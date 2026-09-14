Numărul coletelor mici provenite din afara UE, în special din China, a scăzut cu aproape 50% de la introducerea taxei vamale de 3 euro

Numărul coletelor mici cu o valoare sub 150 de euro care au intrat în Europa a scăzut cu aproape 50 % începând cu 1 iulie, în urma introducerii de către UE a unei taxe forfetare de 3 euro pentru astfel de colete, potrivit datelor furnizate de autoritățile vamale olandeze și belgiene, informează Euronews.

În Belgia, numărul coletelor mici a scăzut cu 53% față de anul precedent, potrivit datelor furnizate de autoritățile belgiene. Vama olandeză prezintă date similare, constatând că coletele provenite din comerțul electronic, în special din China, au scăzut cu 46%. Împreună, cele două țări reprezintă aproape 50% din totalul coletelor cu valoare redusă care sosesc din afara UE.

Cu toate acestea, autoritățile vamale olandeze au afirmat că această scădere ar putea reprezenta o schimbare a metodelor de lucru ca urmare a introducerii taxei.

„Se pare că tot mai multe companii optează pentru importul în vrac și depozitarea în interiorul UE, pentru a-și revinde de acolo mărfurile către consumatori”, au declarat acestea într-un comunicat de presă la începutul lunii septembrie, precizând că vor investiga mai amănunțit această chestiune.

Taxa temporară a fost introdusă după ce factorii de decizie au constatat dominația absolută a comerțului electronic chinez în Europa, care a dus la un aflux de miliarde de colete cu valoare redusă pe piața unică.

Conform datelor Comisiei Europene, în 2024 au fost importate în UE, prin colete sub 150 de euro, bunuri în valoare de aproximativ 4,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o medie de 12 milioane de colete pe zi. Aceasta a reprezentat o creștere semnificativă față de cele 2,3 miliarde de euro importate în 2023 și 1,4 miliarde de euro în 2022.

Volumul imens de colete și fragmentarea actualei structuri vamale europene îngreunează punerea în aplicare de către UE a unui sistem adecvat de monitorizare.

Controalele pot împiedica intrarea produselor ilegale, care reprezintă deja o problemă majoră în Europa. Un studiu de laborator din 2025, supus evaluării inter pares și publicat în revista „Contact Dermatitis”, a analizat 111 articole de îmbrăcăminte din Italia și din UE și a constatat că 63 % dintre acestea conțineau substanțe chimice cancerigene, cu efecte de perturbare endocrină sau sensibilizante.

Uniunea Europeană are deja în lucru reforme vamale, care prevăd înființarea unei Autorități Vamale, cu sediul orașul francez Lille, unde se preconizează că vor fi colectate și analizate date vamale. Se preconizează că noua autoritate va deveni operațională până în 2028.