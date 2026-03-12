“Nu este acceptabil” – Nicușor Dan critică blocajul Ungariei asupra împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: “România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în prezența omologului ucrainean Volodimir Zelenski, că nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei să fie apoi blocată de Ungaria și de premierul Viktor Orban.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt căile de ieșire din acest impas în următoarea perioadă până la alegerile maghiare, președintele Nicușor Dan a adoptat o poziție dură.

“Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 – care privește o chestiune extrem de serioasă, un împrumut care să permită Ucrainei, pe de o parte, pe parte civilă, și mai ales pe parte militară, să răspundă la necesitățile pe care le are – nu e acceptabil ca o decizie luată în format de 27 să fie contestată două, sau trei, sau patru săptămâni mai târziu”, a afirmat șeful statului, în conferința de presă comună cu omologul ucrainean.

Nicușor Dan a subliniat că acest subiect specific se va regăsi pe agenda reuniunii Consiliului European de la Bruxelles de săptămâna viitoare.

“Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din acest blocaj, iar România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuție mai târziu”, a conchis președintele.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic.