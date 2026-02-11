O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională

Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China într-o eră a imperiilor, este de părere premierul belgian Bart De Wever, pledând pentru o abordare pro-industrială într-un eseu de 136 de pagini intitulat „Despre prosperitate” (Over Welvaart) și publicat la finalul săptămânii trecute.

Cartea premierului belgian a fost lansată înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE axată pe competitivitate și pe valorificarea pieței unice, organizată joi, 12 februarie, la castelul Alden-Biesen din Belgia, la 30 de kilometri de Maastricht, orașul olandez unde a fost semnat Tratatul prin care Comunitățile Europene deveneau Uniunea Europeană, în 1991. Reuniunea va fi precedată de un summit european pentru industrie, organizat joi la Anvers, considerat fieful politic al lui De Wever.

Premierul belgian face astfel un apel la o cooperare economică europeană mai strânsă și la creșterea competitivității.

Vorbind la lansarea cărții sale, el a declarat că prioritatea sa este obținerea de rezultate, nu satisfacția personală. „Dacă îmi place sau nu funcția este irelevant. Ceea ce contează este că ne îndreptăm în direcția corectă”, a spus De Wever, potrivit agenției de presă Belga.

Guvernul său a limitat indemnizațiile de șomaj și a demarat reforme ale sistemului de pensii, în cadrul eforturilor de a controla cheltuielile publice. El a avertizat că ajustările bugetare sunt „departe de a fi încheiate”.

În cartea sa, De Wever reflectează asupra istoriei prosperității occidentale și propune un model inspirat de Singapore, unul dintre „dragonii” economici ai Asiei. Eseul subliniază stabilitatea financiară, impozitele reduse, inovarea și prosperitatea echitabilă ca principii cheie pentru succes, transmite și Brussels Times.

În contextul unor reuniuni majore ale industriei europene care urmează să aibă loc la Anvers și Alden Biesen, premierul belgian pledează pentru o integrare mai profundă, o industrie de apărare mai puternică și acorduri de liber schimb mai ample. El susține că Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China, într-o perioadă pe care o descrie drept o „eră a imperiilor”.

O componentă-cheie a planului său este o cooperare mai strânsă între Belgia, Țările de Jos și Luxemburg. Potrivit acestuia, legături mai solide între porturi, piețele muncii și infrastructură ar putea transforma Beneluxul într-un pol economic major.

Premierul belgian își dorește, de asemenea, relații mai apropiate cu regiuni precum Renania de Nord-Westfalia din Germania, în vederea creării unui bloc regional care să echilibreze influența Franței în interiorul UE. De Wever a criticat rolul dominant al Franței în proiecte industriale majore, inclusiv în planurile pentru un viitor avion de luptă european. „Aceasta nu este Europa la care visez”, a declarat el, pledând pentru un proces decizional mai partajat.

De altfel, Berlin și Parisul au afișat poziții discordante înainte de summitul european. Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi măturată de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, repsectiv „problema de productivitate”.

Belgia, la fel ca multe alte țări europene, se luptă să-și mențină baza industrială pe linia de plutire, inclusiv industria petrochimică din jurul portului Anvers, care este baza puterii politice a lui De Wever.

În cartea sa, De Wever susține că scăderea competitivității Europei se datorează în parte piețelor de capital fragmentate. Antreprenorii europeni trebuie să apeleze la SUA atunci când au nevoie de capital pentru a se extinde.

„Rezultatul este că Europa nu a produs nicio companie nouă cu o valoare de piață care să depășească 100 de miliarde de euro”, scrie el, în timp ce SUA au produs șapte companii în valoare de 1 trilion de dolari: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla și Nvidia. El a adăugat că producătorul olandez de cipuri ASML ar putea fi considerat singura excepție.

De Wever a insistat ca UE să creeze o „uniune a piețelor de capital pe deplin funcțională” și să elimine obstacolele din piața sa internă.

Deși nu se așteaptă ca cei 27 de lideri ai statelor membre să aprobe rezultate concrete, obiectivul summitului din Alden-Biesen este identificarea principalelor priorități pentru summitul Consiliului European de primăvară din luna martie, care va avea loc la Bruxelles.

Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.

Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.