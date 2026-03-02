Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică

Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică seară că, potrivit datelor disponibile, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran nu există indicii privind o amenințare militară la adresa teritoriului României.

Instituția precizează că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că Armata României are în serviciu, în mod continuu, forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, a transmis MApN, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Precizări similare au fost făcute și de președintele Nicușor Dan și de ministrul de externe Oana Țoiu, cu șeful statului dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune.

Potrivit sursei citate, militari și specialiști civili se află zilnic, 24 din 24 de ore, în servicii de permanență și de intervenție, pentru a asigura capacitatea de reacție rapidă în cazul unor eventuale riscuri.

În același timp, Armata României și-a ajustat postura de apărare și au fost dispuse măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.

Ministerul mai subliniază că facilitatea navală a Statele Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei euro-atlantice.

Reprezentanții ministerului mai arată că instituția se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele, în cadrul mecanismelor specifice Alianței Nord-Atlantice.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.