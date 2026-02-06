„O Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”, subliniază ministrul lituanian de externe la Chișinău

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat miercuri, pentru matinalul Europe Today al Euronews, că lipsa unor garanții de securitate precum cele oferite de NATO generează o anxietate reală, subliniind că Chișinăul se bazează pe sprijinul comunității internaționale pentru a-și consolida securitatea și suveranitatea.

„Există cu siguranță o doză semnificativă de anxietate pentru cei care nu beneficiază de umbrela NATO sau de alte garanții majore de securitate, ceea ce este și cazul Republicii Moldova”, a afirmat Mihai Popșoi, amintind că neutralitatea statului este consacrată în Constituție.

Șeful diplomației de la Chișinău a arătat, însă, că neutralitatea Republicii Moldova a fost încălcată constant chiar de Federația Rusă.

„În mod ironic, singura țară din lume care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Republicii Moldova a fost Federația Rusă, care a menținut trupe și muniții pe teritoriul nostru împotriva voinței exprimate a poporului moldovean și a tuturor guvernelor moldovenești, de la începutul anilor ’90 și până în prezent”, a spus Popșoi.

În acest context, ministrul a subliniat că autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi pentru a determina retragerea trupelor ruse.

„Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru a convinge Kremlinul să își retragă trupele și munițiile din Republica Moldova, astfel încât să ne putem exercita pe deplin suveranitatea și să ne putem urmări interesele și aspirațiile ca stat”, a adăugat el.

Referindu-se la impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Mihnea Popșoi a subliniat reziliența societății moldovenești și rolul sprijinului extern, în special din partea Uniunii Europene.

„Republica Moldova și cetățenii săi au dat dovadă de o reziliență remarcabilă în acești aproape patru ani. Este o dovadă a unității și solidarității societății noastre, dar și a sprijinului incredibil al comunității internaționale, în primul rând al prietenilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.

El a explicat că acest sprijin a fost folosit pentru consolidarea apărării, a capacităților cibernetice și a rezilienței în fața amenințărilor hibride. De altfel, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia care va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul a adoptat Legea privind alocările bugetare pentru securitate națională și Departamentul de Stat.

Întrebat despre negocierile de pace conduse de Statele Unite, Mihnea Popșoi a declarat că Ucraina este statul care își dorește cel mai mult pacea, subliniind totodată sprijinul Moldovei pentru acest obiectiv.

„Știm cu certitudine că nu există nimeni care să își dorească pacea mai mult decât prietenii noștri ucraineni”, a spus el.

Ministrul moldovean și-a exprimat încrederea în angajamentul administrației americane pentru pace, dar a criticat dur comportamentul Kremlinului.

„Avem încredere în voința și angajamentul autentic al administrației Trump pentru pace. Problema este lipsa de constructivitate a Kremlinului, așa cum vedem din ultimele atacuri îngrozitoare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, a afirmat Popșoi, acuzând Rusia că vizează deliberat ținte civile. „Este incredibil de cinic faptul că, neputând concura pe front, Kremlinul alege să atace ținte vulnerabile, civili, femei, copii și vârstnici, încercând să paralizeze națiunea ucraineană, lucru pe care nu a reușit să îl facă nici în ultimii patru ani, nici din 2014 încoace”, a subliniat el.

Comentând apelurile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Vladimir Putin, Mihnea Popșoi a spus că, deși diplomația presupune dialog, momentul nu este unul potrivit în actualul context.

„Ca diplomat, ar fi ciudat să fiu împotriva dialogului. Dar, în acest moment, când rachetele zboară, copiii mor, iar oamenii îngheață în fiecare dimineață, o bază reală pentru începerea dialogului ar fi oprirea acestor atrocități”, a declarat ministrul.

El a concluzionat că discuțiile există deja, dar succesul lor depinde de angajamentul real al Moscovei.

„Discuțiile au loc oricum – la Abu Dhabi și în alte formate. Important este dacă acestea vor da rezultate. Știm că administrația Trump are o viziune clară, iar Uniunea Europeană și statele membre sunt pe deplin angajate în acest proces, la fel ca și noi. Rămâne de văzut în ce măsură Kremlinul este cu adevărat angajat”.