„Nu va mai rămâne nimic din Iran” dacă nu acceptă rapid cererile SUA pentru un acord, amenință Donald Trump 

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminică seara că „nu va mai rămâne nimic din Iran” dacă acesta nu acceptă rapid cererile Statelor Unite și nu încheie un acord pentru asigurarea unui armistițiu permanent, amenințând cu reluarea ostilităților la o intensitate sporită, informează Euronews.

„Pentru Iran, ceasul ticăie, și ar fi bine să se grăbească, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”, a scris Trump pe propria sa platformă de socializare, Truth Social.

Washingtonul, angajat într-un conflict cu Teheranul de când forțele americane și israeliene au lansat atacuri majore asupra republicii islamice începând cu 28 februarie, s-a străduit să iasă din impas și să facă progrese în vederea încheierii unui război care a zguduit Orientul Mijlociu și a făcut ca prețurile globale la energie să crească vertiginos.

Războiul a dus la blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală prin care, în timp de pace, o cincime din exporturile mondiale de petrol, și a atras țările vecine, Israelul și Libanul, într-un conflict secundar sângeros.

Statul teocratic iranian, protectorul Hezbollahului, a cerut un armistițiu durabil în Liban înaintea oricărui acord de pace mai amplu cu Trump, care s-a arătat frustrat de refuzul Teheranului de a accepta un acord în condițiile impuse de el. Ambele părți și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a relua luptele.

Duminică, mass-media iraniană a relatat că Statele Unite nu au făcut suficiente concesii concrete în ultimul lor răspuns la agenda propusă de Iran pentru negocierile privind încetarea războiului.

Programul nuclear al Iranului rămâne principalul punct de conflict între cele două părți, Trump solicitând angajamentul Iranului de a-l elimina complet, în timp ce Teheranul dorește să păstreze o parte din infrastructura sa pentru uz civil. Conform presei iraniene, ultima propunere a SUA pare să fi devenit ceva mai flexibilă.

Trump dorește ca Iranul să predea stocurile sale uriașe de uraniu puternic îmbogățit, din care deține aproximativ 440 de kilograme cu o puritate de până la 60%, oferind teoretic națiunii din Orientul Mijlociu suficient material nuclear pentru a construi între 10 și 12 bombe nucleare dacă ar fi îmbogățit în continuare până la aproximativ 90%