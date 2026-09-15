O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez în apele internaționale. Mette Frederiksen: Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți

O fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare de urgență în direcția unui elicopter militar danez în Marea Baltică, iar ambasadorul rus a fost convocat în legătură cu acest incident, au informat oficialii danezi, conform Euronews și Politico Europe.

„Unul dintre elicopterele Fennec ale forțelor aeriene a fost ținta unor rachete luminoase astăzi, în timpul unei operațiuni de fotografiere de rutină a unei fregate ruse, care se afla în apele internaționale din largul orașului Gedser”, au declarat forțele armate daneze într-un comunicat.

Fregata a tras „două rachete de semnalizare în direcția elicopterului. Una dintre rachete a trecut la mică distanță de elicopter.”

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a condamnat incidentul, calificându-l drept „nesăbuit”.

„Face parte din tendința pe care o observăm în întreaga Europă”, a avertizat marți dimineață prim-ministrul danez Mette Frederiksen, în urma incidentului maritim.

„În contextul unei Rusii din ce în ce mai agresive și mai înverșunate, care a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Iar acest lucru pune la încercare și reprezintă o provocare pentru NATO. Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a adăugat ea.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a oferi explicații cu privire la acțiunile echipajului, a anunțat marți dimineață un înalt oficial din Copenhaga.

„Forțele armate raportează că unul dintre elicopterele forțelor aeriene a fost țintit cu așa-numite rachete de semnalizare în timpul unei misiuni de documentare fotografică de rutină a unei fregate ruse în apele din largul orașului Gedser. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, ambasadorul Rusiei a fost convocat pentru o discuție cu privire la acest incident”, a declarat Lars Løkke Rasmussen, ministrul de externe al Danemarcei.

Țările europene au acuzat Moscova că desfășoară o campanie de război hibrid menită să destabilizeze continentul, în timp ce aceasta continuă invazia pe scară largă în Ucraina — însă capitalele statelor membre și NATO au ezitat să adopte o reacție care să ducă la o escaladare a conflictului cu Rusia.