceputului de securitate, Roberta Metsola a reliefat că „securitatea nu este doar un concept militar, ci are implicații economice vitale”, arătând că „este vital să asigurăm reziliența lanțurilor noastre de aprovizionare și să limităm dependențele neobișnuite.”
Președinta Parlamentului European a listat o serie de reușite care pot constitui o bază în perspectiva summitului UE-Regatul Unit din acest an: acordul recent privind Erasmus+, colaborarea în domeniul noilor arme defensive, care includ drone și rachete, cooperarea în domeniul nuclear între Regatul Unit și Franța.
De altfel, în timp ce oficialul european se afla la Londra, Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat Acordul de cooperare în materie de concurență.
Acordul stabilește un cadru nou și clar pentru cooperarea în materie de concurență între, pe de o parte, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre ale UE și, pe de altă parte, Autoritatea pentru concurență și piețe din Regatul Unit.
Este primul acord specific între UE și Regatul Unit axat în totalitate pe cooperarea în materie de concurență după retragerea Regatului Unit din Uniune, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
„Vreau să fiu foarte limpede când spun că nu este vorba despre cedarea suveranității sau pierderea controlului. Este vorba despre recunoașterea faptului că, fără cooperare, riscăm să pierdem ambele. Orice adversar trebuie să știe că, în cazul unei crize, se va confrunta cu puterea noastră economică și militară combinată.
Nu îmi fac iluzii că vom fi de acord în toate privințele. Avem structuri diferite. Dinamici politice diferite. Este absolut normal. Nu văd nicio contradicție între faptul că Uniunea Europeană și Regatul Unit își conduc propriile nave. Dar trebuie să știm și când este mai înțelept să navigăm în formație”, a conchis președinta Parlamentului European.
Într-un interviu pentru Politico care a succedat acest discurs, Metsola a spus că Londra și Bruxelles ar trebui să reia negocierile privind un acord privind participarea companiilor britanice de apărare la programul UE de împrumuturi SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru arme, poate într-o a doua rundă. Primele discuții s-au încheiat fără un acord, din cauza unui dezacord privind suma pe care Marea Britanie ar trebui să o plătească.
Metsola a declarat că există „așteptări mari” cu privire la rezultatele următorului summit UE-Marea Britanie, care va avea loc înainte de vară. Ea a afirmat că a discutat cu Starmer despre o cooperare militară mai strânsă, accesul companiilor britanice din domeniul apărării la împrumuturi UE pentru programe de înarmare și posibilitatea de a transforma programul de schimb Erasmus+ într-unul permanent, ca parte a negocierilor europene privind bugetului UE.
„Prim-ministrul Starmer a declarat nu demult că Marea Britanie de astăzi nu este aceeași cu cea care a votat pentru Brexit acum 10 ani. Și noi am putea spune același lucru din partea noastră, că UE (n.r. de acum zece ani) nu este aceeași cu cea de astăzi. Și asta înseamnă, să spunem, o abordare nouă, plină de încredere”, a afirmat ea.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va anunța joi un acord privind mineralele critice cu Kazahstanul, în contextul în care Occidentul se străduiește să-și diversifice lanțurile de aprovizionare, distanțându-se de China.
Oficialul britanic îi va găzdui pe miniștrii de externe din cele cinci țări din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – la Lancaster House din Londra.
Cooper va dezvălui acordul privind mineralele critice împreună cu ministrul de externe kazah Yermek Kosherbayev, alături de acorduri cu alte țări privind captarea carbonului și învățământul superior.
„Asia Centrală este o regiune importantă, cu un potențial enorm de stimulare a creșterii economice”, a declarat Cooper pentru Politico într-o declarație. „Aceste acorduri sunt benefice pentru întreprinderile britanice, consolidează securitatea economică și demonstrează în mod clar sprijinul Regatului Unit pentru independența statelor din Asia Centrală.”
Noul plan de acțiune va diversifica lanțurile de aprovizionare ale Regatului Unit prin sprijinirea investițiilor britanice în minerale critice din Kazahstan.
„Cererea globală de materii prime critice crește rapid, impulsionată de tehnologiile pentru energie curată, industria manufacturieră avansată și industria de apărare”, a scris Kosherbayev într-un recent articol de opinie. El a menționat că Kazahstanul produce 22 dintre cele 36 de minerale identificate în Strategia privind mineralele critice a Regatului Unit din noiembrie anul trecut, inclusiv uraniu, titan, siliciu și reniu.
Kazahstanul este o putere mondială în domeniul mineralelor critice, furnizând peste 40% din uraniul mondial și ocupând primul loc în producția de titan. Este unul dintre primii zece exportatori de cupru și zinc.
La începutul acestei luni, subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra s-a aflat la Washington pentru o întâlnire importantă a 50 de națiuni cu scopul de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, pentru a reduce dependența de China.
În noiembrie anul trecut, Marea Britanie a elaborat o strategie privind mineralele critice pentru a se asigura că, până în 2035, niciun mineral critic din Marea Britanie să nu provină în proporție de peste 60 % dintr-o singură țară.
În cadrul eforturilor suplimentare de sprijinire a securității economice și a independenței republicilor din Asia Centrală, Cooper va anunța, de asemenea, un nou acord privind cooperarea în domeniul educației între Marea Britanie și Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, alături de un al doilea campus al Universității Coventry în Almaty, Kazahstan, și un nou centru de inteligență artificială în campusul Universității Cardiff din Astana.
De asemenea, ea va dezvălui un acord între start-up-ul britanic Valor Carbon și Guvernul Kârgâzstanului pentru dezvoltarea de proiecte de captare a carbonului, precum și un acord în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru plantarea a 25.000 de hectare de pădure.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”.
„Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu va câștiga acest război”, a transmis Starmer într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Four years on from Russia’s barbaric full-scale invasion of Ukraine, our message to the Ukrainian people is simple: Britain is with you.
Today we are stepping up military, humanitarian, and reconstruction support and we will support Ukraine for as long as it takes for a just and… pic.twitter.com/M432vo3AF6
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2026
Se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei, încălcând suveranitatea acesteia și dreptul internațional.
„Avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a frânt pe ucraineni; nu a câștigat acest război”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de a-i primi pe liderii UE la Kiev, pentru a participa la un eveniment care marchează această lucru și care vor participa mai mulți oficiali, printre care și ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.
Partener consecvent al Ucrainei, Marea Britanie a anunțat marți cel mai mare pachet de sancțiuni contra Rusiei de la declanșarea invaziei și un nou sprijin pentru Kiev.
„Rusia se află acum în al patrulea an din ceea ce Putin crede că va fi o invazie de trei zile. În timp ce Kremlinul continuă atacul său barbar împotriva civililor nevinovați, care au suferit cea mai brutală iarnă din ultimul deceniu, curajul și determinarea poporului ucrainean rămân neclintite. Marea Britanie a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea critică, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celui mai amplu pachet de măsuri de la începutul invaziei. Astăzi mă aflu la Kiev pentru a anunța o finanțare de 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ceea ce ridică sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului. Vom continua să fim alături de poporul ucrainean și să apărăm securitatea europeană – securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a menționat Yvette Cooper.
Pachetul vizează una dintre cele mai mari companii de conducte petroliere din lume, PJSC Transneft, responsabilă de transportul a peste 80 % din exporturile de petrol rusesc, îngreunând și mai mult eforturile disperate ale Kremlinului de a găsi cumpărători pentru petrolul său sancționat.
Până în prezent, sancțiunile internaționale l-au privat pe Putin de peste 450 de miliarde de dolari, echivalentul a încă doi ani de finanțare pentru războiul său ilegal.
Noile măsuri au lovit și rețeaua ascunsă a comercianților ilegali de petrol din Rusia, sancționând 175 de companii din rețeaua petrolieră „2Rivers”, unul dintre cei mai mari operatori de flote fantomă la nivel mondial și un important comerciant de țiței rusesc.
Marea Britanie a sancționat până în prezent peste 3 000 de persoane, întreprinderi și nave în cadrul regimului său aplicat Rusiei.
