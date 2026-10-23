O delegație a Parlamentului European va efectua o vizită în China săptămâna viitoare pentru discuții privind provocările și oportunitățile comerciale

Membrii Comisiei pentru comerț internațional din Parlamentul European vor efectua o vizită în China pentru a discuta despre politica comercială a țării și impactul acesteia asupra companiilor și locurilor de muncă din Europa, explorând totodată oportunitățile de dialog, se arată într-un comunicat de presă.

Delegația, condusă de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European, va vizita Beijing, Hangzhou și Shanghai, în perioada 27-29 octombrie. Este a doua vizită a unei delegații INTA în China, după cea din 2018.

În cadrul vizitei, eurodeputații urmează să abordeze principalele preocupări ale Uniunii Europene, printre care dependența de materiile prime critice și de tehnologiile din China, capacitatea excesivă de producție a acestei țări, care generează dezechilibre pe piață, și accesul inegal al companiilor europene pe piața chineză.

Discuțiile vor viza, de asemenea, creșterea importurilor de produse chinezești ieftine pe piața UE, Actul privind accelerarea industrială, aflat în pregătire la nivelul Uniunii Europene și care include reguli de tipul „Fabricat în Europa”, precum și noul acord UE-China privind importurile de automobile hibride.

Programul vizitei

Eurodeputații vor purta discuții directe cu omologii lor chinezi și cu reprezentanți ai autorităților guvernamentale regionale și naționale, inclusiv ai Ministerului Comerțului.

De asemenea, aceștia se vor întâlni cu reprezentanți ai Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, pentru a înțelege mai bine provocările cu care se confruntă companiile europene pe piața chineză, precum și cu reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) și ai Băncii Mondiale. La Hangzhou, un important centru tehnologic al Chinei, delegația va vizita două dintre cele mai inovatoare companii chineze: Unitree și BrainCo.

Uniunea Europeană și China sunt parteneri comerciali importanți. China este al treilea partener comercial al UE în ceea ce privește comerțul cu bunuri și servicii, în timp ce Uniunea Europeană se numără printre principalii parteneri comerciali ai Chinei. Deficitul comercial al UE în relația cu China a crescut constant, ajungând recent la un miliard de euro pe zi.

Relațiile economice dintre UE și China sunt considerate dezechilibrate, din cauza diferențelor semnificative în ceea ce privește deschiderea celor două piețe. Vizita delegației Parlamentului European are loc după discuțiile recente dintre comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și oficialii chinezi, precum și după consultările dintre liderii UE. Aceasta va fi cea de-a patra delegație a Parlamentului European care va vizita China în 2026.

Uniunea Europeană ar urma să plafoneze importurile de automobile hibride din China timp de patru ani, pornind de la 350.000 de unități în primul an și majorând cota cu 6% anual din al doilea an, potrivit unui plan consultat de Bloomberg. Măsura ar putea fi aplicată de la 1 decembrie, în cadrul înțelegerii negociate la Beijing de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič.