O expoziție cu opera lui Constantin Brâncuși, deschisă la Berlin sub patronajul președinților Germaniei, României și Franței

Robert Lupițu
Robert Lupițu
O expoziție cu opera marelui sculptor român Constantin Brâncuși s-a deschis joi, la Berlin, sub patronajul comun al președinților României, Germaniei și Franței, a anunțat consilierul prezidențial Marius Lazurca, într-o postare pe X.

“Azi se deschide la Berlin marea expoziție Brâncuși, sub patronajul comun al Președinților României, Nicușor Dan, Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și Franței, Emmanuel Macron”, a precizat consilierul prezidențial.

“Sculpturile lui Brâncuși, pionier al sculpturii moderne, își găsesc un cadru potrivit în clădirea Neue Nationalgalerie a lui Mies van der Rohe, emblematică și ea pentru arhitectura secolului XX”, a mai punctat acesta.

Expoziția reunește opere din numeroase colecții, inclusiv o reconstituire a atelierului lui Brâncuși de la Paris.

“O recomand tuturor iubitorilor de artă. Le mulțumim autorităților germane și franceze pentru această excelentă colaborare”, a mai scris Marius Lazurca.

În colaborare cu Centrul Pompidou din Paris, Neue Nationalgalerie prezintă prima mare expoziție a acestui artist excepțional în Germania după mai bine de 50 de ani.

Cu peste 150 de sculpturi, fotografii, desene, filme și materiale de arhivă rar expuse, provenind de la Centrul Pompidou și din alte colecții publice și private internaționale, expoziția oferă cea mai amplă prezentare de până acum a operei multifacetate a lui Brâncuși. Pe lângă lucrări esențiale precum „Sărutul”, „Pasărea în spațiu”, „Muza adormită” și „Coloana fără sfârșit”, expoziția include și o reconstrucție parțială a celebrului atelier al lui Brâncuși — prezentată în afara Parisului pentru prima dată de la donarea sa statului francez în 1957.

Deși opera lui Brâncuși este larg recunoscută în Franța, artistul rămâne relativ puțin cunoscut publicului larg din Germania. Această expoziție își propune să crească gradul de conștientizare asupra importanței sale și să-i acorde lui Brâncuși atenția pe care o merită.

Expoziția se desfășoară sub înaltul patronaj comun al lui Frank-Walter Steinmeier, președintele Republicii Federale Germania, Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze, și Nicușor Dan, președintele României.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

