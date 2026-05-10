“Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara”: Peter Magyar, felicitat de liderii UE și de Zelenski că și-a inaugurat mandatul de Ziua Europei

Péter Magyar a depus jurământul sâmbătă, de Ziua Europei, în calitate de nou prim-ministru al Ungariei, arborând din nou steagul Uniunii Europene în fața Parlamentului și promițând o „schimbare de regim” după cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

„Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara”, a promis Magyar, în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce a fost felicitat de liderii instituțiilor Uniunii Europene, dar și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care regimul anterior al lui Orbán a avut relații conflictuale.

Președinta Ursula von der Leyen a salutat instalarea noului premier ungar, Péter Magyar, afirmând că speranța și perspectiva unui „nou elan” pentru Ungaria reprezintă „un semnal puternic în aceste vremuri dificile”.

„În această Zi a Europei, inimile noastre sunt la Budapesta”, a scris Ursula von der Leyen pe rețeaua de socializare X.

Congratulations to @magyarpeterMP on becoming Prime Minister of Hungary. This Europe Day, our hearts are in Budapest. The hope and promise of renewal is a powerful signal in these challenging times. We have important work ahead of us. For Hungary and for Europe, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2026

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat un nou capitol în istoria Ungariei și “coincidența fericită” ca Magyar să preia mandatul “de Ziua Europei”.

Congratulations @magyarpeterMP for taking office as Prime Minister of Hungary. In a happy coincidence, you do so on Europe Day, when we celebrate the achievements of EU cooperation and unity. I look forward to working closely with you in #EUCO. — António Costa (@eucopresident) May 9, 2026

“Este semnificativ faptul că această inaugurare are loc de Ziua Europei”, a scris și Volodimir Zelenski pe X, precizând că Ucraina este pregătită “să aprofundeze cooperarea cu Ungaria și să construiască relații solide, bazate pe bună vecinătate și respect pentru popoarele noastre”.

I congratulate @MagyarPeterMP on his appointment and the beginning of his tenure as Prime Minister of Hungary. It is symbolic that this inauguration is taking place on Europe Day. Ukraine is ready to deepen cooperation with Hungary and build strong relations between our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026

Péter Magyar a devenit oficial noul prim-ministru al Ungariei după ce a primit, sâmbătă, votul Parlamentului rezultat în urma alegerilor legislative din 12 aprilie, scrutin în care a obținut o victorie categorică în fața naționalistului Viktor Orbán.

Liderul conservator pro-european, intrat pe scena politică ungară în urmă cu doar doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 împotrivă și o abținere, în legislativul unde partidul său, Tisza, controlează 141 din cele 199 de mandate.

Votul din Parlament a avut loc în absența lui Viktor Orbán, care a renunțat la mandatul de deputat, după 16 ani petrecuți la conducerea guvernului de la Budapesta.