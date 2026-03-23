Nu există nicio indicație că Marea Britanie ar fi ținta rachetelor iraniene, dă asigurări premierul Keir Starmer 

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că nu există „nicio indicație” că Regatul Unit ar fi ținta rachetelor iraniene, după ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat sâmbătă că Teheranul dispune de arme cu o rază de acțiune de până la 4.000 km (2.485 mile).

IDF a mai afirmat că regimul iranian reprezintă „o amenințare globală”, susținând că rachetele Iranului „pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, fără a oferi însă dovezi care să susțină această afirmație, informează The Guardian.

Declarația Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a fost emisă în urma unei tentative de atac iranian asupra bazei comune britanico-americane de pe insula Diego Garcia – din Insulele Chagos – în noaptea de joi spre vineri. Diego Garcia se află la aproximativ 3.800 km (2.360 mile) de Iran și găzduiește o bază aeriană capabilă să primească bombardiere americane cu rază lungă de acțiune.

„Efectuăm evaluări în permanență pentru a ne asigura siguranța, iar niciuna dintre acestea nu indică faptul că am fi vizați în vreun fel. Dar, desigur, este datoria mea să mă asigur că interesele britanice și viețile cetățenilor britanici sunt întotdeauna prioritatea mea absolută. Ceea ce avem nevoie aici este o dezescaladare a situației, și de aceea am publicat săptămâna trecută o declarație comună a mai multor țări cu privire la ceea ce trebuie să facem în legătură cu Strâmtoarea Ormuz, ceea ce necesită, evident, o coordonare atentă și un plan viabil. Dar este foarte important să ne apărăm interesele, să apărăm viețile britanicilor, fără a fi târâți în război, și aceasta este linia clară de demarcație pe care am trasat-o”, a declarat prim-ministrul Keir Starmer.

O rachetă iraniană ar trebui să parcurgă aproximativ 2.700 de mile pentru a ajunge la Londra. Pe fondul escaladării conflictului, Marea Britanie a confirmat că autorizează utilizarea bazelor militare britanice pentru a lovi lansatoarele de rachete iraniene care vizează navele comerciale din strâmtoarea Ormuz.

Anterior, bazele britanice erau folosite doar pentru a lovi obiective iraniene care vizau aliații și interesele britanice din statele din Golf.

Zilele trecute, președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu distrugerea infrastructurii energetice dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore.

De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un apel la adresa liderilor internaționali de a se alătura operațiunii militare desfășurate împotriva Iranului.

Liderii din Europa au reiterat cu diferite ocazii că nu doresc să se implice în acest conflict pornit la finalul lunii februarie, deși secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat așteptarea ca aliații NATO să se unească pentru a-l sprijini pe Trump, chiar dacă acesta din urmă a spus că, fără SUA, Alianța este un „tigru de hârtie”.