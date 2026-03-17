Nu este responsabilitatea NATO să ajute SUA în securizarea Strâmtorii Ormuz, transmite ministrul finlandez de externe: Este o alianță defensivă. Nu vom fi târâți într-un război pe care nu ni-l dorim

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, afirmă că, deși nu este responsabilitatea NATO să ajute Statele Unite în securizarea Strâmtorii Ormuz, Europa dispune de pârghii „foarte puternice” în cazul în care decide să trimită o misiune în regiune.

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a declarat că NATO nu este obligată să răspundă pozitiv la solicitările lui Donald Trump ca alianța să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, argumentând că rațiunea de a fi a NATO este apărarea Europei și a Atlanticului de Nord.

Valtonen a subliniat, de asemenea, într-un interviu acordat emisiunii Europe Today, program al Euronews, că NATO este o organizație „defensivă” și nu va fi târâtă într-un război pe care nu și-l dorește.

„NATO este într-adevăr o alianță defensivă și nu vom fi târâți într-un război pe care nu ni-l dorim”, a afirmat ea. Valtonen a precizat că o țară precum Finlanda se concentrează, de asemenea, pe propriile nevoi de securitate, protejând ceea ce ea a numit o frontieră lungă cu Rusia.

Cu toate acestea, având în vedere impactul pe care închiderea efectivă a strâmtorii îl are asupra prețurilor globale ale petrolului, împingând prețurile petrolului la 100 de dolari pe baril, este în interesul Europei ca aceasta să fie securizată, a spus Valtonen.

„Avem, desigur, un interes comun – și aș spune că nu doar în cadrul NATO –, ci la nivel mondial, ca aprovizionarea cu petrol să se desfășoare fără probleme și ca tensiunile să se atenueze, iar acesta este cu siguranță un lucru pe care îl solicităm”, a declarat ea pentru Euronews într-un interviu acordat la sediul NATO din Bruxelles.

Trump și-a amenințat aliații, spunând că NATO va avea un „viitor sumbru” dacă aceștia nu se vor grăbi să ajute SUA să asigure securitatea strâmtorii, care a devenit în mare parte impracticabilă pentru transportul maritim internațional și, mai ales, pentru tranzitul a aproximativ o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat (GNL) din lume.

Valtonen a afirmat că Europa va discuta o potențială operațiune în zilele următoare și a spus că se „apropie” momentul în care Europa își va folosi influența asupra SUA în momentul în care aceasta va avea nevoie de ajutor în Golf.

Cu toate acestea, cei 27 de miniștri de externe ai UE au respins ideea extinderii mandatului misiunii navale a UE „Aspides”, care urma să fie desfășurată în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda apelurilor din partea SUA de a contribui la deblocarea acestei căi navigabile pe care se transportă o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Discuția are implicații și pentru Ucraina. Refuzând să se pronunțe asupra tipului de contraofertă pe care Europa ar putea-o negocia în schimbul ajutorului acordat SUA, Valtonen a afirmat că Ucraina și Europa au „pârghii foarte puternice”.

Una dintre acestea este expertiza dobândită de Ucraina în interceptarea dronelor Shahed fabricate în Iran și utilizate de Rusia, pe care Teheranul le lansează acum asupra țărilor din Golf.

Aceste drone sunt mult mai ieftine în comparație cu rachetele tradiționale și creează haos la sol și suprasolicită sistemele de apărare aeriană.