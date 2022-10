O delegație a Parlamentului European merge în Polonia pentru a verifica respectarea drepturilor femeilor

Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns joi seară la un acord politic provizoriu privind standarde de performanță mai stricte în materie de emisii de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi, stabilind un obiectiv de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 atât pentru autoturismele noi, cât și pentru camionete până în 2035, ceea ce înseamnă interzicerea producerii de vehicule noi cu motoare termice, cu combustie pe benzină sau motorină până în anul 2035.

Scopul acestui acord, salutat de președinta Comisiei Europene, este de a avansa către o mobilitate cu emisii zero, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În așteptarea unei adoptări formale, colegiuitorii au convenit asupra a două obiective succesive. Primul obiectiv este de reducere cu 55% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi și cu 50% pentru furgonetele noi până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2021. Cel de-al doilea obiectiv este de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 atât pentru autoturismele noi, cât și pentru camionete până în 2035.

“Acest acord va deschide calea pentru o industrie auto modernă și competitivă în UE. Lumea se schimbă, iar noi trebuie să rămânem în prima linie a inovației. Cred că putem profita de această tranziție tehnologică. De asemenea, calendarul preconizat face ca obiectivele să fie realizabile pentru producătorii de automobile”, a declarat Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului.

“Încheierea unui prim acord cu privire la o propunere din pachetul “Fit for 55″ reprezintă un semnal puternic că UE este hotărâtă să facă progrese în direcția neutralității climatice și a tranziției ecologice. Mobilitatea cu emisii zero va fi o piatră de temelie pentru încetinirea schimbărilor climatice care pot crea perturbări grave în multe sectoare ale societății noastre, inclusiv în ceea ce privește mediul, migrația, securitatea alimentară și economia”, a completat și Anna Hubáčková, ministrul ceh al mediului.

