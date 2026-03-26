O delegație a PE, în China după 8 ani, pentru a consolida respectarea regulilor UE în comerțul online și a combate avalanșa de produse neconforme de pe piața unică

O delegație formată din nouă eurodeputați va efectua o vizită în China, la Beijing și Shanghai, în perioada 31 martie – 2 aprilie, prima deplasare de acest tip în ultimii opt ani, într-un context marcat de îngrijorările Uniunii Europene privind comerțul online, siguranța produselor și respectarea regulilor pieței digitale.

Vizita, organizată de Parlamentul European și condusă de președinta Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Anna Cavazzini, are ca obiectiv consolidarea înțelegerii sectorului tehnologic chinez și a dominației acestuia în comerțul electronic, dar și verificarea modului în care sunt respectate normele europene în practică.

Miza principală a deplasării este legată de volumul ridicat de produse neconforme care ajung pe piața UE prin platforme online din afara Uniunii, inclusiv din China. Eurodeputații intenționează să transmită autorităților și companiilor chineze că toți comercianții, indiferent de locul în care sunt stabiliți, trebuie să respecte regulile UE privind siguranța produselor și protecția consumatorilor.

De asemenea, delegația va promova poziția UE în materie de reglementare digitală, autonomie strategică și asigurarea unor piețe online sigure și echitabile, într-un context în care Bruxellesul consideră relația economică cu China drept dezechilibrată.

Programul vizitei include întâlniri cu oficiali chinezi de rang înalt, precum Shen Chunyao, președintele Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului, și Luo Wen, ministrul responsabil pentru reglementarea pieței. Eurodeputații vor discuta și cu reprezentanți ai mediului de afaceri european în cadrul Camerei de Comerț a UE din China despre accesul pe piață și provocările comerțului online.

Totodată, delegația va avea întâlniri cu giganți ai comerțului electronic precum Alibaba și Shein, precum și cu platforma Temu, în contextul preocupărilor privind conformitatea produselor și concurența loială.

La Shanghai, eurodeputații vor analiza controalele vamale și fluxurile comerciale, inclusiv la aeroportul internațional Pudong, pentru a evalua modul în care produsele intră pe piața europeană.

Vizita are loc pe fondul unei creșteri accelerate a importurilor prin platforme online, precum Alibaba, Shein sau Temu: în 2024, aproximativ 4,6 miliarde de colete mici au intrat în UE, 91% provenind din China. În același timp, sistemul european de alertă pentru produse periculoase a înregistrat 4.671 de notificări în 2025, dintre care 2.006 au vizat produse originare din China.

China este al treilea partener comercial al UE, iar deficitul comercial al Uniunii în relația cu Beijingul a ajuns la 305,8 miliarde de euro în 2024, alimentând preocupările privind concurența și accesul pe piață.