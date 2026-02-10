SUA
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe)
Europa funcționează pe baza tehnologiei americane, iar acest lucru nu se va schimba în următorii ani, relevă un sondaj realizat de Politico Europe în rândul capitalelor europene după ce, în ianuarie, oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de coerciție de către Casa Albă.
Răspunsurile au relevat o serie de eforturi disparate de a face față noii realități geopolitice și o perspectivă comună potrivit căreia Europa nu are o soluție rapidă.
În timp ce Bruxellesul este conștient de dependența digitală a continentului, răspunsurile guvernelor prezintă o imagine serioasă cu privire la cât de repede poate Europa să abordeze vulnerabilitatea strategică și să recâștige influența asupra Washingtonului.
Mai multe țări iau mai în serios amenințarea din partea Washingtonului, Finlanda dezvăluind recent că a simulat scenariul unei „opriri forțate” tehnologice a SUA pentru a se pregăti.
Cu toate acestea, patru capitale au remarcat amploarea enormă a sarcinii de a construi un ecosistem digital non-american capabil să susțină guvernele și serviciile esențiale, iar Letonia și Lituania au indicat amenințarea din partea Rusiei ca fiind unul dintre motivele pentru care dependența de SUA este esențială.
„O «decuplare» tehnologică completă de Statele Unite nu este un obiectiv realist și nici unul care ar servi intereselor strategice mai largi ale Europei”, a declarat ministrul economiei din Lituania, Edvinas Grikšas.
„Profunzimea integrării existente, combinată cu prioritățile comune în materie de securitate… face ca un astfel de scenariu să fie imposibil de realizat în viitorul previzibil”, a afirmat el.
Politico a contactat ministerele digitale din toate cele 27 de țări începând cu 22 ianuarie pentru a le întreba despre pregătirile guvernamentale, inclusiv dacă au identificat dependențele lor de tehnologia americană și dacă au un plan de criză pentru eventualele întreruperi sau restricții ale serviciilor.
Cele opt țări care au răspuns până la termenul limită de publicare au fost Germania, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Belgia și Luxemburg.
Amploarea provocării
Giganții tehnologici americani domină infrastructura digitală a Europei: Amazon, Microsoft și Google controlează peste două treimi din piața cloud – coloana vertebrală a internetului – în timp ce majoritatea întreprinderilor și guvernelor utilizează software american.
O analiză realizată de firma de tehnologie Proton, specializată în protecția vieții private, pe baza numelor de domenii de e-mail, a concluzionat că 74 % din companiile europene cotate la bursă depind de serviciile tehnologice americane. Irlanda, Finlanda și Suedia se află în fruntea listei celor mai dependente țări din UE.
„În ultimul an, toată lumea a realizat cu adevărat cât de important este să nu depindem de o singură țară sau de o singură companie când vine vorba de unele tehnologii foarte importante. În aceste vremuri… dependențele pot fi folosite împotriva noastră”, a declarat luna trecută Henna Virkkunen, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, într-un interviu acordat Politico.
Citiți și: Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare
Dar, deși există concurenți europeni, primii intrați pe piață din SUA s-au confruntat cu efectele de scalare, integrare și blocare a pieței, care au îngreunat situația rivalilor — ceea ce înseamnă că soluțiile provenite din Silicon Valley au fost adesea alegerea implicită.
„Pe termen scurt și mediu, înlocuirea completă a serviciilor digitale străine nu este nici realistă, nici necesară”, a declarat un purtător de cuvânt al ministrului german al digitalizării, chiar dacă a recunoscut „o imagine clară a dependențelor critice”.
Unele țări și regiuni din Europa sunt hotărâte să renunțe la serviciile americane. Franța a interzis funcționarilor să utilizeze instrumente video americane, precum Microsoft Teams și Zoom, trecând la platforma franceză Visio. Orașul Amsterdam a stabilit săptămâna trecută termenul limită pentru 2035, în timp ce landul german Schleswig-Holstein a afirmat că a finalizat eliminarea treptată a acestor instrumente anul trecut.
Potrivit lui Jarkko Levasma, directorul departamentului de informații al Ministerului Finanțelor din Finlanda, „majoritatea opțiunilor disponibile sunt realiste pe termen mediu și lung”.
Helsinki „a evaluat recent” posibilitatea unei suspendări a tehnologiei americane pentru a se asigura că este pregătită, a adăugat Levasma. Deși „extrem de excepțională”, au concluzionat că impactul „ar fi de amploare” — inclusiv „asupra economiei americane în sine”.
Problema Rusiei
În țările baltice, sprijinul american este considerat deosebit de important. „Tehnologiile digitale și capacitățile de securitate cibernetică ale SUA joacă un rol important în consolidarea rezilienței naționale” împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat ministrul lituanian Grikšas.
Letonia – una dintre țările din prima linie a UE care se învecinează cu Rusia – a avertizat că marginalizarea tehnologiei americane ar fi un act de autosabotaj. „Există doar câteva companii în Uniunea Europeană care se află la nivelul companiilor americane”, a declarat ministrul economiei, Viktors Valainis, într-un interviu.
Ajutorul american este esențial pentru a respinge războiul hibrid al Rusiei, a subliniat el, descriind ca “greșită” maniera în care “unele țări din Europa și, într-un fel, Comisia încearcă să concureze cu SUA”.
„Amenințările noastre sunt din Rusia și Belarus – amenințările vin din aceste țări. SUA astăzi, mâine și poimâine vor fi singurul și primul partener pentru securitatea noastră, și asta nu numai pentru Letonia, ci pentru întreaga Europă”, a spus el.
În Estonia, valul de atacuri cibernetice din Rusia a ajutat-o să se pregătească pentru „literalmente orice situație”, a declarat ministrul digitalului Liisa-Ly Pakosta. Estonia a dezvoltat un nivel de reziliență digitală care este foarte apreciat.
În ceea ce privește viitorul, „nu vrem să devenim dependenți de companiile americane, ci vrem să identificăm orice dependență critică”, a spus ea, menționând că Estonia consideră amenințarea tăierii cablurilor submarine de internet mult mai reală decât o întrerupere a tehnologiei americane.
Când vine vorba de găsirea unor alternative la marile companii americane, unele dintre instrumentele care câștigă teren în Europa sunt open-source, ceea ce înseamnă că oricine poate vedea, utiliza și adapta software-ul, spre deosebire de instrumentele proprietare al căror cod este confidențial.
„La fel ca Franța, guvernul olandez cercetează instrumente de comunicare autonome pentru chat și videoconferințe”, a declarat secretarul de stat Eddie van Marum.
Van Marum a menționat testele platformei Visio, dezvoltată în Franța, și o alternativă germană de la Nextcloud, ambele fiind open-source. Guvernul german încearcă platforma openDesk, o soluție la care a apelat și Curtea Penală Internațională de la Haga după ce a renunțat la Microsoft din cauza temerilor că sancțiunile SUA ar putea îngheța activitatea sa.
„Accesul la codul sursă reduce dependența de furnizorii din țări terțe, reduce dependența de un singur furnizor și menține valoarea și investițiile în Europa. Trebuie să reducem cât mai repede dependența noastră degiganții IT”, a declarat Aura Salla, membru finlandez de centru-dreapta al Parlamentului European.
SECURITATE
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa în perioada 13–15 februarie la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat al SUA.
Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA la Conferința de Securitate de la München pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA.
Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
După reuniunea de la München, șeful diplomației americane va efectua vizite oficiale la Bratislava, în Slovacia, și la Budapesta, în Ungaria, în perioada 15–16 februarie, în cadrul unui turneu european axat pe consolidarea securității regionale și a cooperării energetice.
La Bratislava, Marco Rubio urmează să se întâlnească cu membri-cheie ai guvernului slovac pentru a avansa interesele comune în domeniul securității regionale, pentru a întări cooperarea bilaterală privind energia nucleară și diversificarea surselor de energie, precum și pentru a sprijini modernizarea militară a Slovaciei și angajamentele acesteia în cadrul NATO.
Vizita la Budapesta va include discuții cu oficiali de rang înalt ai Ungariei, având ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune. Potrivit Departamentului de Stat, agenda va viza inclusiv angajamentul pentru procesele de pace destinate soluționării conflictelor globale, precum și aprofundarea parteneriatului energetic dintre Statele Unite și Ungaria.
Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.
CaleaEuropeana.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).
Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
INTERNAȚIONAL
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud.
O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost semnat de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat într-o vizită de două zile în țară, relatează Reuters.
Cei doi au declarat că au finalizat negocierile pentru ceea ce este cunoscut drept un Acord 123, care permite Statelor Unite să acorde licențe legale pentru exportul de tehnologie și echipamente nucleare către alte țări.
Acordul va permite exporturi inițiale americane către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, la care se vor adăuga încă 4 miliarde de dolari sub formă de contracte pe termen lung pentru combustibil și mentenanță, a precizat Vance.
„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat Pașinian în cadrul unei conferințe de presă comune cu Vance.
📸Vice President Vance and @SLOTUS in Yerevan, Armenia, where VP Vance and Prime Minister Nikol Pashinyan signed a historic civil nuclear agreement. pic.twitter.com/ggLWck4soV
— Vice President JD Vance (@VP) February 9, 2026
Mult timp dependentă în mare măsură de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie, Armenia analizează în prezent oferte din partea unor companii americane, ruse, chineze, franceze și sud-coreene pentru construirea unui nou reactor nuclear care să înlocuiască singura sa centrală nucleară, Metsamor, construită de Rusia și aflată la final de viață.
Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord considerat primul pas către pace, după aproape 40 de ani de conflict.
Vance urmărește, de asemenea, să avanseze inițiativa „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un coridor propus de 43 de kilometri care ar traversa sudul Armeniei, oferind Azerbaidjanului o legătură directă cu exclava sa Nahičevan și, implicit, cu Turcia, aliatul apropiat al Baku.
Coridorul ar conecta mai eficient Asia de Europa și, esențial pentru Washington, ar ocoli Rusia și Iranul, într-un moment în care țările occidentale încearcă să își diversifice rutele energetice și comerciale departe de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.
Coridorul TRIPP, care prevede infrastructură feroviară nouă sau modernizată, conducte de petrol și gaze și cabluri de fibră optică, ar transforma Caucazul de Sud, o regiune marcată de frontiere închise și conflicte etnice de lungă durată.
„Nu facem pace doar pentru Armenia. Creăm și prosperitate reală pentru Armenia și Statele Unite, împreună”, a spus Vance.
Potrivit Casei Albe, Vance urmează să viziteze Azerbaidjanul miercuri și joi.
ROMÂNIA
Mineralele rare, un nou pilon al parteneriatului strategic cu SUA? România mizează pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA
România intenționează să cartografieze, în parteneriat cu US Geological Survey, liderul mondial în cartografiere geologică, toate zăcămintele de minereuri rare de pe teritoriul țării, a precizat, luni, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, într-un articol publicat pe pagina sa web.
„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, în contextul vizitei care a avut loc săptămâna trecută la Washington, deplasare care „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.
România a participat pe 4 februarie la reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Delegația României prezentă la Washington a fost formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete.
Consilierul prezidențial a arătat că discuțiile au vizat deopotrivă pilonul mineralelor critice și cel al energiei.
Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China.
„Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.
„România și-a cartografiat resursele minerale acum zeci de ani, cu tehnologia de atunci. Nu știm suficient despre toate resursele noastre minerale. De aceea, una dintre cele mai importante întâlniri ale vizitei a fost cea exploratorie cu US Geological Survey (USGS), lider mondial în cartografiere geologică. Astăzi, cartografierile preliminare se fac cu tehnologie satelitară sau din avioane echipate cu senzori de care noi nu dispunem. Un parteneriat cu USGS ne-ar permite să avem, pentru prima dată în decenii, o imagine actualizată a resurselor noastre. Fără această imagine, orice discuție despre exploatare rămâne speculativă”, a afirmat Burnete.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
El a explicat că obiectivul discuțiilor bilaterale este limpede, respectiv acela „ca în parteneriat comercial, companii americane și române să extragă și să rafineze aceste materii prime pe teritoriul României, cu dublu beneficiu”.
„Pe de o parte, România își satisface nevoia internă pentru avem o industrie auto importantă (Dacia și Ford), avem Prime Batteries Technology care are lângă București prima fabrică de baterii litiu-ion din Europa de Sud-Est cu o capacitate de 2,3 GWh și planuri de extindere la 6 GWh, vom investi masiv în industria de apărare și avem nevoie urgentă de a moderniza întreaga rețea de transport și distribuție a energiei electrice. Toate aceste industrii consumă cupru, magneziu, litiu și alte minerale critice. Pe de altă parte, surplusul poate fi exportat în SUA sau în Europa, echilibrând deficitul nostru comercial și integrându-ne în lanțurile de aprovizionare occidentale. Prezența unor companii mari americane în România ar avea și un efect strategic: ar da Washingtonului un motiv suplimentar să considere România un aliat de nădejde, nu doar pe dimensiunea militară, ci și pe cea economică. Iar pentru noi, ar însemna că suntem mai puțin vulnerabili la un posibil șantaj prin controlul resurselor de către puteri care nu ne vor binele”, a argumentat Radu Burnete.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale
Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE
De la Davos la München: Elefantul din cameră și clipa adevărului în Europa
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală
Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe)
„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA6 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA1 week ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA6 days ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL5 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)