“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia
“M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez” Donald Tusk, a scris liderul francez, pe X.
“Am discutat pe acest subiect cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic, de asemenea implicați în protecția Flancului Estic”, a adăugat Macron.
El a insistat că “securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută” și a asigurat că “nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai mari ale Rusiei”.
Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN.
Je m’y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025
Macron a abordat miercuri, într-o convorbire telefonică separată, subiectul dronelor rusești ce au violat spațiul aerian și cu omologul american, Donald Trump.
Anunțul liderului francez de a trimite avioane de vânătoare în Polonia este prima expresie practică a Tratatului de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia, semnat de Macron cu premierul Donald Tusk la Nancy, pe 9 mai, de Ziua Europei.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
SUA au aprobat vânzarea de rachete de ultimă generație către Finlanda pentru 1 mld. de dolari
Statele Unite au aprobat o vânzare militară către Finlanda, în valoare de 1,07 miliarde de dolari, care include rachete aer-aer de ultimă generație și echipamente de sprijin, a anunțat, miercuri, Agenția pentru Cooperare în Domeniul Apărării (DSCA).
Guvernul Finlandei a solicitat achiziționarea a până la 405 rachete AIM-120D-3 AMRAAM cu rază medie de acțiune, împreună cu opt secțiuni de ghidaj AIM-120D-3, echipamente de control și testare, software, piese de schimb, documentație tehnică, instruire pentru personal și suport logistic. Contractorul principal va fi RTX Corporation, cu sediul în Arlington, Virginia.
Potrivit DSCA, această tranzacție „va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale Statelor Unite prin consolidarea securității unui aliat NATO care reprezintă un factor de stabilitate politică și progres economic în Europa”. Agenția a subliniat că Finlanda deține deja rachete AMRAAM și va putea integra fără dificultăți noile sisteme în arsenalul său.
De asemenea, instituția americană a precizat că vânzarea „va îmbunătăți capacitatea Finlandei de a răspunde amenințărilor actuale și viitoare și va spori interoperabilitatea sa cu forțele SUA și ale altor aliați”. Implementarea tranzacției nu va necesita desfășurarea suplimentară de personal american în Finlanda și nu va afecta disponibilitatea armatei americane.
Aprobarea a fost emisă de Departamentul de Stat, însă vânzarea trebuie validată și de Congresul american, care are ultimul cuvânt asupra tranzacției.
Finlanda, care împarte o frontieră de peste 1.300 km cu Rusia, a aderat la NATO în 2023, împreună cu Suedia, după ce a renunțat la decenii de neutralitate militară în urma invaziei ruse din Ucraina.
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.
“A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental. “Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele, conform Agerpres.
El a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o și a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), conchide sursa citată.
România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai spus Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
După reuniunea de la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO, secretarul general Mark Rutte a condamnat Moscova, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk, conform Deutsche Welle.
El a informat parlamentul că trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar a patra a fost probabil distrusă.
Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la cazul în care un stat membru se simte amenințat de o altă țară sau de o organizație teroristă. Statele membre încep atunci consultări oficiale la cererea statului membru amenințat. Discuțiile vizează existența unei amenințări și modalitățile de combatere a acesteia, deciziile fiind luate în unanimitate. Articolul 4 nu înseamnă însă că va exista o presiune directă pentru a acționa.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai declarat Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
„Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul polonez.
La ce se referă articolele 4 și 5 din Tratatul NATO?
Articolul 4 Tratatul Nord-Atlantic se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
Articolul 4 – Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.
Reacții de solidaritate cu Polonia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
