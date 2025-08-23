„Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă, cu ocazia Zilei Drapelului, că Ucraina „nu va ceda pământul său ocupantului” rus.

„Acest steag întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care îi aducem înapoi din captivitatea rusă. Când văd culorile Ucrainei, ei înțeleg: răul s-a sfârșit. Acest steag este țelul și visul multora dintre oamenii noștri din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Și ei păzesc acest steag, îl țin în siguranță, pentru că știu: nu vom ceda pământul nostru ocupantului. Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai drag pentru sute de mii de războinici ai noștri – bărbați și femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită zonă, nu doar Vovchansk sau Dobropillia, ci întreaga noastră Ucraină, și care își riscă viața pentru a câștiga dreptul la viață pentru întregul nostru stat”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit la 15 august, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin, reuniune în timpul căreia cel din urmă ar fi ridicat pretențiile ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas, urmând ca Rusia să înghețe conflictul pe actuala linie a frontului. Potrivit Agerpres, Moscova controlează circa 88% din Donbas şi circa 73% din provinciile Zaporojie şi Herson.

Orice acord de pace care ar cuprinde o astfel de prevedere ar presupune o modificare a Constituției Ucrainei, iar fără garanții de securitate, Kievul nu are nicio certitudine că Rusia nu va ataca din nou Ucraina.

A permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care președintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”, a avertizat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

În prezent, europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei.

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.

Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev.

De asemenea, Suedia și Estonia și-au arătat deja disponibilitatea de a ajuta la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian, operațiuni maritine, pe de o parte, și printr-o companie care să participe la eventuală operațiune de menținere a păcii, pe de altă parte.

Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.

Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.