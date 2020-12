O britanică de 90 ani devine prima persoană din lume vaccinată anti-COVID în cadrul unei campanii naționale de vaccinare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut luni seara o convorbire telefonică, cea de-a doua în mai puțin de 48 de ore, cu prim-ministrul britanic, Boris Johnson, în încercarea de a debloca negocierile între Uniunea Europeană și Regatul Unit referitoare la un acord post-Brexit, intrate pe ultima sută de metri, dar care înregistrează sincope pe traseul atingerii dezideratului de a evita o relație comercială guvernată de reglementările Organizației Mondiale a Comețului (OMC).

După o convorbire ca a durat mai mult de 90 de minute, von der Leyen și Johnson au ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite ”condițiile necesare pentru finalizarea unui acord ca urmare a diferențelor semnificative persistente cu privire la trei chestiuni critice: concurența echitabilă, guvernanța și pescuitul”, potrivit unui comunicat al Executivului european.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.

We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2020