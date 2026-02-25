SUA
“O epocă de aur pentru America”, proclamă Trump în cel mai lung discurs privind Starea Uniunii: “Nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”
Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „câștigăm atât de mult” — susținând că a declanșat un boom economic în plan intern și a impus o nouă ordine mondială în exterior.
„Aceasta este o epocă de aur pentru America”, a declarat liderul de la Casa Albă, afirmând că a moștenit o „națiune în criză”. Acesta a fost primul său discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte.
Principalul obiectiv al lui Trump a fost să îi convingă pe americanii tot mai sceptici că economia este mai puternică decât cred mulți și că ar trebui să voteze pentru continuitate, susținând Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. În total, Trump a vorbit timp de 108 minute, un record, depășind — cu opt minute — durata precedentă a discursului său rostit anul trecut în fața unei sesiuni comune a Congresului, relatează The Associated Press.
În discursul intitulat „America la 250 de ani: Puternică, prosperă și respectată”, Donald Trump a afirmat că „din 1776 și până astăzi, fiecare generație de americani a luptat pentru a apăra dreptul la viață, libertatea și căutarea fericirii pentru generația următoare”. „Acum este rândul nostru”, a continuat el.
„Națiunea noastră a revenit — mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică decât oricând”, a declarat Donald Trump după ce a urcat la tribună în aplauzele și scandările „USA, USA” ale republicanilor din Congres, în timp ce zecile de locuri goale din partea democraților au amintit că mulți parlamentari au lipsit de la discurs pentru a participa la mitinguri anti-Trump organizate în exterior.
„Țara noastră câștigă din nou. De fapt, câștigăm atât de mult încât nici nu mai știm ce să facem cu asta. Oamenii mă întreabă: «Vă rog, vă rog, vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta»”, a spus Trump, într-un moment de amuzant în care și-a prezentat invitații la discurs, inclusiv echipa de hochei a Statelor Unite, care a câștigat zilele trecute medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina d’Ampezzo.
În contrapartidă, liderul american a avut momente tensionate cu democrații din Congres, care i-au dezaprobat discursul. Congresmanul democrat Al Green a fost escortat din sală la începutul discursului, după ce a desfășurat un afiș de protest pe care scria „Black People Aren’t Apes!” („Oamenii de culoare nu sunt maimuțe!”). Gestul a fost o aparentă referire la un videoclip rasist postat de președinte, în care fostul președinte Barack Obama și fosta Primă Doamnă Michelle Obama erau reprezentați ca primate într-o junglă. Green a fost, de asemenea, îndepărtat din sală și în timpul discursului lui Trump de anul trecut.
Pe planul politicii externe, liderul american s-a referit la noile relații bune cu Venezuela, la războiul din Ucraina, la relația cu statele aliate din NATO și la negocierile cu Iranul. Președintele a amintit, de asemenea, loviturile aeriene americane de vara trecută care au vizat capacitățile nucleare ale Teheranului și a lăudat operațiunea care l-a înlăturat pe Maduro în Venezuela — precum și rolul administrației sale în negocierea unui armistițiu în războiul Israelului cu Hamas în Gaza.
Discursul lui Trump a avut loc în contextul în care două portavioane americane au fost trimise în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul. Trump a declarat că „preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație.”
„Dar un lucru este cert, nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume — și acesta este, de departe — să dețină o armă nucleară”, a adăugat el.
Referindu-se la războiul din Ucraina, marți împlinindu-se patru ani de la declanșarea invaziei ilegale a Rusiei, Trump a afirmat că se lucrează pentru a pune capăt conflictului, dar a susținut că „acesta nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aș fi fost președinte”.
De asemenea, liderul american a subliniat că a reconstruit armata şi că i-a determinat pe aliaţii din NATO să-şi crească cheltuielile la 5% din PIB pentru apărare, inclusiv să plătească Statelor Unite pentru armele date Ucrainei
„Statele NATO sunt prietene. E o diferenţă foarte mare între 2 la sută neplătiţi şi 5 la sută plătiţi”, a spus liderul american.
„În calitate de președinte, voi face pace oriunde pot. Dar nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”, a mai afirmat, cu fermitate, Donald Trump.
REPUBLICA MOLDOVA
VIDEO Trump salută “parteneriatul profund cu Republica Moldova” și prestația unei violoniste originare din Moldova în cadrul unui dineu la Casa Albă
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că apreciază parteneriatul profund pe care țara sa îl are cu Republica Moldova, precizările fiind făcute în cadrul unui dineu organizat sâmbătă, 21 februarie 2026, la Casa Albă, în onoarea guvernatorilor americani.
Potrivit unei postări a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Donald Trump a făcut aceste remarci în timp ce a salutat performanța violonistei originare din Republica Moldova, Rusanda Panfili, în cadrul dineului.
„Felicitări doamnei Panfili, a cărei interpretare a fost extraordinară! Apreciem parteneriatul nostru profund cu Republica Moldova și pasiunea noastră împărtășită pentru muzică”, a transmis președintele SUA, evidențiind atât prestația artistică a violonistei, cât și relațiile bilaterale dintre Washington și Chișinău.
Pe palierul relației bilaterale, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio în cadrul participării la Conferința de Securitate de la München.
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
De asemenea, Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump.
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia ambasadorului, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.
G7
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă
Liderii marilor puteri din G7, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, și-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina” într-o declarație comună publicată la împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și aducerea părților la discuții directe. Europa are un rol principal de jucat în acest proces, alături de alți parteneri”, au declarat în comunicat liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei.
Este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, a menționat Franța, care deține în acest an președinția G7, potrivit The Guardian.
În același timp, declarația G7 arată că marile puteri democratice susțin angajamentele asumate în cadrul Coaliției de Voință de a oferi Ucrainei garanții de securitate solide și credibile.
„Recunoaștem că doar Ucraina și Rusia, lucrând împreună în cadrul unor negocieri de bună-credință, pot ajunge la un acord de pace”, mai arată declarația citată.
Declarația G7 a fost adoptată înainte de o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, care s-a desfășurat la Kyiv și cu participare online. Sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, energia și reziliența, sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și negocieri și garanții de securitate au fost principalele teme ale reuniunii.
Reuniunea a fost co-prezidată în format online de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer.
La reuniunea de la Kyiv au participat personal președintele Finlandei, Alexander Stubb, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, ministrul afacerilor externe al Spaniei, José Manuel Albares, și ministrul apărării naționale al Lituaniei, Robertas Kaunas. La reuniune au participat, de asemenea, în format online, președinții Ciprului și României, cancelarul federal al Austriei, prim-miniștrii Belgiei, Bulgariei (interimar), Greciei, Irlandei, Spaniei, Italiei, Canadei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Noii Zeelande, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Republicii Cehe și Muntenegrului, secretarul general al NATO, vicepreședinta Comisiei Europene, vicepreședintele Turciei, viceprim-ministrul Australiei, ministrul apărării al Albaniei și consilierul-șef al Cabinetului de Miniștri al Japoniei.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
SUA
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială
Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.
Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.
„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.
Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.
În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.
Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.
„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”
Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.
Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.
Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.
