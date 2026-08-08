O dronă a intrat în Bulgaria dinspre România și a explodat la 100 de metri de frontieră. Incidentul, în apropierea gazoductului Trans-Balkan

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România s-a prăbușit și a explodat sâmbătă dimineață într-un lan de floarea-soarelui, la aproximativ 100 de metri de frontieră, a transmis premierul bulgar Rumen Radev, potrivit Euronews.

Incidentul s-a produs în apropierea punctului de trecere Kardam–Negru Vodă și la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor aflată pe traseul gazoductului Trans-Balkan.

Nu au fost raportate victime, incendii sau pagube materiale. Punctul de frontieră, stația de comprimare și celelalte elemente de infrastructură critică din zonă nu au fost afectate, a precizat ulterior Administrația regională Dobrici.

Rumen Radev a prezentat informațiile după o reuniune a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, convocată pentru analizarea incidentului.

Zona în care au căzut resturile aparatului a fost izolată, iar la fața locului au fost trimise echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului bulgar al Apărării.

Alerta a fost dată de polițiștii de frontieră care au auzit un zgomot puternic și explozia produsă după prăbușirea dronei. Specialiștii militari examinează fragmentele recuperate pentru a stabili tipul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în spațiul aerian bulgar.

Autoritățile de la Sofia nu au anunțat deocamdată cine a operat drona și nici locul din care aceasta a fost lansată. Mențiunea că aparatul a intrat „dinspre România” indică direcția din care a traversat frontiera și nu stabilește originea sau apartenența sa.

Activitatea punctului de trecere Kardam nu a fost perturbată, iar situația din zonă este calmă. Ancheta autorităților bulgare continuă.

Incursiunea are loc după ce forțele române au doborât trei drone în spațiul său aerian în decurs de doar trei zile, la sfârșitul lunii iulie. Oficialii români au declarat că s-a stabilit că cel puțin una dintre aceste drone era de tipul „Shahed”, utilizat de forțele ruse.

Atât România, cât și Bulgaria se află pe flancul estic al NATO, având ieșire la Marea Neagră, și se confruntă cu provocări de securitate tot mai mari legate de războiul Rusiei din Ucraina, care a început după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a țării în februarie 2022.

România a înregistrat o creștere a incidentelor legate de drone și a incursiunilor în spațiul său aerian în ultimele luni, ceea ce a accentuat tensiunile din regiune și a determinat o manifestare de solidaritate din partea oficialilor UE.

În luna mai, o dronă rusă care transporta explozivi s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, provocând un incendiu pe acoperiș și rănind două persoane.

Luna următoare, o dronă navală ucraineană a explodat, de asemenea, în portul românesc Constanța. Armata ucraineană a declarat că aceasta a deviat de la traiectorie ca urmare a interferențelor rusești de război electronic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat astfel de incidente drept „o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.