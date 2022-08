O echipă a AIEA este în drum spre centrala nucleară de la Zaporojie: „Trebuie să protejăm securitatea Ucrainei și a celei mai mari centrale din Europa”

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat luni dimineaţa că se află în drum spre centrala nucleară ucraineană din Zaporojie, care a fost ţinta unor atacuri în ultimele săptămâni, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este de acum pe drum. Trebuie să protejăm securitatea Ucrainei şi a celei mai mari centrale din Europa”, a scris Rafael Grossi pe Twitter, precizând că misiunea va ajunge la faţa locului „cel mai târziu în această săptămână”.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022