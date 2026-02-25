“O epocă de aur pentru America”, proclamă Trump în cel mai lung discurs privind Starea Uniunii: “Nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”

Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „câștigăm atât de mult” — susținând că a declanșat un boom economic în plan intern și a impus o nouă ordine mondială în exterior.

„Aceasta este o epocă de aur pentru America”, a declarat liderul de la Casa Albă, afirmând că a moștenit o „națiune în criză”. Acesta a fost primul său discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte.

Principalul obiectiv al lui Trump a fost să îi convingă pe americanii tot mai sceptici că economia este mai puternică decât cred mulți și că ar trebui să voteze pentru continuitate, susținând Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. În total, Trump a vorbit timp de 108 minute, un record, depășind — cu opt minute — durata precedentă a discursului său rostit anul trecut în fața unei sesiuni comune a Congresului, relatează The Associated Press.

În discursul intitulat „America la 250 de ani: Puternică, prosperă și respectată”, Donald Trump a afirmat că „din 1776 și până astăzi, fiecare generație de americani a luptat pentru a apăra dreptul la viață, libertatea și căutarea fericirii pentru generația următoare”. „Acum este rândul nostru”, a continuat el.

„Națiunea noastră a revenit — mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică decât oricând”, a declarat Donald Trump după ce a urcat la tribună în aplauzele și scandările „USA, USA” ale republicanilor din Congres, în timp ce zecile de locuri goale din partea democraților au amintit că mulți parlamentari au lipsit de la discurs pentru a participa la mitinguri anti-Trump organizate în exterior.

„Țara noastră câștigă din nou. De fapt, câștigăm atât de mult încât nici nu mai știm ce să facem cu asta. Oamenii mă întreabă: «Vă rog, vă rog, vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta»”, a spus Trump, într-un moment de amuzant în care și-a prezentat invitații la discurs, inclusiv echipa de hochei a Statelor Unite, care a câștigat zilele trecute medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina d’Ampezzo.

În contrapartidă, liderul american a avut momente tensionate cu democrații din Congres, care i-au dezaprobat discursul. Congresmanul democrat Al Green a fost escortat din sală la începutul discursului, după ce a desfășurat un afiș de protest pe care scria „Black People Aren’t Apes!” („Oamenii de culoare nu sunt maimuțe!”). Gestul a fost o aparentă referire la un videoclip rasist postat de președinte, în care fostul președinte Barack Obama și fosta Primă Doamnă Michelle Obama erau reprezentați ca primate într-o junglă. Green a fost, de asemenea, îndepărtat din sală și în timpul discursului lui Trump de anul trecut.

Pe planul politicii externe, liderul american s-a referit la noile relații bune cu Venezuela, la războiul din Ucraina, la relația cu statele aliate din NATO și la negocierile cu Iranul. Președintele a amintit, de asemenea, loviturile aeriene americane de vara trecută care au vizat capacitățile nucleare ale Teheranului și a lăudat operațiunea care l-a înlăturat pe Maduro în Venezuela — precum și rolul administrației sale în negocierea unui armistițiu în războiul Israelului cu Hamas în Gaza.

Discursul lui Trump a avut loc în contextul în care două portavioane americane au fost trimise în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul. Trump a declarat că „preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație.”

„Dar un lucru este cert, nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume — și acesta este, de departe — să dețină o armă nucleară”, a adăugat el.

Referindu-se la războiul din Ucraina, marți împlinindu-se patru ani de la declanșarea invaziei ilegale a Rusiei, Trump a afirmat că se lucrează pentru a pune capăt conflictului, dar a susținut că „acesta nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aș fi fost președinte”.

De asemenea, liderul american a subliniat că a reconstruit armata şi că i-a determinat pe aliaţii din NATO să-şi crească cheltuielile la 5% din PIB pentru apărare, inclusiv să plătească Statelor Unite pentru armele date Ucrainei

„Statele NATO sunt prietene. E o diferenţă foarte mare între 2 la sută neplătiţi şi 5 la sută plătiţi”, a spus liderul american.

„În calitate de președinte, voi face pace oriunde pot. Dar nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar”, a mai afirmat, cu fermitate, Donald Trump.