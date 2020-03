O imagine pentru istorie: Papa Francisc binecuvântează Piața Sfântul Petru de la Vatican complet goală din cauza pandemiei de coronavirus

O imagine deopotrivă istorică și care exprimă mai mult decât o pot face o mie de cuvinte a fost furnizată duminică de către serviciul de presă al Vaticanului.

După ce a susținut rugăciunea duminicală Angelus în biblioteca Palatului Apostolic de la Vatican, Papa Francisc a dat binecuvântarea sa tradițională înspre Piața Sfântul Petru complet goală.

Gestul simbolic apare pe fondul carantinei impuse la Roma și în multe alte orașe din întreaga lume pentru a opri răspândirea coronavirusului.

”Să cerem harul pentru a cultiva o dorință pentru Hristos, sursă de apă vie, singurul care poate satisface setea de viață și iubire pe care o purtăm în inimile noastre”, a spus Papa Francisc în timpul rugăciunii.

Let us ask for the grace to cultivate a desire for Christ, source of living water, the only one who can satisfy the thirst for life and love which we bear in our hearts. #Angelus

— Pope Francis (@Pontifex) March 15, 2020