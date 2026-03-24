Numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în UE a scăzut cu 3% în 2025, însă România rămâne printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalității

Comisia Europeană a publicat marți datele preliminare privind siguranța rutieră în 2025, estimând aproximativ 19.400 de decese pe drumurile din Uniunea Europeană, în scădere cu 3% față de anul precedent. Deși această evoluție indică un progres, majoritatea statelor membre nu sunt încă pe cale să atingă obiectivul UE de reducere la jumătate a numărului deceselor rutiere până în 2030. În acest context, România continuă să se numere printre statele cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniune, alături de Bulgaria și Croația.

Progresele în materie de siguranță rutieră variază foarte mult de la o țară la alta. Între 2024 și 2025, s-au înregistrat scăderi remarcabile în Estonia (-38 %) și Grecia (-22 %). Pe baza acestor date preliminare și uneori parțiale, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia și România sunt în prezent pe cale să îndeplinească obiectivul de reducere cu 50 % a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030.

În ciuda acestor progrese, România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității din UE, alături de Bulgaria și Croația. Suedia și Danemarca au avut cele mai sigure drumuri în 2025, la fel ca în anii precedenți, cu rate scăzute ale mortalității de 20 și, respectiv, 23 de decese la un milion de locuitori.

Pentru fiecare deces, se estimează că cinci persoane sunt grav rănite. Aceasta înseamnă că aproximativ 100.000 de persoane din întreaga UE suferă vătămări grave în accidente rutiere în fiecare an.

Datele disponibile pentru 2024 arată că drumurile rurale continuă să fie cele mai periculoase, 53% dintre decesele în accidente rutiere având loc în aceste zone, comparativ cu 38% în zonele urbane și 8% pe autostrăzi.

În zonele urbane, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și utilizatori de vehicule motorizate cu două roți și de dispozitive de mobilitate personală) reprezintă 70 % din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere. Decesele în zonele urbane apar într-o proporție covârșitoare atunci când un accident implică mașini și camioane.

În general, bărbații (77%) depășesc cu mult numărul femeilor (23%) în decesele rutiere.

O preocupare din ce în ce mai mare este ponderea disproporționat de mare a tinerilor (18-24 de ani) și a persoanelor în vârstă (cu vârsta de peste 65 de ani) în decesele cauzate de accidente rutiere – în special în rândul persoanelor care merg pe jos și pe biciclete.

Șoferii și pasagerii au reprezentat 44% din totalul deceselor, în timp ce utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți (motociclete și motorete) au reprezentat 21%, pietonii 18% și bicicliștii 9%. Deși dispozitivele de mobilitate personală reprezintă doar 1 % din total, numărul deceselor care implică astfel de dispozitive (în principal trotinete electrice) a crescut semnificativ între 2021 și 2024.

„Siguranța rutieră este o responsabilitate comună. Reducerea constantă a numărului de decese cauzate de accidente rutiere în întreaga UE arată că eforturile noastre comune fac diferența. Dar fiecare viață pierdută pe drumurile noastre anul trecut este una prea mult. Trebuie să ne intensificăm colaborarea cu statele membre, cu industria și cu utilizatorii drumurilor pentru a face drumurile noastre mai sigure și pentru a menține Europa pe calea cea bună către obiectivul nostru de zero decese rutiere până în 2050”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport.

În 2018, UE și-a stabilit un obiectiv de reducere cu 50 % a numărului de decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, urmărind în același timp să ajungă la zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050 („Viziunea zero”). Comisia a publicat un raport privind punerea în aplicare a cadrului de politică al UE privind siguranța rutieră la jumătatea perioadei în 2026. Raportul confirmă faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea numărului de decese cauzate de accidente rutiere, dar ritmul actual este încă insuficient.

Siguranța rutieră este o responsabilitate comună a UE și a statelor membre. În timp ce autoritățile naționale și locale desfășoară cea mai mare parte a activității de zi cu zi, UE contribuie cu norme de siguranță pentru infrastructură și vehicule, precum și pentru testarea autovehiculelor și acordarea de licențe, coordonează cooperarea transfrontalieră dintre autorități și eforturile de schimb de bune practici și finanțează proiecte în domeniul siguranței rutiere. Inițiativele recente la nivelul UE includ cerințe actualizate privind permisele de conducere și o mai bună aplicare transfrontalieră a normelor de circulație rutieră, precum și o propunere de îmbunătățire a inspecției tehnice a vehiculelor.

Cifrele de astăzi se bazează pe datele preliminare pentru 2025. Rezultatele finale vor fi publicate de Comisie în toamnă.