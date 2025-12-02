Nu există încă un plan de pace „finalizat” privind Ucraina, declară Emmanuel Macron. După întâlnirea cu Zelenski, președintele francez a discutat telefonic cu Donald Trump despre negocierile de pace

În ciuda cererilor din partea Washingtonului de a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că mai sunt multe de făcut înainte de a se ajunge la un acord, informează Politico Europe.

„În prezent, nu există un plan finalizat cu privire la chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski” a declarat Macron în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său ucrainean.

Președintele francez a mai spus că discuțiile privind înghețarea activelor și garanțiile de securitate se află încă „într-o fază preliminară”.

UE a întâmpinat obstacole în utilizarea a 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații către Ucraina, din cauza rezistenței Belgiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a-și manifesta sprijinul, în contextul în care se confruntă cu presiuni intense din partea administrației președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului.

El a declarat că planul de pace propus de SUA, care inițial includea concesii teritoriale și limitări ale dimensiunii armatei de la Kiev, s-a „îmbunătățit”.

„Procesul nu s-a încheiat, problema teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el. Planul inițial prevedea ca Ucraina să renunțe la unele dintre pozițiile sale defensive cheie din estul țării; Zelenski a insistat, de asemenea, că Constituția Ucrainei nu îi permite să cedeze părți din teritoriul țării Rusiei.

Zelenski a subliniat că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja Ucraina împotriva unui alt atac rus.

„Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă”, a spus el.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul dorește mai întâi un acord de pace înainte de a discuta despre oferirea de garanții de securitate Ucrainei. Planul inițial în 28 de puncte pregătit de trimisul special al SUA Steve Witkoff și negociatorul rus Kirill Dmitriev exclude aderarea Ucrainei la NATO.

Summitul Macron- Zelenski a avut loc în ajunul unei întâlniri la Moscova între Witkoff, magnat imobiliar și aliat al lui Trump, și președintele rus Vladimir Putin.

„Cred că vizita va fi foarte utilă, deoarece se va concentra pe conturarea unui acord de pace pentru Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Pe de altă parte, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această întâlnire, temându-se că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei.

După întâlnirea de la Paris, Macron a purtat o convorbire telefonică cu Trump pentru a discuta despre negocierile de pace și pentru a solicita garanții solide de securitate pentru Ucraina, potrivit președinției franceze.