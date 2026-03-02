ROMÂNIA
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică seară că, potrivit datelor disponibile, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran nu există indicii privind o amenințare militară la adresa teritoriului României.
Instituția precizează că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că Armata României are în serviciu, în mod continuu, forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.
„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, a transmis MApN, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Precizări similare au fost făcute și de președintele Nicușor Dan și de ministrul de externe Oana Țoiu, cu șeful statului dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune.
Potrivit sursei citate, militari și specialiști civili se află zilnic, 24 din 24 de ore, în servicii de permanență și de intervenție, pentru a asigura capacitatea de reacție rapidă în cazul unor eventuale riscuri.
În același timp, Armata României și-a ajustat postura de apărare și au fost dispuse măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.
Ministerul mai subliniază că facilitatea navală a Statele Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei euro-atlantice.
Reprezentanții ministerului mai arată că instituția se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele, în cadrul mecanismelor specifice Alianței Nord-Atlantice.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.
Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.
La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță
Toți cetățenii români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt, în acest moment, în siguranță, a declarat duminică seara ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE, după participarea la o reuniune prin videoconferință a Consiliului Afaceri Externe al UE.
„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Oana Țoiu, potrivit Agerpres.
Șefa diplomației române a precizat că a participat la o ședință a Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în care a discutat împreună cu ceilalți miniștri despre evoluțiile recente din regiune.
„Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian, toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că acest lucru, nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zile care urmează. Desigur, într-o regiune cu un risc crescut și cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem și noi în România prin Ministerul Afacerilor Externe, aceea de a ține cont de recomandările țărilor în care se află cetățenii noștri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranței personale și, prin urmare, prudență în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a menționat ministrul.
"România este în deplină siguranță", asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică
Oana Țoiu a subliniat că autoritățile române – ministerele, împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan – analizează planuri de evacuare a cetățenilor români din zonele afectate.
Ea a anunțat că luni, la ora 9:30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și vicepremierii, pentru a discuta planurile propuse de celula de criză a MAE.
„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Țoiu.
“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dând asigurări că România nu este expusă niciunui risc direct și că autoritățile monitorizează atent evoluțiile din regiune.
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 1, 2026
El a precizat că „instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”.
Șeful statului a subliniat că, în actualul context, principala preocupare o reprezintă protejarea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict. „Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict”, a arătat Nicușor Dan.
Totodată, acesta le-a transmis un apel direct românilor din regiune: „Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află”.
În acest sens, președintele a anunțat activarea mecanismelor de intervenție la nivel diplomatic. „La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”, a precizat el.
În final, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României pentru stabilitate și cooperare internațională. „România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.
Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă seară, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, subliniind că România susține eforturile de asigurare a stabilității și securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice.
„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.
Potrivit premierului, personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin.
„Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin”, a subliniat Bolojan.
În final, Bolojan a precizat că autoritățile sunt alături de românii afectați de această situație și că vor continua să monitorizeze evoluțiile.
„Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a conchis premierul.
