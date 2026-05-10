“Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara”: Peter Magyar, felicitat de liderii UE și de Zelenski că și-a inaugurat mandatul de Ziua Europei

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© kormany.hu

Péter Magyar a depus jurământul sâmbătă, de Ziua Europei, în calitate de nou prim-ministru al Ungariei, arborând din nou steagul Uniunii Europene în fața Parlamentului și promițând o „schimbare de regim” după cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

„Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara”, a promis Magyar, în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce a fost felicitat de liderii instituțiilor Uniunii Europene, dar și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care regimul anterior al lui Orbán a avut relații conflictuale.

Președinta Ursula von der Leyen a salutat instalarea noului premier ungar, Péter Magyar, afirmând că speranța și perspectiva unui „nou elan” pentru Ungaria reprezintă „un semnal puternic în aceste vremuri dificile”.

„În această Zi a Europei, inimile noastre sunt la Budapesta”, a scris Ursula von der Leyen pe rețeaua de socializare X.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat un nou capitol în istoria Ungariei și “coincidența fericită” ca Magyar să preia mandatul “de Ziua Europei”.

“Este semnificativ faptul că această inaugurare are loc de Ziua Europei”, a scris și Volodimir Zelenski pe X, precizând că Ucraina este pregătită “să aprofundeze cooperarea cu Ungaria și să construiască relații solide, bazate pe bună vecinătate și respect pentru popoarele noastre”.

Citiți și De Ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban: Peter Magyar a fost învestit prim-ministru. Drapelul UE, readus pe fațada Parlamentului

Péter Magyar a devenit oficial noul prim-ministru al Ungariei după ce a primit, sâmbătă, votul Parlamentului rezultat în urma alegerilor legislative din 12 aprilie, scrutin în care a obținut o victorie categorică în fața naționalistului Viktor Orbán.

Liderul conservator pro-european, intrat pe scena politică ungară în urmă cu doar doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 împotrivă și o abținere, în legislativul unde partidul său, Tisza, controlează 141 din cele 199 de mandate.

Votul din Parlament a avut loc în absența lui Viktor Orbán, care a renunțat la mandatul de deputat, după 16 ani petrecuți la conducerea guvernului de la Budapesta.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Președintele Consiliului European consideră că UE va trebui să discute cu Rusia despre securitatea europeană și pacea în Ucraina
Președintele Consiliului European consideră că UE va trebui să discute cu Rusia despre securitatea europeană și pacea în Ucraina
Articolul următor
Nicușor Dan aduce la București liderii flancului estic și ai NATO pentru un summit B9 dedicat securității transatlantice. Rutte, Stubb și Zelenski, printre participanți
Nicușor Dan aduce la București liderii flancului estic și ai NATO pentru un summit B9 dedicat securității transatlantice. Rutte, Stubb și Zelenski, printre participanți
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare