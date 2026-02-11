CONSILIUL EUROPEAN
O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională
Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China într-o eră a imperiilor, este de părere premierul belgian Bart De Wever, pledând pentru o abordare pro-industrială într-un eseu de 136 de pagini intitulat „Despre prosperitate” (Over Welvaart) și publicat la finalul săptămânii trecute.
Cartea premierului belgian a fost lansată înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE axată pe competitivitate și pe valorificarea pieței unice, organizată joi, 12 februarie, la castelul Alden-Biesen din Belgia, la 30 de kilometri de Maastricht, orașul olandez unde a fost semnat Tratatul prin care Comunitățile Europene deveneau Uniunea Europeană, în 1991. Reuniunea va fi precedată de un summit european pentru industrie, organizat joi la Anvers, considerat fieful politic al lui De Wever.
Premierul belgian face astfel un apel la o cooperare economică europeană mai strânsă și la creșterea competitivității.
Vorbind la lansarea cărții sale, el a declarat că prioritatea sa este obținerea de rezultate, nu satisfacția personală. „Dacă îmi place sau nu funcția este irelevant. Ceea ce contează este că ne îndreptăm în direcția corectă”, a spus De Wever, potrivit agenției de presă Belga.
Guvernul său a limitat indemnizațiile de șomaj și a demarat reforme ale sistemului de pensii, în cadrul eforturilor de a controla cheltuielile publice. El a avertizat că ajustările bugetare sunt „departe de a fi încheiate”.
În cartea sa, De Wever reflectează asupra istoriei prosperității occidentale și propune un model inspirat de Singapore, unul dintre „dragonii” economici ai Asiei. Eseul subliniază stabilitatea financiară, impozitele reduse, inovarea și prosperitatea echitabilă ca principii cheie pentru succes, transmite și Brussels Times.
În contextul unor reuniuni majore ale industriei europene care urmează să aibă loc la Anvers și Alden Biesen, premierul belgian pledează pentru o integrare mai profundă, o industrie de apărare mai puternică și acorduri de liber schimb mai ample. El susține că Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China, într-o perioadă pe care o descrie drept o „eră a imperiilor”.
O componentă-cheie a planului său este o cooperare mai strânsă între Belgia, Țările de Jos și Luxemburg. Potrivit acestuia, legături mai solide între porturi, piețele muncii și infrastructură ar putea transforma Beneluxul într-un pol economic major.
Premierul belgian își dorește, de asemenea, relații mai apropiate cu regiuni precum Renania de Nord-Westfalia din Germania, în vederea creării unui bloc regional care să echilibreze influența Franței în interiorul UE. De Wever a criticat rolul dominant al Franței în proiecte industriale majore, inclusiv în planurile pentru un viitor avion de luptă european. „Aceasta nu este Europa la care visez”, a declarat el, pledând pentru un proces decizional mai partajat.
De altfel, Berlin și Parisul au afișat poziții discordante înainte de summitul european. Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi măturată de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, repsectiv „problema de productivitate”.
Belgia, la fel ca multe alte țări europene, se luptă să-și mențină baza industrială pe linia de plutire, inclusiv industria petrochimică din jurul portului Anvers, care este baza puterii politice a lui De Wever.
În cartea sa, De Wever susține că scăderea competitivității Europei se datorează în parte piețelor de capital fragmentate. Antreprenorii europeni trebuie să apeleze la SUA atunci când au nevoie de capital pentru a se extinde.
„Rezultatul este că Europa nu a produs nicio companie nouă cu o valoare de piață care să depășească 100 de miliarde de euro”, scrie el, în timp ce SUA au produs șapte companii în valoare de 1 trilion de dolari: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla și Nvidia. El a adăugat că producătorul olandez de cipuri ASML ar putea fi considerat singura excepție.
De Wever a insistat ca UE să creeze o „uniune a piețelor de capital pe deplin funcțională” și să elimine obstacolele din piața sa internă.
Deși nu se așteaptă ca cei 27 de lideri ai statelor membre să aprobe rezultate concrete, obiectivul summitului din Alden-Biesen este identificarea principalelor priorități pentru summitul Consiliului European de primăvară din luna martie, care va avea loc la Bruxelles.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
CONSILIUL EUROPEAN
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate”
Guvernul cancelarului german Friedrich Merz a respins apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut, lansat marți înaintea summitului liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen, consacrat impulsionării competitivității și a pieței unice.
Într-un interviu acordat pentru șase publicații europene și publicat marți, Macron a îndemnat Europa să lanseze un plan de noi împrumuturi comune, sau euro-obligațiuni, pentru a stimula investițiile în sectoare strategice, prezentând inițiativa drept o necesitate economică dacă continentul vrea să țină pasul cu Statele Unite și China.
Potrivit lui Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică”. Dacă continentul nu investește în economia sa și nu elimină mai rapid barierele din calea creșterii economice, va fi „măturat” de tehnologia din America și de importurile din China.
Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, și-a reînnoit apelul ca UE să recurgă la un nivel mai ridicat de împrumuturi comune pentru a ajuta blocul celor 27 de state să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american. UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, însă încercările Franței de a face permanente astfel de instrumente s-au lovit de o opoziție fermă din partea Germaniei și a altor state membre nordice mai prudente din punct de vedere fiscal.
Berlinul a respins ferm propunerea la doar câteva ore după publicarea interviului, marcând cel mai recent episod dintr-o serie de dispute între Macron și Merz, care au vizat subiecte de la comerț până la modul de gestionare a relației cu președintele american Donald Trump.
„Aștept cu nerăbdare summitul Consiliului UE: trebuie să discutăm despre competitivitatea noastră. Investițiile trebuie să provină dintr-un buget reformat. Două treimi din buget sunt cheltuite pentru consum – acest lucru trebuie să se schimbe în favoarea apărării și competitivității”, a scris, tot marți, cancelarul german Friedrich Merz, pe contul său de X.
Un limbaj mai puțin diplomatic a venit însă pe surse din partea unui oficial din Cancelaria federală de la Berlin.
„Credem că, având în vedere agenda (n.r. – summitului) acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, și anume faptul că avem o problemă de productivitate”, a declarat marți un oficial de rang înalt al guvernului german, apropiat de cancelarul Merz, care a solicitat să fie citat în condiții de anonimat pentru Politico Europe.
„Este adevărat că avem nevoie de mai multe investiții. Dar, sincer, acest lucru ar trebui abordat în contextul Cadrului Financiar Multianual”, a adăugat el, referindu-se la bugetul UE pentru perioada 2028–2034, aflat în prezent în negociere.
Respingerea de către Berlin a propunerii lui Macron are loc înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE axată pe competitivitate, organizată joi la un castel din Belgia, la 30 de kilometri de Maastricht, orașul olandez unde a fost semnat Tratatul prin care Comunitățile Europene deveneau Uniunea Europeană, în 1991. Deși nu se așteaptă ca cei 27 de lideri ai statelor membre să aprobe rezultate concrete, obiectivul este identificarea principalelor priorități pentru summitul Consiliului European de primăvară din luna martie, care va avea loc la Bruxelles.
În perspectiva acestor reuniuni, Berlinul promovează trei obiective-cheie: aprofundarea pieței unice, încheierea unui număr mai mare de acorduri comerciale, mai rapide, și reducerea birocrației, a mai precizat oficialul.
Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare un pachet ambițios de reforme care să vizeze mobilitatea forței de muncă, piețele de capital și simplificarea birocrației până la sfârșitul anului 2026, se arată și într-un document susținut de guvernele Germaniei, Italiei și Belgiei și supus dezbaterii între capitalele UE, citat tot de Politico Europe. De asemenea, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden-Biesen arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
CONSILIUL EUROPEAN
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului.
Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, liderul francez a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să confunde o perioadă de acalmie a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare de durată, în pofida unei pauze în amenințările SUA legate de Groenlanda, comerț și tehnologie.
Liderul de la Elysee s-a adresat indirect prin intermediul acestor publicații omologilor săi europeni cu care se va reuni joi, la castel din Alden-Biesen, din Belgia, în apropiere de orașe simbol ale construcției și unității europene – Maastricht (Țările de Jos) și Aachen (Germania). Summitul a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Citat de Reuters, Macron i-a îndemnat pe liderii UE să folosească summitul care va avea loc în această săptămână într-un castel din Belgia pentru a insufla un nou impuls reformelor economice menite să sporească competitivitatea blocului și să-i întărească capacitatea de a face față Chinei și Statelor Unite pe scena mondială.
Zilele trecute, președintele francez i-a primit la Palatul Elysee pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cărora le-a făcut cunoscut că este hotărât „să facă valuri” la summitul privind competitivitatea europeană pentru a accelera „independența europeană”.
„Toată lumea trebuie să înțeleagă. că criza prin care trecem este o ruptură geopolitică profundă”, a mai punctat el, potrivit The Economist.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
În interviul acordat presei, Macron s-a referit și la elefantul din cameră, așa cum a fost portretizată administrația actuală a Statelor Unite în raportul Conferinței de Securitate de la München ca urmare acțiunilor disruptive împotriva ordinii mondiale.
„Atunci când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru Le Monde, Financial Times și alte publicații, în comentarii publicate marți.
Macron a afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE. El a spus că anticipează noi tensiuni cu administrația Trump, inclusiv în privința reglementării europene a tehnologiei digitale.
Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.
„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare — asta este sigur — pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile tarife de import impuse de președintele american Donald Trump, în cazul în care UE va utiliza Legea privind serviciile digitale pentru a controla companiile de tehnologie.
Potrivit lui Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică”. Dacă continentul nu investește în economia sa și nu elimină mai rapid barierele din calea creșterii economice, va fi „măturat” de tehnologia din America și de importurile din China.
Europa trebuie să fie mai rezilientă în fața unei duble provocări venite din partea Statelor Unite și a Chinei, a spus Macron. „Avem tsunamiul chinez pe frontul comercial și avem o instabilitate de la minut la minut pe partea americană. Aceste două crize reprezintă un șoc profund — o ruptură pentru europeni”, a continuat el.
Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, și-a reînnoit apelul ca UE să recurgă la un nivel mai ridicat de împrumuturi comune pentru a ajuta blocul celor 27 de state să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american.
UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, însă încercările Franței de a face permanente astfel de instrumente s-au lovit de o opoziție fermă din partea Germaniei și a altor state membre nordice mai prudente din punct de vedere fiscal.
Citiți și Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice
Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
Între timp, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden-Biesen arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie.
„Pentru mine, strategia economică menită să transforme Europa noastră într-o putere constă în ceea ce eu numesc protecție, care nu este protecționism, ci mai degrabă preferință europeană”, a declarat Macron.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
CONSILIUL EUROPEAN
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană”
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie.
”Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a afirmat președintele francez pe rețeaua socială X.
”Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independență europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm și să simplificăm”, a adăugat el.
For a Europe that makes its own decisions, more competitive and more sovereign.
Working with the President of the European Council, @eucopresident, and the President of the European Commission, @vonderleyen, to prepare next week’s meeting of EU Heads of State and Government… pic.twitter.com/Cx737hCvk1
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2026
Într-o postare separată pe X, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a precizat că a discutat cu Macron despre direcțiile-cheie pentru independența Europei: competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea.
La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a făcut trimitere la piața unică în perspectiva summitului de săptămâna viitoare, subliniind că aceasta are “încă un potențial imens și neexploatat”, fiind “un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor”.
Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezența fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei Mario Draghi, autor al unui raport de referință privind consolidarea competitivității Bătrânului Continent, precum și a fostului premier italian Enrico Letta, autor al unui raport privind potențialul pieței unice.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, acesta vrea să profite de reuniune ”pentru a face afirmații suficient de puternice și a face puțin valuri, pentru ca declarațiile care au urmat amenințărilor lui Donald Trump” privind Groenlanda și taxele vamale ”să fie urmate de decizii”, transmite AFP, citat de Agerpres.
”Marele pericol care ne pândește este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a adăugat această sursă referindu-se la momentul în care președintele american l-a atacat verbal pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacție unită a europenilor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională
Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene”
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate”
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei”
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
OECD accession: Exim Banca Românească strengthens Romania’s credibility as a predictable trade partner, aligned with international rules
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA1 week ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA1 week ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA1 week ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL6 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)