REPUBLICA MOLDOVA
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
O „Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, a subliniat ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, într-o întâlnire la Chișinău cu omologul său moldovean Mihai Popșoi.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, discuțiile au confirmat nivelul înalt al dialogului politic moldo-lituanian și evoluția pozitivă a cooperării bilaterale.
Oficialii au discutat aprofundarea parteneriatului privind extinderea cooperării economice și sectoriale. A fost evidențiat sprijinul constant oferit de Lituania Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv prin schimbul de experiență privind implementarea reformelor și a acquis-ului comunitar, precum și prin expertiza furnizată în domenii-cheie ale reformei.
Mihai Popșoi a subliniat importanța președinției lituaniene a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2027, pentru avansarea agendei de extindere a Uniunii Europene.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a salutat dinamica pozitivă a cooperării economice dintre cele două țări, menționând prezența a 53 de companii cu capital lituanian în Republica Moldova și organizarea, la Chișinău, a unui forum de afaceri cu participarea companiilor lituaniene interesate de noi oportunități investiționale.
A fost subliniată și lansarea, din 1 aprilie 2026, a zborurilor directe Chișinău–Vilnius, care va facilita contactele economice și interumane.
„Lituania este un partener de încredere al Republicii Moldova și un susținător ferm al parcursului nostru european. Apreciem deschiderea cu care împărtășește experiența sa de integrare și contribuția la avansarea reformelor”, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.
La rândul său, ministrul lituanian de externe a subliniat că „Republica Moldova avansează rapid în procesul de reformă, iar Lituania este un susținător puternic al integrării sale europene.”
Citiți și: Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
REPUBLICA MOLDOVA
Mihai Popșoi: Există o doză reală de anxietate pentru statele care nu beneficiază de umbrela NATO. Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul R. Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat miercuri, pentru matinalul Europe Today al Euronews, că lipsa unor garanții de securitate precum cele oferite de NATO generează o anxietate reală, subliniind că Chișinăul se bazează pe sprijinul comunității internaționale pentru a-și consolida securitatea și suveranitatea.
„Există cu siguranță o doză semnificativă de anxietate pentru cei care nu beneficiază de umbrela NATO sau de alte garanții majore de securitate, ceea ce este și cazul Republicii Moldova”, a afirmat Mihai Popșoi, amintind că neutralitatea statului este consacrată în Constituție.
Șeful diplomației de la Chișinău a arătat, însă, că neutralitatea Republicii Moldova a fost încălcată constant chiar de Federația Rusă.
„În mod ironic, singura țară din lume care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Republicii Moldova a fost Federația Rusă, care a menținut trupe și muniții pe teritoriul nostru împotriva voinței exprimate a poporului moldovean și a tuturor guvernelor moldovenești, de la începutul anilor ’90 și până în prezent”, a spus Popșoi.
În acest context, ministrul a subliniat că autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi pentru a determina retragerea trupelor ruse.
„Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru a convinge Kremlinul să își retragă trupele și munițiile din Republica Moldova, astfel încât să ne putem exercita pe deplin suveranitatea și să ne putem urmări interesele și aspirațiile ca stat”, a adăugat el.
Referindu-se la impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Mihnea Popșoi a subliniat reziliența societății moldovenești și rolul sprijinului extern, în special din partea Uniunii Europene.
„Republica Moldova și cetățenii săi au dat dovadă de o reziliență remarcabilă în acești aproape patru ani. Este o dovadă a unității și solidarității societății noastre, dar și a sprijinului incredibil al comunității internaționale, în primul rând al prietenilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.
El a explicat că acest sprijin a fost folosit pentru consolidarea apărării, a capacităților cibernetice și a rezilienței în fața amenințărilor hibride. De altfel, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia care va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul a adoptat Legea privind alocările bugetare pentru securitate națională și Departamentul de Stat.
Întrebat despre negocierile de pace conduse de Statele Unite, Mihnea Popșoi a declarat că Ucraina este statul care își dorește cel mai mult pacea, subliniind totodată sprijinul Moldovei pentru acest obiectiv.
„Știm cu certitudine că nu există nimeni care să își dorească pacea mai mult decât prietenii noștri ucraineni”, a spus el.
Ministrul moldovean și-a exprimat încrederea în angajamentul administrației americane pentru pace, dar a criticat dur comportamentul Kremlinului.
„Avem încredere în voința și angajamentul autentic al administrației Trump pentru pace. Problema este lipsa de constructivitate a Kremlinului, așa cum vedem din ultimele atacuri îngrozitoare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, a afirmat Popșoi, acuzând Rusia că vizează deliberat ținte civile. „Este incredibil de cinic faptul că, neputând concura pe front, Kremlinul alege să atace ținte vulnerabile, civili, femei, copii și vârstnici, încercând să paralizeze națiunea ucraineană, lucru pe care nu a reușit să îl facă nici în ultimii patru ani, nici din 2014 încoace”, a subliniat el.
Comentând apelurile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Vladimir Putin, Mihnea Popșoi a spus că, deși diplomația presupune dialog, momentul nu este unul potrivit în actualul context.
„Ca diplomat, ar fi ciudat să fiu împotriva dialogului. Dar, în acest moment, când rachetele zboară, copiii mor, iar oamenii îngheață în fiecare dimineață, o bază reală pentru începerea dialogului ar fi oprirea acestor atrocități”, a declarat ministrul.
El a concluzionat că discuțiile există deja, dar succesul lor depinde de angajamentul real al Moscovei.
„Discuțiile au loc oricum – la Abu Dhabi și în alte formate. Important este dacă acestea vor da rezultate. Știm că administrația Trump are o viziune clară, iar Uniunea Europeană și statele membre sunt pe deplin angajate în acest proces, la fel ca și noi. Rămâne de văzut în ce măsură Kremlinul este cu adevărat angajat”.
REPUBLICA MOLDOVA
SUA acordă 36,5 milioane de dolari pentru întărirea securității R. Moldova, singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată în legea alocărilor pentru securitate
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ambasadorul moldovean la Washington, Vlad Kulminski.
Potrivit ambasadorului, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată explicit în această lege, fapt care, în opinia sa, reflectă nivelul de încredere acordat de partenerii americani.
„Această decizie reflectă nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite”, a declarat Vlad Kulminski pe pagina de Facebook.
Ambasadorul a subliniat că sprijinul financiar confirmă soliditatea parteneriatului moldo-american.
„Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil”, a menționat acesta.
Fondurile alocate vor fi utilizate pentru mai multe domenii considerate prioritare pentru securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv securitatea energetică, securitatea cibernetică și creșterea rezilienței instituționale, precum și pentru alte arii conexe.
„Pentru Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici. Continuăm pe această direcție, cu responsabilitate și focus pe siguranța cetățenilor”, a mai declarat ambasadorul.
Potrivit unui comunicat al MAE de la Chișinău, această decizie reflectă nivelul înalt de încredere și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul constant al SUA pentru sprijinirea Republicii Moldova într-un context regional marcat de multiple provocări.
„Pentru Republica Moldova, acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”, subliniază sursa citată.
REPUBLICA MOLDOVA
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului.
Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a aborda realitățile spațiului post-sovietic și de a contracara propaganda Kremlinului.
Potrivit TVP, succesul ediției în limba rusă a determinat conducerea editorială să se adreseze direct publicului majoritar din Republica Moldova, vorbitor de limba română, relatează tvrinfo.ro.
Directorul editorial al proiectului, Jerzy Sałodki, a explicat într-un comunicat de presă că popularitatea programului a fost un factor decisiv pentru această extindere. „Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat acesta, subliniind că, deși limba rusă este încă vorbită pe scară largă în Republica Moldova, limba română rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației.
Sałodki a detaliat și misiunea editorială a noului serviciu, afirmând că „Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”.
Lansarea versiunii în limba română are loc într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova, marcat de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Perioada premergătoare scrutinului a fost caracterizată de acuzații privind interferențe externe, în special din partea Federației Ruse. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat în luna noiembrie că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro în încercarea de a influența sondajele electorale în favoarea candidaților considerați prietenoși cu Moscova.
TVP a precizat că serviciul în limba română va funcționa independent de ediția în limba rusă. Proiectul va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, o jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul web destinat publicului vorbitor de română din Republica Moldova.
Tanasiichuk a explicat că noul serviciu va avea un format axat pe analiză și dezbatere, cu invitați din zona expertizei și a politicii. „Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat ea.
Programul va include și informații privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și exemple concrete de cooperare între Chișinău și statele membre ale UE, cu accent pe sprijinul oferit de Polonia.
Inițiativa TVP este lansată într-un moment în care scena politică moldoveană rămâne profund polarizată. Deși partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un nou mandat, rezultatul electoral a fost unul strâns, cu puțin peste 50% din voturi. O situație similară s-a înregistrat și la referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat, dar la limită.
În acest context, Jerzy Sałodki a subliniat necesitatea implicării externe în sprijinirea eforturilor pro-europene ale Republicii Moldova. „Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a afirmat acesta.
Prin lansarea serviciului „Vot Tak” în limba română, Televiziunea Publică Poloneză își propune să devină un actor relevant în spațiul mediatic moldovean, oferind conținut jurnalistic orientat spre combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene într-o perioadă decisivă pentru viitorul politic al țării.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR
„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Comisia Europeană și India lansează discuții pentru asocierea Indiei la Orizont Europa, programul de cercetare al UE cu un buget de peste 90 miliarde de euro
UE avertizează că modul în care TikTok creează dependență încalcă Regulamentul privind serviciile digitale. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală
Serviciul de securitate al Norvegiei semnalează intensificarea spionajului rusesc în Arctica
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA
Finlanda este indispensabilă pentru securitatea europeană, afirmă șefa diplomației UE după o întâlnire cu Alexander Stubb
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA7 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
ROMÂNIA6 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
COMISIA EUROPEANA2 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA5 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte