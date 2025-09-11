“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia

“M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez” Donald Tusk, a scris liderul francez, pe X.

“Am discutat pe acest subiect cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic, de asemenea implicați în protecția Flancului Estic”, a adăugat Macron.

El a insistat că “securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută” și a asigurat că “nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai mari ale Rusiei”.

Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN. Je m’y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025

Macron a abordat miercuri, într-o convorbire telefonică separată, subiectul dronelor rusești ce au violat spațiul aerian și cu omologul american, Donald Trump.

Anunțul liderului francez de a trimite avioane de vânătoare în Polonia este prima expresie practică a Tratatului de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia, semnat de Macron cu premierul Donald Tusk la Nancy, pe 9 mai, de Ziua Europei.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.